أسطول الصمود العالمي | زوارق إسرائيلية تحاصر السفن على مقربة من غزة

01 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 21:34 (توقيت القدس)
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي تبحر من اليونان، 26 سبتمبر 2025(ستيفانوس رابانيس/رويترز)
من المتوقع وصول الأسطول إلى غزة خلال 12 ساعة

أسطول الحرية ينطلق بـ11 سفينة دعماً لأسطول الصمود

إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى غزة بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهمات سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع.

وفي وقت سابق قال الأسطول إنه بات على بُعد 90 ميلاً بحرياً (نحو 166 كيلومتراً) فقط من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يواصل الإبحار في "منطقة الخطر الشديد"، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن. وأضاف الأسطول على "إكس" أنه يستمر في الإبحار بعد ليلة شهدت "تكتيكات ترهيب" من إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع النشطاء على متن السفن بأمان.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة. أعلو أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر إذا تم اعتراض أي سفينة أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".

وقال الصحافي أرسين تشليك، المشارك في الأسطول، إنهم باتوا على مسافة تقل عن مائة ميل بحري من غزة. وأشار إلى أن الأسطول تعرض لمضايقة، فجر الأربعاء، لأول مرة من البحر. وأضاف: "رحلتنا مستمرة. نحن الآن على بعد أقل من مائة ميل من ساحل غزة. وفي هذه الأثناء، تعرّض الأسطول الليلة الماضية لأول مرة لمضايقة إسرائيل عبر البحر". وسرد تشليك تفاصيل محاولة المضايقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي عبر زوارق وأجهزة تشويش قائلاً: "بعد الساعة الثالثة والنصف من الليلة الماضية (فجر الأربعاء)، دار زورق حول السفينة الرئيسية وحرمها من (استخدام أجهزة) التكنولوجيا، إذ توقفت جميع المعدات التقنية والإنترنت وكاميرات المراقبة على متنها عن العمل". وأضاف: "بعد هذه المضايقة، نفّذ الزورق نفسه نشاطاً مشابهاً حول سفينة أخرى ثم انسحب. ومع هذا الزورق الكبير، شوهدت أيضاً زوارق زودياك (قابلة للنفخ) تحيط بالأسطول، إضافة إلى سفينة شحن مدنية تقل أشخاصاً وتتحرك معهم. ومع بزوغ الفجر، انتهت هذه الأنشطة". ولفت إلى أن معنويات النشطاء عالية وهم مصممون على إكمال المهمة.

تطورات أسطول الصمو العالمي إلى قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

زوارق إسرائيلية تحاصر أسطول الصمود

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في نبأ عاجل قبل قليل أن زوراق إسرائيلية حاصرت سفن أسطول الصمود.

أسطول الصمود يتجاوز موقع اعتراض سفينة مادلين

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن أسطول الصمود تجاوز موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترب من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، في طريقه إلى قطاع غزة.

انقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار

أفاد مراسل العربي الجديد بانقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار التي تبحر ضمن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالنشطاء

حثّت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة. وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأمنهم، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية". 

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يجرى تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية، والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة، وقالوا إن جزءاً أساسياً من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل، وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.

ويأتي البيان الإيطالي اليوناني المشترك في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير، لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا، وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستجرى السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.

أسطول الحرية ينطلق لدعم أسطول الصمود

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإغاثة الدولية (İHH)، اليوم الأربعاء، انطلاق أسطول الحرية الدولي بمشاركة أوروبية من موانئ في جزيرة صقلية وإيطاليا دعماً لأسطول الصمود، بهدف فك الحصار عن القطاع الذي يتعرض لإبادة وحصار إسرائيليين. ويضم أسطول الحرية 11 سفينة من بينها سفينة الضمير. وفي مؤتمر صحافي عقد بإسطنبول التركية، أفاد رئيس الهيئة بولنت يلدريم بأن السفن ستصل واحدة تلو الأخرى، مضيفاً: "أناشد العالم كله أنه يتوجب على الجميع التحرك لإطلاق السفن، عندما تطلق تباعاً يجب على دولكم دعمها، والدول التي لا تدعمها ستتغير حكوماتها، لا أحد يستطيع إيقاف هذا الحراك الشعبي".

وتحمل السفن التي تبحر في أسطول الحرية الدولي مواد طبية ومساعدات إنسانية وتضم ناشطين وصحافيين وعاملين في المجال الطبي ومتطوعين من مختلف دول العالم، في استمرار لجهود سفينة مافي مرمرة (2010) وسفن الضمير ومادلين وحنظلة وصولاً إلى أسطول الصمود.

وتعتزم الهيئة الدولية تنظيم اعتصامات ونشاطات في إسطنبول في وقت لاحق دعماً للجهود الشعبية الدولية لفك الحصار عن غزة، والمشاركة في الفعاليات الدولية. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجلاء 11 ناشطاً من أسطول الصمود خلال فعالية الاستجابة الإنسانية في شرق المتوسط. وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها السفن المدنية المبحرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تم إجلاء 11 شخصاً، من بينهم ثلاثة مواطنين أتراك، إلى البر بعد أن طلبوا المساعدة من قبل عناصر قواتنا البحرية".

