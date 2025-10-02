أسطول الصمود العالمي | 30 سفينة تواصل الإبحار نحو غزة رغم اعتراض 13

العربي الجديد

التحديثات الحية
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:20 (توقيت القدس)
قال منظمو أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت قوارب وسفن على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة. وأشار الأسطول في منشورات منفصلة على تليغرام إلى أن قوات الاحتلال اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وكانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلا بحريا عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها إسرائيل لمنع أي قوارب تقترب من غزة.

وأظهر شريط فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود، كما أظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لحظات الاستيلاء على بعض السفن والقوارب بما في ذلك طريقة التعامل مع النشطاء. وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية تبرير الاستيلاء على الأسطول ومهاجمته عن طريق الزعم أنه تابع لحركة حماس.

وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة تسير على شكل مجموعات تفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول وتلك التي في مؤخرته نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول. ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول، وذلك للمساعدة في أي عملية إنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنها توقفت عن متابعته عندما أصبح على بعد 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من غزة لأسباب تتعلق بالسلامة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة أولاً بأول..

09:40 am

حيفا
اعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين

أفاد مركز عدالة الحقوقي في حيفا، الذي يتابع التطورات المتعلّقة بأسطول الصمود، باعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولاً بعد انقطاع الاتصال بها، وفقاً لبيان أسطول الصمود العالمي". وجاء في بيان، أن المركز "يدين بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي، وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف "إن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. سيقوم مركز عدالة بتمثيل النشطاء في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، والطعن في احتجازهم غير القانوني المتوقع. ويطالب المركز السلطات الإسرائيلية بوقف هذه الاعتراضات غير القانونية فوراً، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة".

09:04 am

رويترز

إسرائيل: ستبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بالأسطول لأوروبا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل، وستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.

08:09 am

لندن
الاحتلال يقرصن أسطول الصمود قرب غزة | تظاهرات غاضبة وتنديد

تتوالى ردات الفعل الدولية المنددة بإعلان وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفناً تابعة لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 
الاحتلال يقرصن أسطول الصمود قرب غزة | تظاهرات غاضبة وتنديد دولي

08:06 am

أسوشييتد برس

نقابة الصحافيين التونسيين: فقدنا الاتصال بثلاثة صحافيين

قالت نقابة الصحافيين التونسيين إنها فقدت الاتصال بثلاثة صحافيين ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأدانت النقابة في بيان لها اقتحام البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول واعتقال مَن فيها، ومن بينهم عدد من الصحافيين الموجودين على متن سفن "ألما" و"سيروس" و"أدارا" و"دير ياسين".

8:00 AM
بحرية الاحتلال تعترض القارب أوتاريا وغيره في المياه الدولية

قال أسطول الصمود العالمي إن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت واعتلت بشكل غير قانوني القارب أوتاريا وغيره في المياه الدولية.

07:59 am

رويترز

أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض 13 سفينة حتى الآن

قال متحدث باسم أسطول الصمود العالمي، فجر اليوم الخميس، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت 13 سفينة من أسطول الصمود حتى الآن، مضيفاً أن 30 قارباً لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلاً بحرياً فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

7:21 AM
أبرز أحداث أمس الأربعاء | 1 أكتوبر

  • أسطول الحرية ينطلق لدعم أسطول الصمود

  • إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالنشطاء

  • انقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار

  • أسطول الصمود يتجاوز موقع اعتراض سفينة مادلين

  • زوارق إسرائيلية تحاصر أسطول الصمود

  • بحرية الاحتلال تقتحم سفينتي ألما وسيريس

  • أسطول الصمود: مصير نشطاء سفينة سيريس وطاقمها لا يزال مجهولاً

  • بحرية الاحتلال تختطف غريتا تونبرغ

  • وزارة خارجية الاحتلال تعلن اعتراض عدد من السفن واختطاف نشطاء

  • اللجنة الدولية لكسر الحصار: جنود الاحتلال يتعاملون بقسوة مع النشطاء

