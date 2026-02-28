أسوشييتد برس: الحوثيون يقررون استئناف هجماتهم في البحر الأحمر

- قررت جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، استئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، كرد فعل على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما يزيد من التوترات في المنطقة. - هيئة بريطانية للأمن البحري حذرت من نشاط عسكري مكثف في الخليج وخليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز، داعية السفن العابرة لتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. - شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، حيث سُمعت انفجارات في طهران، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران.

أفاد مسؤولان في جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم السبت، بأن الجماعة قررت استئناف الهجمات على السفن التي تعبر البحر الأحمر. وتأتي خطوة الحوثيين ردّاً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة بريطانية مختصة بالأمن البحري رصد نشاط عسكري مكثف في الخليج وخليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز، داعية السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وكانت جماعة الحوثي قد هددت في وقت سابق بالانخراط إلى جانب إيران في حال تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل. وسبق أن شاركت الجماعة في تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية وسفن أميركية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدأ صباح اليوم السبت عدوان أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سُمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط المقر الرئاسي، كما هزت انفجارات قوية مدينة قم.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس شن هجوم "استباقي" على إيران. وفي وقت لاحق، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة "تروث سوشال"، قائلاً إن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" داخل إيران، مؤكداً أن بلاده ستدمر الأسلحة الباليستية الإيرانية ولن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية. وأضاف موجهاً حديثه إلى الحرس الثوري الإيراني: "ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون الموت".

(أسوشييتد برس)

