أسطول الصمود يعاود الإبحار بعد عمليات اعتراض إسرائيلية

أبحرت سفن من "أسطول الصمود العالمي" للمرة الثالثة، اليوم الخميس، من جنوبي تركيا، بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولات سابقة لتوصيل المساعدات إلى غزة. وكان الأسطول قد أبحر سابقاً من إسبانيا في 12 إبريل/ نيسان، لكن القوات الإسرائيلية اعترضت سفناً منه، ونقلت أكثر من 100 ناشط مؤيد للفلسطينيين إلى جزيرة كريت واحتجزت اثنين آخرين في إسرائيل.

وقال نشطاء على متن الأسطول الذي غادر من ميناء مرمريس إن الأسطول يجب أن يصل إلى غزة لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر، في وقت تحول فيه اهتمام العالم إلى أمور أخرى، بما في ذلك تداعيات الحرب على إيران. وقالت سوزان عبد الله، عضو اللجنة التوجيهية للأسطول: "من المهم للغاية أن ندرك أن الأحداث الجارية في أنحاء العالم لا تسمح لنا برؤية الوضع في غزة على حقيقته.. الحصار لا يزال قائماً، والمساعدات لا تصل إلى هناك".

وأوضحت كاتي ديفيدسون، الناشطة في الوفد البريطاني المشارك في الأسطول، أن المجموعة جرى اعتراضها في السابق بين صقلية وكريت، وانتقدت ردة فعل الحكومة البريطانية، التي قالت إنها "لم تفعل شيئاً". وأضافت ديفيدسون أنه حتى لو لم يتمكن الأسطول من الوصول إلى غزة، فإن أي اعتراض سيساعد في لفت الانتباه إلى الوضع.

ويأتي ذلك بعد سلسلة محاولات سابقة لاعتراض سفن تابعة لأساطيل تضامن متجهة إلى غزة، إذ أوقفت القوات الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسطولاً مماثلاً واعتقلت مئات المشاركين فيه، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبري. كما اعترضت إسرائيل في إبريل/ نيسان الماضي سفناً انطلقت من إسبانيا ضمن "أسطول الصمود العالمي"، ونقلت عشرات النشطاء إلى جزيرة كريت، في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لمنع وصول أي مساعدات بحرية إلى قطاع غزة خارج القنوات التي تسيطر عليها.

