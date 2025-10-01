أسطول الصمود العالمي | بحرية الاحتلال تقتحم عدة سفن وتختطف النشطاء

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى غزة بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهام سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف". ولاحقاً، قالت القناة 13 العبرية إن البحرية الإسرائيلية "ٍسيطرت" على ست سفن كبيرة، فيما أفادت مصادر من الأسطول بتعرض 70 ناشطًا للاختطاف.
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفن تابعة للأسطول المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ. وجاء في منشور للوزارة على إكس "سفن عدة من... الأسطول تم إيقافها ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي".
ووصفت وزارة الخارجية التركية هجوم القوات الإسرائيلية على الأسطول في المياه الدولية بأنه "عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر"، معتبرة أنه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين سلميين، يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو المجرمة، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين وحسب، بل تستهدف كل من يقاوم القمع الإسرائيلي". وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تتابع عن كثب وضع أسطول الصمود، واصفا مهمة النشطاء بأنها "مبادرة سلمية وإنسانية".
وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة. أعلوا أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر، إذا اعترضت أي سفينة، أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".
بحرية الاحتلال تصدم قاربًا وتهاجم أخرى بمدافع مياه
أفاد أسطول الصمود العالمي بتعرض القارب فلوريدا المشارك في الأسطول للاصطدام عمدا في البحر من قبل بحرية الاحتلال، مشيرا كذلك إلى استهداف القاربين أولارا وميتيكي وغيرهما بمدافع المياه. وأضاف الأسطول أن قوات البحرية الإسرائيلية تستخدم سلوكا عدائيا ضد الأسطول.
ريما حسن: إسرائيل تعتقل مئات الناشطين على متن الأسطول
قالت عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن والتي شاركت سابقا في سفينة مادلين لكسر حصار غزة، إن إسرائيل "اعتلقت مئات المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والنشطاء السلميين على متن أسطول الصمود العالمي بشكل غير قانوني واحتجزتهم تعسفيًا".
أظهر مقطع فيديو منسق أسطول الصمود العالمي وائل نوار وهو يخاطب بحرية الاحتلال قبل اعتراض إحدى سفن أسطول الصمود، قائلا بالعربية: "نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية، وأنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب بالإضافة إلى جرائم الإبادة".
قال ناشط تونسي على أحد سفن أسطول الصمود لقراصنة الجيش الإسرائيلي بعد تهديدات بالاختطاف: "نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية، وأنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب بالإضافة إلى جرائم الإبادة."
شهدت شوارع عدة مدن في تونس تظاهرات مساندة لأسطول الصمود، بعد اقتحام بحرية الاحتلال عددا من السفن واعتقال النشطاء والمشاركين. ورفع المحتجون عدة شعارات منها: "سنكسر الحصار"، "أسطولنا أسطول صمود، أسطول أحرار لكسر الحصار"، "غزة غزة رمز العزة"، "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة".
قالت حركة حماس إن اعتراض بحرية الاحتلال لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحافيين المرافقين لهم، "يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين". وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي". وتابعت: "نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورًا". وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم".
خارجية الاحتلال تعلن اعتراض عدد من السفن واختطاف نشطاء
تركيا: الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود "عمل إرهابي"
منظمة أميركية: اثنان من نشطائنا على متن سفينة جرى اعتراضها
قالت منظمة "كود بينك"، وهي منظمة أميركية ناشطة من أجل السلام، إن اثنين من نشطائها من دعاة السلام موجودان على متن سفينة اعترضتها البحرية الإسرائيلية، مضيفة في بيان لها أنه "وفقاً لآخر تحديث من الأسطول، جرى تعطيل الكاميرات وصعد عسكريون على متن السفينة". وتابعت: "نعمل جاهدين للتأكد من سلامة جميع المشاركين على متنها وحالتهم".
نشرت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة فيديو يظهر لحظة اقتحام الاحتلال سفينة ألما. وقالت اللجنة: "حاولت حكومة الاحتلال تخويف الأسطول عبر الراديو مهددة بإيقاف السفن ومصادرتها إذا واصلت نحو غزة"، مضيفة أن "الناشط تياغو رد بحزم: نحن مهمة إنسانية سلمية وغير عنيفة، رحلتنا قانونية بموجب القانون الدولي. نحن نحمل الطعام والمساعدات والملابس والمياه والعكازات وأدوية الأطفال إلى أشخاص يكادون يموتون جوعاً".
نظمت قوى حزبية وشعبية أردنية وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود"، مساء اليوم الأربعاء، أمام مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي، مقابل مجلس الأمة، وسط العاصمة عمان، وذلك تحت شعار "ناصروا أبطال أسطول الصمود.. بنصرتهم تنصروا غزة.. تنصروا فلسطين". وقالت الأمينة العامة لحزب العمال رولا الحروب، خلال الوقفة، إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي يقومون بواجب إنساني في محاولة كسر الحصار عن غزة التي تتعرض لحرب إبادة بدعم أمبركي، فيما لم يفعل العالم أي شي حقيقي لوقف المجازر.
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف".
قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن عناصر من جيش الاحتلال يعتدون في هذه الأثناء على نشطاء أسطول الصمود المبحر إلى غزة. وأضافت: "يجرى اعتراض سفننا الآن بشكل غير قانوني. أفراد عسكريون يصعدون على سفن الأسطول وجرى تعطيل الكاميرات".
إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالنشطاء
حثّت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة. وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأمنهم، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية".
كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يجرى تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية، والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة، وقالوا إن جزءاً أساسياً من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل، وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.
ويأتي البيان الإيطالي اليوناني المشترك في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير، لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا، وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستجرى السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإغاثة الدولية (İHH)، اليوم الأربعاء، انطلاق أسطول الحرية الدولي بمشاركة أوروبية من موانئ في جزيرة صقلية وإيطاليا دعماً لأسطول الصمود، بهدف فك الحصار عن القطاع الذي يتعرض لإبادة وحصار إسرائيليين. ويضم أسطول الحرية 11 سفينة من بينها سفينة الضمير. وفي مؤتمر صحافي عقد بإسطنبول التركية، أفاد رئيس الهيئة بولنت يلدريم بأن السفن ستصل واحدة تلو الأخرى، مضيفاً: "أناشد العالم كله أنه يتوجب على الجميع التحرك لإطلاق السفن، عندما تطلق تباعاً يجب على دولكم دعمها، والدول التي لا تدعمها ستتغير حكوماتها، لا أحد يستطيع إيقاف هذا الحراك الشعبي".
وتحمل السفن التي تبحر في أسطول الحرية الدولي مواد طبية ومساعدات إنسانية وتضم ناشطين وصحافيين وعاملين في المجال الطبي ومتطوعين من مختلف دول العالم، في استمرار لجهود سفينة مافي مرمرة (2010) وسفن الضمير ومادلين وحنظلة وصولاً إلى أسطول الصمود.
وتعتزم الهيئة الدولية تنظيم اعتصامات ونشاطات في إسطنبول في وقت لاحق دعماً للجهود الشعبية الدولية لفك الحصار عن غزة، والمشاركة في الفعاليات الدولية. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية إجلاء 11 ناشطاً من أسطول الصمود خلال فعالية الاستجابة الإنسانية في شرق المتوسط. وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار أنشطة المساعدة الإنسانية التي تقوم بها السفن المدنية المبحرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تم إجلاء 11 شخصاً، من بينهم ثلاثة مواطنين أتراك، إلى البر بعد أن طلبوا المساعدة من قبل عناصر قواتنا البحرية".