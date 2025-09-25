- يرفض الوفد الإيطالي المشارك في أسطول الصمود العالمي اقتراح روما بإنزال المساعدات في قبرص، مؤكداً التزامه بكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. - أعلنت إيطاليا وإسبانيا عن إرسال سفن بحرية لدعم الأسطول، مع تحذير وزير الدفاع الإيطالي من مخاطر دخول المياه الإقليمية لدول أخرى، بينما أكدت إسبانيا عدم تشكيل سفينتها أي تهديد. - تعرض الأسطول لهجمات بطائرات مسيّرة وقنابل ضوئية، مما أدى إلى تضرر بعض السفن، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل في الهجمات.

قال الوفد الإيطالي المشارك في أسطول الصمود العالمي، الذي تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة، خلال توجهه لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إلى أهالي القطاع، إنه يرفض اقتراح روما إنزال المساعدات في قبرص. وقال الوفد اليوم الخميس في بيان: "تظل مهمتنا ملتزمة بهدفها الأصلي المتمثل في كسر الحصار (الإسرائيلي) غير القانوني، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إن بلاده سترسل سفينة ثانية تابعة للبحرية لدعم أسطول الصمود العالمي الذي يضم حوالي 50 قارباً مدنياً، ويسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي، ويشارك فيه المئات من الحقوقيين والناشطين الدوليين، ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ

. وحذر كروزيتو النشطاء من الإصرار على محاولة كسر الحصار الإسرائيلي، وحثهم على قبول مقترح إيطالي بتسليم المساعدات إلى قبرص والبطريركية اللاتينية في القدس، التي ستقوم بدورها بإيصالها. وقال كروزيتو "لا يمكننا ضمان سلامة مواطنينا إذا دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لوكالة رويترز اليوم الخميس إنّ السفينة التابعة للبحرية الإسبانية التي سترافق "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة لا تشكل أي تهديد لأحد، بما في ذلك إسرائيل. وأضاف في مقابلة أن إسبانيا قبلت طلب بلجيكا مساعدة المواطنين البلجيكيين على متن الأسطول عند الحاجة، وأنها تجري محادثات مع أيرلندا حول الموضوع نفسه.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، أن بلاده سترسل سفينة تابعة للبحرية لمساعدة الأسطول بعد تعرّضه للهجوم الذي أدى إلى تضرر عدد من السفن المتوجهة في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحافي في نيويورك: "نحن قلقون، لذا سنرسل سفينة لضمان إنقاذ مواطنينا، وإعادتهم إلى إسبانيا عند الضرورة".

في الأثناء، أظهرت خدمة تتبع السفن "مارين ترافيك"، رصد أسطول الصمود اليوم الخميس في طريقه إلى غزة، وعلى متنه ناشطة المناخ تونبرغ، على بعد بضعة أميال بحرية جنوب شرق مدينة إيرابترا الساحلية بجزيرة كريت. وشوهد أسطول الصمود العالمي وهو يتجه شرقاً بسرعة منخفضة. وكان نشطاء قد أفادوا أمس الأربعاء، بتعرّض الأسطول لهجمات بمسيّرات، بالإضافة إلى قنابل ضوئية، وتشويش على الاتصالات اللاسلكية. وأفادت تقارير بتضرر سفينتين.

وأفادت مصادر تابعة لقوات خفر السواحل اليونانية، بأن الطاقم الخاص بقارب دورية تابع للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل "فرونتكس" كان في المنطقة الواقعة جنوبي جزيرة كريت، ولم يرصد تعرّض قوارب الأسطول لأي أضرار. وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، "الهجمات" التي طاولت أسطول الصمود، ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)