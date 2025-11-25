- تصاعدت دعوات المعارضة في مصر للانسحاب من انتخابات مجلس النواب بسبب شراء الأصوات، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية. الحركة المدنية الديمقراطية طالبت بإلغاء الانتخابات ووصفتها بأنها تدار بعقلية "الإقصاء والتحكم". - دعا عماد جاد إلى انسحاب المعارضة وإلغاء الانتخابات، مشيراً إلى الانتهاكات، واقترح نقل صلاحيات التشريع إلى رئيس الجمهورية لإصلاح المنظومة السياسية. - أكد عمار علي حسن على ضرورة تشريع جديد لتنظيم الانتخابات والقضاء على المال السياسي، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الحالي يفتقر إلى الشرعية ويعزز سيطرة أحزاب الموالاة.

تصاعدت دعوات انسحاب أحزاب المعارضة في مصر من انتخابات مجلس النواب مع استمرار ظاهرة شراء أصوات الناخبين في محافظات المرحلة الثانية، لا سيما في الأحياء والمناطق الشعبية، بما يمس جوهر العملية الانتخابية ويتعذر معه الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية. وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزباً ليبرالياً ويسارياً، بإلغاء الانتخابات البرلمانية بوصفها تدار بعقلية "الإقصاء والتحكم" في ظل مناخ سياسي "قمعي". وشبهت الحركة الانتخابات الجارية بانتخابات مجلس الشعب في عام 2010، التي واجهت اتهامات بتزوير واسع، ما مهد إلى انفجار شعبي في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأكدت الحركة أنّ مصر تشهد "لحظة فارقة" لا تحتمل التردد أو تستوعب المزيد من التزييف أو العبث، على ضوء ما شاب العملية الانتخابية من "عوار" بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية، بهدف تمكين أحزاب "الموالاة" من السيطرة على مقاعد البرلمان، ومنع أي أصوات معارضة أو مستقلة من تمثيل المواطنين.

ودعا نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، البرلماني السابق عماد جاد، أحزاب المعارضة إلى الانسحاب من الانتخابات، حتى تمكن صياغة بنية تشريعية وسياسية تضمن إجراء انتخابات حقيقية "تعكس الإرادة الحرة للمواطنين". واستند جاد في مطلبه إلى ما شهدته المرحلة الأولى من انتهاكات وخروقات، أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة فردية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

واقترح جاد إلغاء الانتخابات بالكامل، قائلاً في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية في فيسبوك إنها "مطعون في نزاهتها"، ومن ثم البديل نقل صلاحيات التشريع إلى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم بقوانين لمدة محددة، تعمل فيها الدولة على إصلاح منظومة العمل السياسي والحزبي والانتخابي، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة تليق بالشعب المصري، على أن يراجع البرلمان المقبل ما أصدر من قوانين لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها.

من جهته، رأى الباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن استمرار الانتهاكات والخروق في المرحلة الثانية يستدعي إقرار تشريع جديد لتنظيم الانتخابات، واتخاذ إجراءات رادعة من شأنها القضاء على ظاهرة المال السياسي، ورفع يد أجهزة الأمن عن إدارة الحياة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يلزمه فتح المجال العام، وتعزيز المجتمع المدني، ومنح الإعلام المزيد من الحرية. وقال حسن لـ"العربي الجديد" إن شيئاً لم يتغير في الانتخابات البرلمانية، لأن الألاعيب نفسها مستمرة من جانب كثير من المرشحين، بما يعني أن الحديث عن إصلاح المسار الانتخابي، بعد ما جرى من فضائح في الجولة الأولى، كان مجرد تمرير لأزمة أو تسوية عابرة ومؤقتة لتنافس شديد بين القائمين على أحزاب الموالاة الثلاثة، وهي مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية.

وأضاف حسن أن ممارسات التحريف والتزييف والتزوير كانت لها الغلبة على الأرض، ووصلت إلى حد من القوة بحيث لا يمكن لأحد أن يصدها ويردها، أي أنها صارت "مراكز قوى" عصية على أن تواجهها مؤسسات الدولة، مضيفاً أنه لا يمكن لعاقل أو وطني أو راغب في استقرار البلاد أن يقبل بما ستسفر عنه انتخابات البرلمان. وتلقت المحكمة الإدارية العليا 251 طعناً انتخابياً بشأن المرحلة الأولى، تباينت ما بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، أو بطلان النتيجة في كثير من الدوائر. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

بدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن أزمة الانتخابات البرلمانية سببها الرئيسي الإصرار على تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50%، الذي يصنف أحد أسوأ النظم الانتخابية، ولا يطبق إلا في أربعة بلدان فقط حول العالم، موضحاً أن مرشحي أحزاب الموالاة الرئيسية هي نفسها المتورطة في عمليات شراء أصوات الناخبين على النظام الفردي، الأمر الذي يطعن في شرعية البرلمان برمته. وأضاف ربيع لـ"العربي الجديد"، أنه يجب إلغاء الانتخابات بالكامل، وليس إبطال النتائج في عدد محدود من الدوائر، بسبب ما شابها من تجاوزات موثقة بالصوت والصورة من قبل المرشحين والناخبين في مختلف الدوائر، سواء في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات أو الثانية.

ووثق ناخبون ومرشحون خاسرون وقائع رشى انتخابية، عبر مقاطع مصورة تداولها المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل بمطالبة هيئة الانتخابات بإلغاء نتائج التصويت كلياً أو جزئياً، والتي سرعان ما أبطلت نتائج 19 دائرة علماً بأنها هيئة قضائية مستقلة بموجب الدستور، ولا تخضع أعمالها لسلطة الرئيس.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فيها قرابة 35 مليون ناخب، موزعين على 73 دائرة فردية، ودائرتين مخصصتين لنظام القوائم المغلقة.

ويقود حزب مستقبل وطن قائمة موحدة باسم "القائمة الوطنية" تضم 12 حزباً موالياً، استطاعت حصد جميع مقاعد نظام القوائم المغلقة في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا بالمرحلة الأولى، فضلاً عن 39 مقعداً فردياً من إجمالي 42 مقعداً حُسمت من الجولة الأولى. وسبّبت ممارسات أحزاب القائمة المطالبة بإلغاء الانتخابات برمتها، خصوصاً بعد حالات التجمهر وقطع الطريق التي حدثت في دوائر محافظتي سوهاج وقنا، جنوبي البلاد، احتجاجاً على وقائع "التزوير" التي طالت أعمال الاقتراع والفرز لصالح القائمة وأحزابها.