أسطول الصمود العالمي | بحرية الاحتلال تعترض 13 قارباً وتختطف النشطاء

- اقتراب أسطول الصمود من غزة وتحديات الإبحار: يقترب أسطول الصمود من غزة بمسافة 90 ميلاً بحرياً، متجاوزاً مضايقات إسرائيلية تشمل زوارق وأجهزة تشويش، مع إصرار النشطاء على إكمال المهمة. - دعم دولي ومشاركة أسطول الحرية: انطلق أسطول الحرية من صقلية وإيطاليا لدعم أسطول الصمود، حاملاً مساعدات وناشطين، بينما نظمت هيئة الإغاثة الدولية فعاليات دعم في إسطنبول. - مواقف دولية وتحذيرات: حثت إيطاليا واليونان إسرائيل على ضمان سلامة الناشطين، مقترحة تسليم المساعدات للكنيسة الكاثوليكية، بينما تستعد إسرائيل للسيطرة على السفن، مما ينذر بمواجهة محتملة.

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى غزة بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهام سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف". وقال متحدث باسم أسطول الصمود العالمي، فجر الخميس، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت 13 قاربا من الأسطول حتى الآن، مضيفا أن 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلا بحريا فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

من جهتها، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفناً تابعة للأسطول المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ. وجاء في منشور للوزارة على إكس: "سفن عدة من... الأسطول تم إيقافها ويجرى نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي".

ووصفت وزارة الخارجية التركية هجوم القوات الإسرائيلية على الأسطول في المياه الدولية بأنه "عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين سلميين يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو المجرمة، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين وحسب، بل تستهدف كل من يقاوم القمع الإسرائيلي". وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تتابع من كثب وضع أسطول الصمود، واصفاً مهمة النشطاء بأنها "مبادرة سلمية وإنسانية".

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة. أعلوا أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر، إذا اعترضت أي سفينة، أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".

ويشارك بالأسطول ما يقارب 50 سفينة تسير في شكل مجموعات يفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول، وتلك التي في مؤخرته، نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول.

تطورات أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..