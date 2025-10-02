أسطول الصمود العالمي | 30 سفينة تواصل الإبحار نحو غزة رغم اعتراض 13

أفاد مركز عدالة الحقوقي في حيفا، الذي يتابع التطورات المتعلّقة بأسطول الصمود، باعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولاً بعد انقطاع الاتصال بها، وفقاً لبيان أسطول الصمود العالمي". وجاء في بيان، أن المركز "يدين بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي، وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية".
وأضاف "إن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. سيقوم مركز عدالة بتمثيل النشطاء في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، والطعن في احتجازهم غير القانوني المتوقع. ويطالب المركز السلطات الإسرائيلية بوقف هذه الاعتراضات غير القانونية فوراً، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة".