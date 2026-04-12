أسطول الصمود العالمي ينطلق من برشلونة لكسر حصار غزة

انطلقت سفن "أسطول الصمود العالمي" من مدينة برشلونة الإسبانية متجهة إلى قطاع غزة في إطار حملة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية

إلى الفلسطينيين. وغادر الأسطول، الذي يضم عشرات القوارب التي تقل ناشطين من نحو 70 دولة، ميناء برشلونة الأحد، حيث ودّعه عدد كبير من الإسبان رافعين الأعلام الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحافي قبل الانطلاق، أكد منظمو الأسطول أن أهدافهم هي كسر الحصار المفروض على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ونقل معاناة أهالي غزة إلى العالم أجمع، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كامل لهم. وقالت إيفا سالدانا، مديرة منظمة السلام الأخضر في إسبانيا، التي تشارك لأول مرة في أسطول الصمود العالمي، إن "المشاركة في هذه المهمة والذهاب إلى غزة ودعم الشعب الفلسطيني مسؤولية أخلاقية". وشددت على أنه لا يمكن تجاهل فلسطين، موجّهةً نداءً إلى المجتمع الدولي: "الصمت لا يعني الحياد، بل هو تواطؤ". وأضافت: "على جميع الحكومات أن تضع حداً لذلك. يجب على الحكومات دعم هذا العمل الإنساني، وبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحصار المفروض على فلسطين".

من جهته، قال أوسكار كامبس، مدير منظمة "أوبن آرمز" المشاركة في الأسطول والمعروفة بجهودها في إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، إن "أوروبا ليست منارة في حقوق الإنسان، بل مجرد ديكور"، منتقداً ما وصفه بـ"الموقف الأوروبي المنافق".

وتعد هذه المبادرة الثانية لأسطول الصمود العالمي بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، في محاولة للوصول إلى غزة، وتأتي بعد مضاعفة عدد المشاركين وتطوير استراتيجية جديدة. ويشير القائمون على الأسطول إلى أن أنشطتهم تسير وفق القوانين الدولية، وأن المهمة تنفذ بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومحامين وسياسيين وخبراء أمن الملاحة والاستراتيجيات الإعلامية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، سيقضي الأسطول الليلة المقبلة في ميناء قريب من برشلونة، على أن يواصل رحلته في البحر الأبيض المتوسط وفقاً لظروف الطقس والبحر. وسيحاول الأسطول هذه المرة كسر الحصار من خلال قوافل برية أيضاً إلى جانب البحر.

يذكر أن المحاولة السابقة للأسطول انطلقت في سبتمبر/ أيلول 2025 من برشلونة أيضاً، بمشاركة 42 قارباً و462 شخصاً. ويؤكد أعضاء الأسطول أنهم لا يخشون أي تدخل محتمل من إسرائيل لإيقافهم، وأن هدفهم هو الوصول إلى غزة بأكثر من 80 قارباً ونحو 1000 شخص من 70 دولة. وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.

(الأناضول)