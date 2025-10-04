أسطول الصمود | وصول نشطاء من 12 دولة بينهم عرب إلى إسطنبول

- هبطت طائرة تركية في إسطنبول تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي الذين تعرضوا لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية، وكان في استقبالهم مسؤولون أتراك وحشد من المواطنين. - استولت إسرائيل على 42 سفينة واعتقلت مئات الناشطين، وتم ترحيل 137 ناشطاً إلى تركيا، بينما أفرج عن عدد من النشطاء الليبيين والجزائريين والخليجيين. - تظاهر صحافيون موريتانيون للإفراج عن زميلهم، وأكدت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة نجاح الأسطول في إيصال رسالته رغم الهجوم، داعية لحمايته.

هبطت في مطار إسطنبول، السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي، الذين تعرضوا للهجوم والاحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية. وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأنّ الطائرة هبطت في المطار عند الساعة 15.50 بالتوقيت المحلي (+3 بتوقيت غرينتش)، قادمة من مطار رامون بمدينة إيلات في إسرائيل. وأضاف أن الطائرة تقل 36 مواطناً تركياً و137 من رعايا 12 دولة، بينهم 23 ماليزيّاً. وكان في استقبال الناشطين عدد من المسؤولين الأتراك وحشد من المواطنين.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة السبت، خلال مشاركته في فعالية لافتتاح مشاريع في إسطنبول، إنّ حكومته تنقل ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل إلى تركيا. وشدد أردوغان على تضامنه مع المظلومين في غزة، مؤكداً أن تركيا ستكون إلى جانبهم دائماً. وأوضح: "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عامين، وسخّرنا كلّ إمكاناتنا لهذا الغرض انطلاقاً من المساعدات الإنسانية إلى الدبلوماسية". وأفاد أردوغان بأن هدفهم هو "تمكين الأشقاء في غزة من الوصول إلى الهدوء والسلام والأمان في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول إنه سيجرى نقل الأتراك المحتجزين في إسرائيل خلال استيلاء قوات الاحتلال على سفن أسطول الصمود العالمي، بواسطة طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية التركية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تنقل الطائرة الخاصة مواطني 12 دولة أيضاً، هي الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، والأردن، وليبيا، وموريتانيا، وإيطاليا، وماليزيا، وسويسرا.

واعتباراً من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية السبت أنها رحَّلت إلى تركيا 137 ناشطاً إضافياً من أسطول المساعدات لقطاع غزة. وقالت الخارجية، في بيان على منصة إكس: "تم ترحيل 137 محرضاً إضافياً من أسطول حماس-الصمود اليوم إلى تركيا"، وفق وصفها، مضيفة أن "إسرائيل تسعى إلى تسريع وتيرة ترحيل جميع المحرضين". ولفتت إلى أن "بعض هؤلاء يعرقلون عمداً عملية الترحيل القانونية".

4 نشطاء من ليبيا

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا إلى أن أربعة من النشطاء الليبيين الذين كانوا على متن السفينة "عمر المختار"، ضمن أسطول الصمود العالمي، سيُفرج عنهم اليوم السبت، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح باقي المشاركين خلال فترة وجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها نسقت مع السفارة الليبية في عمّان لتجهيز طائرة خاصة ستعيد جميع النشطاء إلى ليبيا عبر الأردن فور استكمال إجراءات الإفراج، مؤكدة أن جميع ركاب السفينة في صحة جيدة، وقد التقاهم فريق الدفاع الدولي المكلف من الحكومة للاطمئنان عليهم. وأشارت الخارجية إلى أنها باشرت منذ لحظة اعتراض السفينة المشاركة في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية الليبيين المشاركين، بما في ذلك تكليف فريق من المحامين الدوليين لمتابعة الملف عبر القنوات القانونية والإنسانية المعتمدة.

وأثار الاقتحام وما تبعه من اعتقال ردات فعل واسعة في طرابلس، حيث سارعت عدة جهات رسمية وسياسية ودينية إلى إصدار بيانات استنكار، فيما التزمت سلطات شرق البلاد، بما فيها مجلس النواب والحكومة المكلفة منه في بنغازي وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الصمت تجاه ما تعرضت له القافلة. وآخر تلك البيانات بيان أصدرته اليوم شبكة الأحزاب السياسية الليبية، أكدت فيه أن اعتراض أسطول الصمود واحتجاز النشطاء يمثلان انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، واعتداءً مباشراً على ليبيا وشعبها. وحمّلت الشبكة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، داعية الدولة الليبية إلى التحرك العاجل عبر القنوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، كما ناشدت المنظمات الدولية والحقوقية الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها القمعية وضمان سلامة النشطاء.

صحافي موريتاني معتقل

وفي موريتانيا، تظاهر عشرات الصحافيين الموريتانيين، السبت، للمطالبة بالإفراج عن زميلهم الذي اعتقلته البحرية الإسرائيلية أثناء مشاركته في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة. وبحسب "الأناضول"، احتج الصحافيون الموريتانيون أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط رافعين صور الصحافي محمد فال ولد الشيخ، وشعارات تطالب بالإفراج عنه من سجون إسرائيل. ودعا عدد منهم في تصريحات للأناضول السلطات الموريتانية إلى تكثيف اتصالاتها لتأمين الإفراج عن الصحافي المعتقل وإعادته إلى وطنه.

الإفراج عن 6 جزائريين

ومن الجزائر، أكدت مصادر أنه أُفرج عن ستة من النشطاء الجزائريين الذين كانوا موقوفين لدى سلطات الاحتلال ضمن نشطاء أسطول الصمود، فيما أكدت قيادات الأحزاب التي لديها كوادر، ضمن الموقوفين، أن السلطات الجزائرية تقوم بتحرك دبلوماسي مع دول وسيطة، لضمان الإفراج وسلامة النشطاء الجزائريين وعودتهم إلى الجزائر.

وأوضحت التنسيقية الجزائرية لدعم فلسطين أن لائحة الدفعة الأولى من المفرج عنهم، الذين يصلون اليوم إلى مطار إسطنبول، تضم الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، والذي يعتقل للمرة الثانية بعد مشاركته السابقة في أسطول مافي مرمرة عام 2010، والقيادية في حزب العمال زبيدة خرباش، والطبيب طيب محدان (سبق له أن دخل إلى غزة مع فريق طبي)، ونائب رئيس جمعية المعالي الشيخ عمارة وناس، والناشطين بوعزيز أحمد فوزي وبن دادة محمد زكريا، وستتولى المصالح القنصلية الجزائرية في تركيا نقلهم إلى الجزائر.

الإفراج عن ناشطين خليجيين شاركوا في أسطول الصمود

كما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن عدد من المشاركين الخليجيين كانوا على متن أسطول الصمود. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الخليجي المشارك في أسطول الصمود خليل بوهزاع لـ"العربي الجديد" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن سامي عبد العزيز من البحرين، وعبد الله المطوع ومحمد جمال من الكويت، والمقيمين الأردنيين في الكويت والبحرين عبد الله غباش وعبد الرحمن غزال، وجميعهم في طريقهم إلى تركيا قبل عودتهم إلى بلادهم، فيما أبقت قيد الاعتقال كلاً من أمامة اللواتي من سلطنة عمان، ومحمد عبد الله من البحرين، وخالد عبد الجادر من الكويت.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنّ الكويتيين اللذين أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهما في طريقهما إلى الكويت. وأضاف: "نتابع منذ اللحظة الأولى وبالتنسيق مع الجهات المعنية كل التطورات المتعلقة باحتجاز المشاركين في أسطول الصمود"، لافتاً إلى أن الإجراءات جارية للإفراج عن مواطن كويتي آخر ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزه.

وزير الخارجية عبدالله اليحيا لـ «كونا»: الإفراج عن اثنين من المواطنين الكويتيين كانا بين المشاركين في «أسطول الصمود العالمي» وهما في طريقهما إلى الكويت



- نتابع منذ اللحظة الأولى وبالتنسيق مع الجهات المعنية كل التطورات المتعلقة باحتجاز المشاركين



- شدد على حرصه الكامل على سلامة… pic.twitter.com/2tSCQLalye — كونا KUNA (@kuna_ar) October 4, 2025

الإفراج عن 4 نشطاء مغاربة

وفي السياق، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت، اليوم السبت، عن أربعة نشطاء مغاربة ضمن مبادرة أسطول الصمود العالمي. وبحسب المصادر، فإن المفرج عنهم هم: محمد ياسين بنجلون وأيوب حبراوي ويوسف غلال ويونس آيت ياسين. وبينما وصل النشطاء الأربعة إلى تركيا مساء اليوم، ذكرت المصادر أن أربعة نشطاء مغاربة آخرين ما زالوا ينتظرون إجراءات الترحيل من إسرائيل، بينهم اثنان يحملان الجنسية الإيطالية.

من جهة أخرى، قال المحامي المغربي المشارك ضمن أسطول الصمود العالمي عبد الحق بنقادى لـ"العربي الجديد": "في إطار مهامنا القانونية والحقوقية، ما زلنا نتابع تفاصيل المشاركين والمشاركات على متن أسطول الصمود العالمي الذين اختطفهم الكيان المحتل من المياه الدولية منذ يوم الخميس الماضي". وأفاد المحامي المغربي بأنه بعد التواصل المستمر مع الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي، فإن 280 مشاركاً استكملوا أمس الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 مشارك من دون حضور محامين، فيما تولّى المحامون مرافقة البقية. في حين استؤنفت الجلسات السبت بعد تأجيل محاكمات 200 مشارك آخر إلى هذا اليوم.

من جهة ثانية، ذكر بنقادى أنه يرتقب في الأيام القليلة المقبلة وصول موجة ثانية مكونة من عشر سفن أطلقها ائتلاف الحرية لكسر الحصار عن غزة، والتي أبحرت من الموانئ الإيطالية، معتبراً أن ذلك يؤكد "نجاح أسطول الصمود العالمي في تدشين هذا النضال العالمي الانساني والسلمي غير المسبوق". وأشار إلى أن انتفاضة الشعوب على أثر اختطاف المشاركين على متن أسطول الصمود العالمي مازالت مستمرة ومؤثرة وضاغطة على الحكومات والمنظمات لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وفتح ممر إنساني وإنهاء التجويع في القطاع.

إلى ذلك، قالت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، السبت، إن أسطول الصمود العالمي نجح في إيصال رسالته رغم الهجوم الإسرائيلي عليه، مشيرة إلى أنه تمكن من الوصول إلى أقرب نقطة من القطاع المحاصر لم تصل إليها السفن منذ عقدين من الزمن. ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله". وقالت اللجنة الدولية، وهي من أهم الجهات المنظمة للأسطول، في بيان، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أقدمت على قرصنة واختطاف أسطول الصمود العالمي الذي ضمّ عشرات السفن والقوارب ونحو 500 ناشط من أكثر من 45 دولة، في جريمة حرب سافرة تُخالف كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية".

وأوضحت أنه "منذ لحظة إبحار الأسطول، مارس الاحتلال كل أشكال الإرهاب والجرائم، بدايةً بالدعاية الكاذبة المضللة والتهديد، ثم استهداف السفن في الموانئ عبر المسيرات، وصولاً إلى اقتحام السفن والاعتداء على المشاركين واعتقالهم". وأكدت أن "هذا الأسطول المهيب نجح في رسالته التي خرج لأجلها، فقد وجّه الأنظار إلى المسألة الأساسية: الإبادة (الإسرائيلية) والحصار والتجويع، وجعل شعار كسر الحصار وفرض الممر البحري قضيةَ الأحرار في كل شعوب العالم". كما نجح الأسطول، وفق اللجنة، "في الوصول إلى أقرب نقطة من قطاع غزة قد وصلت إليها سفينة لكسر الحصار منذ نحو 20 عاماً (سفينة مرمرة)".