أسطول الصمود العالمي يستعد للانطلاق من إيطاليا لكسر الحصار عن غزة

- "أسطول الصمود العالمي" يستعد للانطلاق من إيطاليا في "مهمة الربيع 2026" لكسر الحصار عن غزة، بمشاركة 65 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية، بعد انطلاقها من برشلونة ووصولها إلى صقلية. - المتحدثة باسم الأسطول، ماريا إيلينا داليا، تؤكد جاهزية السفن واستكمال إجراءات المغادرة، مع التوجه نحو اليونان كأول محطة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في البحر المتوسط. - الناشط عبد اللطيف فصلي يشدد على اكتمال الاستعدادات، مشيرًا إلى تنوع المشاركين من مختلف الخلفيات بهدف دعم حرية غزة، رغم التحديات المحتملة من إسرائيل.

أتم "أسطول الصمود العالمي" استعداداته في إيطاليا للانطلاق، الأحد، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليه. والأسطول؛ مبادرة مدنية أطلقت عام 2025 بمشاركة ممثلي منظمات مدنية ونشطاء ومتطوعين من دول مختلفة، ويستعد للانطلاق في رحلته الثانية ضمن "مهمة الربيع 2026" من إيطاليا.

وانطلقت السفن من مدينة برشلونة الإسبانية في 12 إبريل/نيسان الجاري، ووصلت في 23 من الشهر نفسه إلى جزيرة صقلية الإيطالية، حيث انضمت إلى بقية القوارب المشاركة، وأكملت جميعها استعداداتها في ميناء أوغوستا شرقي الجزيرة. وقام الناشطون، السبت، بتحميل السفن بالاحتياجات الأساسية من المياه والخبز والفواكه والخضروات، إضافة إلى الوقود. وخلال التحضيرات الأخيرة في الميناء، وزع الوفد التركي حلوى على المشاركين.

وأكدت المتحدثة باسم الأسطول في إيطاليا، ماريا إيلينا داليا، أنهم والسفن جاهزون وموجودون في ميناء أوغوستا، وأن إجراءات التأشيرات والمغادرة يتم استكمالها". وأوضحت المتحدثة باسم الأسطول في إيطاليا، أن إجراءات المغادرة ستبدأ ظهر الأحد. وقالت: "هناك سفن كثيرة؛ نحو 65 سفينة، لذا قد تستغرق عملية خروجها بعض الوقت، لكننا سننطلق أخيرًا في 26 إبريل".

وأشارت إيلينا داليا، إلى أن الأسطول سيتجه أولًا نحو اليونان. وأضافت: "ستكون محطتنا الأولى هناك نظرًا لعدم وضوح الأوضاع الجيوسياسية في البحر المتوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، سنعتمد التوقف في محطات وسيطة لتقييم الوضع".

من جانبه، شدد الناشط عبد اللطيف فصلي، أن جميع الاستعدادات اكتملت، قائلًا: "قمنا بتحميل كل ما نحتاجه على القوارب والسفن، وإذا لم يحدث أي طارئ في البحر، سننطلق غدًا (الأحد) إن شاء الله، ونواصل رحلتنا. ننتظر دعمكم". وأشار فصلي، إلى أن الأسطول يجمع أشخاصًا مختلفين تحت هدف واحد. وأردف: "تجمع هنا أناس من جميع أنحاء العالم، بشخصيات وآراء وأيديولوجيات وأفكار وانتماءات سياسية مختلفة، وغايتهم نيل أهل غزة حريتهم".

وتعد هذه المبادرة الثانية لأسطول الصمود العالمي، بعد تجربة في سبتمبر/أيلول 2025، في محاولة للوصول إلى غزة، وتأتي بعد مضاعفة عدد المشاركين وتطوير استراتيجية جديدة. جدير بالذكر أن المحاولة السابقة للأسطول انطلقت في سبتمبر 2025، من برشلونة، بمشاركة 42 قاربا و462 شخصا. ويؤكد أعضاء الأسطول أنهم لا يخشون أي تدخل محتمل من إسرائيل لإيقافهم، وأن هدفهم هو الوصول إلى غزة.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(الأناضول)