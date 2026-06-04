- توماس ماسي يعارض الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ويعتبرها نتيجة لضغوط إسرائيلية، كما يعارض ترامب ويكشف وثائق جيفري إبستين بالتعاون مع رو خانا، ويعارض المساعدات الأميركية لإسرائيل. - وارن ديفيدسون يدعو لإشراك الكونغرس في القرارات العسكرية، وصوّت لوقف الحرب على إيران رغم ضغوط ترامب، ويدعم إسرائيل بينما يعارض بعض المساعدات للفلسطينيين. - توم باريت غيّر موقفه وصوّت لوقف الحرب ويدعو لدور أكبر للكونغرس، بينما برايان فيتزباتريك يطالب بالالتزام بالقانون في العمليات العسكرية ويدعمان إسرائيل.

صوّت أربعة نواب جمهوريين في مجلس النواب الأميركي مع جميع الديمقراطيين لصالح قرار يستهدف وقف الحرب على إيران، ما أدى إلى تمرير القرار لأول مرة بعد ثلاث محاولات سابقة فاشلة. وهؤلاء النواب هم: توماس ماسي، ووارن ديفيدسون، وتوم باريت، وبرايان فيتزباتريك.

توماس ماسي: معارض للحرب منذ بدايتها ولترامب

يعارض توماس ماسي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ بدايتها، ويصفها بأنها حرب إسرائيلية دخلتها واشنطن استجابة لضغوط إسرائيلية، كما يناصب الرئيس دونالد ترامب العداء طوال فترته الرئاسية الثانية، وسيغادر مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل بأغلبية 215 مقابل 208، بعد وقوف ترامب واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ضده لمنعه من الفوز في الانتخابات التمهيدية بدائرته التي يمثلها في ولاية كنتاكي.

يُنسب للنائب الجمهوري ماسي، وزميله الديمقراطي رو خانا، الفضل الأكبر في الكشف عن وثائق جيفري إبستين المدان في الاتجار بالجنس، حيث حاربا معاً محاولات الرئيس ترامب والحزب الجمهوري عدم نشر الملفات حتى نجحا في إقرار قانون الشفافية الذي نص على نشرها، ولا يزالان يواصلان الضغط من أجل نشرها من دون تنقيح. ويعارض ماسي المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وارن ديفيدسون: دعا لإشراك الكونغرس

لا تعد هذه المرة الأولى التي يصوّت فيها ديفيدسون لوقف الحرب على إيران، إذ صوّت مع الديمقراطيين في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتراجع تحت ضغوط شديدة من إدارة ترامب وقيادات الجمهوريين في الكونغرس، ويصوّت بـ"لا" في تصويتين خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار، ثم يعود مجدداً للتصويت لصالح القرار.

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وقدم قراره باعتباره دعوة لمشاركة الكونغرس في خطة تضمن نجاح العملية العسكرية، حيث قال في بيان مقتضب: "حددوا المهمة وأنجزوها". ويمثل ديفيدسون الدائرة الثامنة في ولاية أوهايو، ويقع مقعده في دائرة جمهورية آمنة. وهو جمهوري محافظ، خدم في الجيش الأميركي، ويعارض التدخلات العسكرية الطويلة، كما يدعم إسرائيل وعارض بعض المساعدات الإنسانية التي قُدمت للفلسطينيين في غزة، زاعماً أنها تذهب إلى حركة حماس.

توم باريت يواجه منافسة في سباق الانتخابات

التزم باريت بالخط الحزبي للجمهوريين، فصوّت بـ"لا" ضد قراري وقف الحرب في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، لكنه غيّر موقفه وصوّت بـ"نعم" في الإجراء الذي تم في مايو/أيار وانتهى بالتعادل (212 - 212)، ما منع تمرير القرار.

ويواجه توم باريت، النائب الجمهوري الذي يقضي فترته الأولى في المجلس عن الدائرة السابعة بولاية ميشيغان المتأرجحة، منافسة كبيرة في سباقه الانتخابي، إذ كان قد قلب الدائرة لصالحه في الانتخابات الماضية بعد أن كانت من نصيب الديمقراطيين في الدورة السابقة.

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وجادل باريت، في بيان له أمس، بأن وقت تصرف الرئيس بشكل منفرد قد انتهى، وأنه حان أن يكون للكونغرس دور أكبر في صناعة القرار، حيث قال: "تأييدي لهذا القرار يتفق مع قناعتي بأن الوقت قد حان ليحدد الكونغرس المهمة والحد المناسب لاستخدام القوة في إيران". وخدم باريت سابقاً في الجيش الأميركي ضابطاً وقائداً لمروحية، ويدعم إسرائيل بشكل كبير.

برايان فيتزباتريك يطالب بعدم انتهاك القانون

صوّت فيتزباتريك في مارس/آذار الماضي ضد وقف الحرب، وفي إبريل/نيسان قدم قراراً يطالب بالالتزام بقرار وقف الحرب، والذي يلزم الرئيس بالحصول على تفويض بعد مدة 60 يوماً، وفي مايو/أيار الماضي صوّت مع الديمقراطيين، كما فعل أمس. وقال في تصريحات للصحافيين عقب عملية التصويت إنه اختار دعم القرار لأنه "يتوجب علينا الالتزام بالقانون"، مضيفاً: "لقد تجاوزنا مدة الـ60 يوماً، ولذا هناك خياران: إما الالتزام بالقانون أو تعديله"، مؤكداً أن انتهاك القانون لا يجب أن يكون خياراً مطروحاً على الإطلاق.

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ويمثل فيتزباتريك الدائرة الأولى في بنسلفانيا، وهي من أكثر الدوائر تنافسية في الولاية. وترشح للانتخابات للمرة الأولى في عام 2016 خلفاً لأخيه الذي مثّل الدائرة أربع مرات سابقاً، ويفوز بفارق ضئيل في هذه الدائرة اعتماداً على سياساته، حيث يقدم نفسه داخلياً بوصفه شخصية معتدلة، أما في ما يخص إسرائيل، فهو يعتبرها حليفاً رئيسياً ويدعم تقديم مساعدات عسكرية لها.