"أسوشييتد برس": "سي آي إيه" وراء ضربة بمسيّرة داخل فنزويلا

- نفذت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضربة بطائرة مسيّرة في فنزويلا استهدفت منطقة يُعتقد أنها تُستخدم لتهريب المخدرات، مما يمثل تصعيدًا في الضغط ضد حكومة مادورو. - أكد الرئيس الكولومبي أن الولايات المتحدة قصفت مصنعًا للكوكايين في ميناء ماراكايبو، تابعًا لجماعة كولومبية متمردة، معربًا عن مخاوفه من خلط معجون الكوكا هناك. - كثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، متهمةً مادورو بقيادة شبكة تهريب مخدرات، بينما ترى كاراكاس أن الاتهامات تهدف لإسقاطه والسيطرة على الموارد النفطية.

كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وراء ضربة بطائرة مسيّرة نُفّذت الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة رسوّ يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتهريب المخدرات الفنزويلية، وفق ما أفاد شخصان مطّلعان على تفاصيل العملية، وكالة أسوشييتد برس، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة مسألة مصنّفة سرّية. وتُعدّ هذه أول عملية مباشرة معروفة على أراضي فنزويلا منذ أن بدأت الولايات المتحدة شنّ ضربات في سبتمبر/ أيلول، ما يمثّل تصعيداً كبيراً في حملة الضغط التي تنتهجها الإدارة الأميركية منذ أشهر ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولم يقرّ المسؤولون الفنزويليون بالضربة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار للمرة الأولى إلى العملية في مقابلة، الجمعة، مع جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك، قائلاً إنّ الولايات المتحدة عطّلت منشأة "كبيرة" من نوع ما "تنطلق منها السفن". وخلال تبادل للحديث مع الصحافيين، الاثنين، أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أضاف ترامب أن العملية استهدفت "منطقة أرصفة كانوا يحمّلون فيها القوارب بالمخدرات". لكنه امتنع عن التعليق عندما سُئل عمّا إذا كان الهجوم قد نُفّذ من قبل الجيش أم وكالة الاستخبارات المركزية.

كما رفض مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض تقديم مزيد من التعليق حول المسألة. وقالت الكولونيل ألي وايسكوف، المتحدثة باسم قيادة العمليات الخاصة، التي تشرف على العمليات الأميركية في منطقة الكاريبي، في بيان، إنّ "قوات العمليات الخاصة لم تدعم هذه العملية، بما في ذلك الدعم الاستخباري".

وتُصعّد هذه الضربة ما بدأ بحشد كبير للقوات الأميركية في البحر الكاريبي منذ أغسطس/ آب، تلاه تنفيذ ما لا يقل عن 30 ضربة عسكرية أميركية ضد زوارق يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات بالبحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وفي وقت لاحق، أمر ترامب بفرض ما يشبه حصاراً يهدف إلى مصادرة ناقلات نفط خاضعة للعقوبات تدخل وتخرج من فنزويلا. وكانت شبكة "سي أن أن" أول من أفاد بتورط وكالة الاستخبارات المركزية في العملية.

رئيس كولومبيا يؤكد استهداف واشنطن مصنع كوكايين في فنزويلا

إلى ذلك، أكّد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن الولايات المتحدة قصفت مصنعاً للكوكايين في ميناء ماراكايبو، غربي فنزويلا. وكتب بيترو على منصة إكس، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ أول ضربة برية أميركية على الساحل الفنزويلي من دون تحديد موقعها: "نعلم أن ترامب قصف مصنعاً في ماراكايبو، ونحن نخشى أنهم يخلطون معجون الكوكا هناك لصنع الكوكايين".

وفي منشوره المطوّل على "إكس"، أوضح بيترو أنّ الموقع الذي استُهدف كان منشأة تابعة لجيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة كولومبية متمردة تسيطر جزئياً على منطقة كاتاتومبو المنتجة للكوكايين، والواقعة على الحدود مع فنزويلا قرب ماراكايبو. وقال بيترو: "إنه ببساطة جيش التحرير الوطني. من خلال تحريضه وتشدده، فهو يُمكّن من غزو فنزويلا".

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.



Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

وقال ترامب، الاثنين، معلناً الضربة الأميركية: "كان هناك انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يحمّلون القوارب بالمخدرات. لقد استهدفنا كل القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه ولم يعد موجوداً". ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي تعليق رسمي حتى الآن. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على كاراكاس منذ أشهر، متهمة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات.

ونفّذت القوات الأميركية منذ سبتمبر/ أيلول نحو ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد زوارق تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل نحو 107 أشخاص. ولم تقدّم الولايات المتحدة حتى الساعة أي دليل يثبت أن الزوارق المستهدفة كانت تنقل مخدرات. ونشرت واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة في الكاريبي. وترى كاراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)