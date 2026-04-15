أسطول الصمود يبحر من برشلونة لكسر الحصار على غزة

أبحر أسطول الصمود العالمي الذي يضمّ نحو 40 قاربا الأربعاء من مدينة برشلونة الإسبانية إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات إليه، وفق ما أفاد منظّمو الحملة. وكان من المقرّر أن يغادر الأسطول الذي يحمل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ميناء المدينة المتوسطية الأحد، غير أن المهمّة أُرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المنظمون، في بيان، أن السفن، ومعظمها قوارب شراعية، أبحرت بعد الساعة 11:30 صباحا (09:30 بتوقيت غرينتش). وانطلق نحو 20 قاربا الأسبوع الماضي من ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا لتنضمّ إلى القافلة، فيما يُنتظر أن تبحر سفن أخرى من سيراكوزا في صقلية يوم 24 إبريل/نيسان. كذلك، من المقرّر التوقّف لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا من أجل "التدريب على اللاعنف". وتهدف حملة "صمود" إلى حشد مئات الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين من عشرات الدول.

وتعد هذه المبادرة الثانية لأسطول الصمود العالمي بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، في محاولة للوصول إلى غزة، وتأتي بعد مضاعفة عدد المشاركين وتطوير استراتيجية جديدة. ويشير القائمون على الأسطول إلى أن أنشطتهم تسير وفق القوانين الدولية، وأن المهمة تنفذ بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومحامين وسياسيين وخبراء أمن الملاحة والاستراتيجيات الإعلامية.

وفي أواخر عام 2025، صعد عناصر البحرية الإسرائيلية على متن أسطول أول مؤلف من نحو 50 قاربا يضمّ شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ

، وهو إجراء وصفه المنظمون ومنظمة العفو الدولية بأنه غير قانوني. وقد جرى اعتقال أفراد الطواقم من قبل إسرائيل وترحيلهم. ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ العام 2007.

(فرانس برس، العربي الجديد)