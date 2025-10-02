أسطول الصمود المغاربي يعلن دخوله إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة

أعلن أسطول الصمود المغاربي المشارك في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، اليوم الخميس، أنه دخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، مقترباً من هدفه كسر الحصار المفروض على القطاع، رغم اعتراض إسرائيلي ومحاولات لإيقافه في عرض البحر. وأعلن الأسطول في تدوينة على منصة فيسبوك: "اجتزنا المياه الإقليمية الغزاوية، ويفصلنا عن شواطئ غزة 8.4 أميال بحرية (نحو 15 كم)".

وقال الأسطول متوجهاً إلى المشاركين: "أبطالنا، أنتم تستنشقون الآن هواء فلسطين وتلمحون أرضها الطاهرة، يلوح لكم شعب الخيام وصموده الذي لا يلين. غزة التي بدت لنا بعيدة قد لاحت خلف الأمواج، وقلبُنا معها على الشاطئ ينتظركم"، مضيفاً: "نحيّيكم من أرض تونس، نصرخ بأسمائكم وبأصوات مئات الساحات: نحن خلفكم، ونفتح لكم ذراعَ الإسناد والصمود".

ويتعرض أسطول الصمود العالمي منذ مساء أمس الأربعاء للاعتراض من قبل البحرية الإسرائيلية، وقال الأسطول، الأربعاء، عبر منصة إكس إنه تعرض لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، وأطلق نداء استغاثة بعد اعتراض بعض سفنه في المياه الدولية، مؤكداً أن ذلك "جريمة حرب". وأعلن الأسطول، فجر الخميس، أن 30 من سفنه تواصل الإبحار على بعد نحو 46 ميلاً من غزة، رغم هجمات إسرائيلية مستمرة، بينها رش بمياه مضغوطة وتعمد اصطدام بسفن، ما يمثل "جريمة ضد الإنسانية".

وأشار أسطول الصمود العالمي في منشورات منفصلة على تليغرام إلى أن قوات الاحتلال اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وكانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلاً بحرياً عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها إسرائيل لمنع أي قوارب تقترب من غزة.

وأفادت قنوات عبرية إخبارية غير رسمية على منصة تليغرام، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود المتّجه إلى غزة، من خلال قوات سلاح البحرية، بما فيه قوات الكوماندوز "شاييطيت 13". كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صباح اليوم، أن نشطاء أسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.

وفي الأيام الماضية، دعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله". وسبق أن قام الاحتلال الإسرائيلي بأعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة واستولى عليها ورحّل الناشطين الذين كانوا على متنها. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

(الأناضول، العربي الجديد)