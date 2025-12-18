أسلحة أميركية لتايوان بأكثر من 11 مليار دولار.. والصين تردّ

- وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، تشمل أنظمة صواريخ "هيمارس"، ومدافع "هاوتزر"، وصواريخ "غافلين"، ومسيّرات "ألتيوس"، لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي لتايوان وسط ضغوط صينية متزايدة. - الصفقة في مرحلة إخطار الكونغرس، الذي يمكنه عرقلتها أو تعديلها، رغم الدعم الواسع من الحزبين لتايوان، وتشمل أيضاً برمجيات عسكرية وصواريخ "تاو" وقطع غيار للمروحيات. - طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح تايوان، مؤكدة على مبدأ "الصين الواحدة"، بينما ترفض تايوان الاعتراف بسيادة بكين عليها.

وافقت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أميركية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين. وهذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويأتي في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان، التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة بكين عليها.

وقالت وزارة الدفاع في تايوان في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل ثمانية أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ "هيمارس"، ومدافع "هاوتزر"، وصواريخ "غافلين" المضادة للدبابات، ومسيّرات ذخيرة جوالة طراز "ألتيوس"، فضلاً عن قطع غيار لمعدات أخرى. وأضاف البيان "تواصل الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس، وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة". وأوضحت الوزارة أن الصفقة في مرحلة إخطار الكونغرس، وهي المرحلة التي يملك فيها الكونغرس فرصة لعرقلة الصفقة أو تغييرها إذا رغب في ذلك، على الرغم من أن تايوان تحظى بدعم واسع النطاق من الحزبين.

وتغطي اتفاقيات مبيعات الأسلحة، وفق "أسوشييتد برس"، 82 منظومة من راجمات الصواريخ عالية الحركة "هيمارس"، و420 نظاماً صاروخياً تكتيكياً تتبع الجيش من طراز "أتاكمز" بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهي أنظمة تماثل تلك التي أمدت بها الولايات المتحدة أوكرانيا خلال حقبة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. كما تشتمل المبيعات على 60 منظومة من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، والمعدات المتصلة بها، بقيمة تزيد أيضاً على 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة تُقدَّر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وتتضمن الحزمة صفقات أخرى تشمل برمجيات عسكرية تتخطى قيمتها المليار دولار، وصواريخ من طرازي "غافلين" و"تاو" بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، فضلاً عن قطع غيار للمروحيات بـ96 مليون دولار، ومعدات لتطوير صواريخ "هاربون" بقيمة 91 مليون دولار.

بكين لواشنطن: للتوقف عن تسليح تايوان

وفي أول ردة فعل صينية، طالبت الصين الولايات المتحدة اليوم، بـ"التوقف فوراً" عن تسليح تايوان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي، "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة... والتوقف فوراً عن الأعمال الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان". وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبيه.

