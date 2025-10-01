أسطول الصمود العالمي | جنود الاحتلال يقتحمون السفن ويعطلون الكاميرات

01 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 22:47 (توقيت القدس)
سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي تبحر من اليونان، 26 سبتمبر 2025(ستيفانوس رابانيس/رويترز)
أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى غزة بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهام سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف".

وفي وقت سابق، قال الأسطول إنه بات على بُعد 90 ميلاً بحرياً (نحو 166 كيلومتراً) فقط من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يواصل الإبحار في "منطقة الخطر الشديد"، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن. وأضاف الأسطول على "إكس" أنه يستمر في الإبحار بعد ليلة شهدت "تكتيكات ترهيب" من إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع النشطاء على متن السفن بأمان.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة. أعلوا أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر، إذا اعترضت أي سفينة، أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".

وقال الصحافي أرسين تشليك، المشارك في الأسطول، إنهم باتوا على مسافة تقل عن مائة ميل بحري من غزة. وأشار إلى أن الأسطول تعرض لمضايقة، فجر الأربعاء، لأول مرة من البحر. وأضاف: "رحلتنا مستمرة. نحن الآن على بعد أقل من مائة ميل من ساحل غزة. وفي هذه الأثناء، تعرّض الأسطول الليلة الماضية لأول مرة لمضايقة إسرائيل عبر البحر". وسرد تشليك تفاصيل محاولة المضايقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي عبر زوارق وأجهزة تشويش قائلاً: "بعد الساعة الثالثة والنصف من الليلة الماضية (فجر الأربعاء)، دار زورق حول السفينة الرئيسية وحرمها من (استخدام أجهزة) التكنولوجيا، إذ توقفت جميع المعدات التقنية والإنترنت وكاميرات المراقبة على متنها عن العمل". وأضاف: "بعد هذه المضايقة، نفّذ الزورق نفسه نشاطاً مشابهاً حول سفينة أخرى ثم انسحب. ومع هذا الزورق الكبير، شوهدت أيضاً زوارق زودياك (قابلة للنفخ) تحيط بالأسطول، إضافة إلى سفينة شحن مدنية تقل أشخاصاً وتتحرك معهم. ومع بزوغ الفجر، انتهت هذه الأنشطة". ولفت إلى أن معنويات النشطاء عالية وهم مصممون على إكمال المهمة.

تطورات أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:59 PM
القناة 13: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة

قالت القناة 13 العبرية إن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود.

10:43 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
منظمة أميركية: اثنان من نشطائنا على متن سفينة جرى اعتراضها

قالت منظمة "كود بينك" وهي منظمة أميركية ناشطة من أجل السلام، إن اثنين من نشطائها من دعاة السلام يتواجدان على متن سفينة اعترضتها البحرية الإسرائيلية، مضيفة في بيان لها أنه "وفقا لآخر تحديث من الأسطول، تم تعطيل الكاميرات وصعد عسكريون على متن السفينة". وتابعت "نعمل جاهدين للتأكد من سلامة جميع المشاركين على متنها وحالتهم".

10:20 PM
أسطول الصمود: مصير نشطاء وطاقم سفينة سيريوس لا يزال مجهولًا

قال أسطول الصمود العالمي إن مصير المشاركين وأفراد الطاقم غير مؤكد بعد مداهمة قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي السفينة "سيريوس" وبعض القوارب الأخرى.

10:18 PM
فيديو يوثق لحظة اقتحام سفينة ألما

نشرت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة فيديو يظهر لحظة اقتحام الاحتلال سفينة ألما. وقالت اللجنة: "حاولت حكومة الاحتلال تخويف الأسطول عبر الراديو، مهددة بإيقاف ومصادرة السفن إذا واصلت نحو غزة"، مضيفة أن "الناشط تياغو رد بحزم: نحن مهمة إنسانية سلمية وغير عنيفة رحلتنا قانونية بموجب القانون الدولي. نحن نحمل الطعام والمساعدات والملابس والمياه والعكازات وأدوية الأطفال، إلى أشخاص يكادون يموتون جوعاً".

10:10 pm

رويترز

رويترز
دعوة لإضراب عام في إيطاليا تنديدًا باعتراض الأسطول

دعت أكبر نقابة عمالية في إيطاليا لإضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على طريقة تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع أسطول الصمود المتجه إلى غزة.

10:06 PM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
وقفة في عمّان دعمًا لأسطول الصمود

نظمت قوى حزبية وشعبية أردنية وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود"، مساء اليوم الأربعاء، أمام مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي، مقابل مجلس الأمة، وسط العاصمة عمان، وذلك تحت شعار "ناصروا أبطال أسطول الصمود.. بنصرتهم تنصروا غزة.. تنصروا فلسطين". وقالت الأمين العام لحزب العمال رولا الحروب خلال الوقفة إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي، يقومون بواجب انساني في محاولة كسر الحصار عن غزة التي تتعرض لحرب إبادة بدعم أمبركي، فيما لم يفعل العالم أي شي حقيقي لوقف المجازر.

10:03 PM
بحرية الاحتلال تقتحم سفينتي ألما وسيريس

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف".

9:55 PM
جنود الاحتلال يقتحمون سفن أسطول الصمود

أفادت هيئة البث العبرية بأن جنود البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن عدة سفن من أسطول الصمود.

9:53 PM
اللجنة الدولية: يتم الآن الاعتداء على الأسطول

قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن عناصر من جيش الاحتلال يعتدون في هذه الأثناء على نشطاء أسطول الصمود المبحر إلى غزة. وأضافت: "يتم اعتراض سفننا الآن بشكل غير قانوني. أفراد عسكريون يعتلون سفن الأسطول تم تعطيل الكاميرات".

9:53 PM
بحرية الاحتلال تسيطر على عدد من السفن

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح البحرية الإسرائيلية بدأ السيطرة على عدد من سفن أسطول الصمود.

9:51 PM
الاحتلال يأمر سفن الأسطول بتغيير مسارها

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة وطلبت منه تغيير مساره.

9:26 PM
زوارق إسرائيلية تحاصر أسطول الصمود

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في نبأ عاجل قبل قليل أن زوراق إسرائيلية حاصرت سفن أسطول الصمود.

9:24 PM
أسطول الصمود يتجاوز موقع اعتراض سفينة مادلين

أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن أسطول الصمود تجاوز موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترب من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، في طريقه إلى قطاع غزة.

09:23 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
انقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار

أفاد مراسل العربي الجديد بانقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار التي تبحر ضمن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.

9:22 PM
إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالنشطاء

حثّت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة. وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأمنهم، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية". 

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يجرى تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية، والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة، وقالوا إن جزءاً أساسياً من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل، وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.

ويأتي البيان الإيطالي اليوناني المشترك في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير، لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا، وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستجرى السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.

09:21 pm

محمد الشيخ يوسف

2627EC49-A799-4D0C-8CD0-D93AD9236432
محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
أسطول الحرية ينطلق لدعم أسطول الصمود

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإغاثة الدولية (İHH)، اليوم الأربعاء، انطلاق أسطول الحرية الدولي بمشاركة أوروبية من موانئ في جزيرة صقلية وإيطاليا دعماً لأسطول الصمود، بهدف فك الحصار عن القطاع الذي يتعرض لإبادة وحصار إسرائيليين. ويضم أسطول الحرية 11 سفينة من بينها سفينة الضمير. وفي مؤتمر صحافي عقد بإسطنبول التركية، أفاد رئيس الهيئة بولنت يلدريم بأن السفن ستصل واحدة تلو الأخرى، مضيفاً: "أناشد العالم كله أنه يتوجب على الجميع التحرك لإطلاق السفن، عندما تطلق تباعاً يجب على دولكم دعمها، والدول التي لا تدعمها ستتغير حكوماتها، لا أحد يستطيع إيقاف هذا الحراك الشعبي".

وتحمل السفن التي تبحر في أسطول الحرية الدولي مواد طبية ومساعدات إنسانية وتضم ناشطين وصحافيين وعاملين في المجال الطبي ومتطوعين من مختلف دول العالم، في استمرار لجهود سفينة مافي مرمرة (2010) وسفن الضمير ومادلين وحنظلة وصولاً إلى أسطول الصمود.

وتعتزم الهيئة الدولية تنظيم اعتصامات ونشاطات في إسطنبول في وقت لاحق دعماً للجهود الشعبية الدولية لفك الحصار عن غزة، والمشاركة في الفعاليات الدولية. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجلاء 11 ناشطاً من أسطول الصمود خلال فعالية الاستجابة الإنسانية في شرق المتوسط. وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها السفن المدنية المبحرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تم إجلاء 11 شخصاً، من بينهم ثلاثة مواطنين أتراك، إلى البر بعد أن طلبوا المساعدة من قبل عناصر قواتنا البحرية".

