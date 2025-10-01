أسطول الصمود العالمي | بحرية الاحتلال تعترض 13 قارباً وتختطف النشطاء

قال أسطول الصمود العالمي، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت واعتلت بشكل غير قانوني القارب أوتاريا وغيره في المياه الدولية.
أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، أن زوارق إسرائيلية حاصرت السفن المتجهة إلى غزة بعد وقت قصير من تجاوزها موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترابها من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، اللتين اعترضهما الاحتلال في مهام سابقة نفذها نشطاء لكسر الحصار عن القطاع. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف". وقال متحدث باسم أسطول الصمود العالمي، فجر الخميس، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت 13 قاربا من الأسطول حتى الآن، مضيفا أن 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلا بحريا فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
من جهتها، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفناً تابعة للأسطول المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ. وجاء في منشور للوزارة على إكس: "سفن عدة من... الأسطول تم إيقافها ويجرى نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي".
ووصفت وزارة الخارجية التركية هجوم القوات الإسرائيلية على الأسطول في المياه الدولية بأنه "عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين سلميين يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو المجرمة، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين وحسب، بل تستهدف كل من يقاوم القمع الإسرائيلي". وقال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تتابع من كثب وضع أسطول الصمود، واصفاً مهمة النشطاء بأنها "مبادرة سلمية وإنسانية".
وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة. أعلوا أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر، إذا اعترضت أي سفينة، أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".
ويشارك بالأسطول ما يقارب 50 سفينة تسير في شكل مجموعات يفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول، وتلك التي في مؤخرته، نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول.
قال متحدث باسم أسطول الصمود العالمي، فجر الخميس، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت 13 قاربا من أسطول الصمود حتى الآن، مضيفا أن 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلا بحريا فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة
قال أسطول الصمود العالمي، إن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت بشكل غير قانوني سفينة ألما وقوارب أخرى في المياه الدولية، مضيفا أن مصير المشاركين وأفراد طاقم سفينة ألما لا يزال غير واضح.
أكد مصدر لـ"العربي الجديد" اختطاف الجيش الإسرائيلي المواطنَين الأميركيَين تورليف ستومو وأدنان ستومو أثناء وجودهما على متن إحدى سفن أسطول الصمود. وقال المصدر إنه كان على تواصل معهما قبل أن يبلغاه باقتحام الجيش السفينة واختطافهما. وطالب أعضاء الكونغرس بولاية ماساتشوستس (عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وإدوارد ماركي، وعضو مجلس النواب ريتشارد نيل) بالتدخل لحمايتهما وإطلاق سراحهما باعتبارهما من سكان الولاية، وحماية البعثة الإنسانية. وجاء في منشور للأعضاء "عندما يقرر مواطنو الولايات المتحدة تحمل المسؤولية وإنقاذ شعب غزة من الحصار والإبادة الجماعية بطريقة قانونية وسلمية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يملك الحق في مهاجمتهم".
شهد العديد من العواصم الغربية تظاهرات حاشدة ليل الأربعاء- الخميس تضامناً مع أسطول الصمود بعد اعتراضه من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي. وخرج آلاف المتظاهرين في أثينا وباريس وروما وبرلين وبرشلونة وإسطنبول منددين باعتداء الاحتلال على الأسطول واعتقال مئات النشطاء على متنه.
قالت عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن المشاركة في أسطول الصمود إن سفينتها تواصل التقدم مع جميع السفن التي لم تُعترض بعد. ونشرت حسن صورة تظهر أنهم على مقربة من رفح.
On continue d’avancer avec notre bateau et tous ceux qui n’ont pas encore été interceptés. #Rafah pic.twitter.com/tBp5mQ3bHK— Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025
قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم العنف ضد سفن أسطول الصمود. وأضافت اللجنة على "إكس" أن جنود بحرية الاحتلال "يتعاملون بقسوة مع المعتقلين المسالمين من 50 دولة حول العالم".
أفاد أسطول الصمود العالمي بتعرض القارب فلوريدا المشارك في الأسطول للاصطدام عمداً في البحر من قبل بحرية الاحتلال، مشيراً كذلك إلى استهداف القاربين أولارا وميتيكي وغيرهما بمدافع المياه. وأضاف الأسطول أن قوات البحرية الإسرائيلية تستخدم سلوكاً عدائياً ضد الأسطول.
تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين أمام محطة برلين المركزية في العاصمة الألمانية تضامناً مع غزة وأسطول الصمود، بعد اعتراض إسرائيل الأسطول في المياه الدولية.
Massive crowds gathered in front of Berlin's Central Station in solidarity with Gaza and the Sumud Flotilla, following the Israeli interceptions in international waters. pic.twitter.com/ECZzNho6vN— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 1, 2025
قالت عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، التي شاركت سابقا في سفينة مادلين لكسر حصار غزة، إن إسرائيل "اعتلقت مئات المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والنشطاء السلميين على متن أسطول الصمود العالمي بشكل غير قانوني، واحتجزتهم تعسفياً".
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرة منددة باعتراض بحرية الاحتلال أسطولَ الصمود الإنساني المتجه إلى قطاع غزة.
🇧🇪 ⚡️FLASH - Une manifestation spontanée a lieu ce soir à Bruxelles pour soutenir la #GlobalSumutFlotilla, qui a commencé à être interceptée illégalement par des navires israéliens.— Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 1, 2025
pic.twitter.com/vmFAEly5yr
أظهر مقطع فيديو منسق أسطول الصمود العالمي وائل نوار وهو يخاطب بحرية الاحتلال قبل اعتراض إحدى سفن أسطول الصمود قائلاً بالعربية: "نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية، وأنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب بالإضافة إلى جرائم الإبادة".
قال ناشط تونسي على أحد سفن أسطول الصمود لقراصنة الجيش الإسرائيلي بعد تهديدات بالاختطاف: "نحن نحمل حليب أطفال وأدوية في مهمة إنسانية، وأنتم باعتراضنا ترتكبون جريمة حرب بالإضافة إلى جرائم الإبادة."— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 1, 2025
القناة 13 العبرية تتحدث عن استيلاء قراصنة الجيش الإسرائيلي على 6 سفن من أسطول… pic.twitter.com/mRtuKx5ji6
قالت حركة حماس إن اعتراض بحرية الاحتلال سفنَ أسطول الصمود في المياه الدولية واعتقال النشطاء والصحافيين المرافقين لهم "يشكلان اعتداء غادراً وجريمة قرصنة وإرهاباً بحرياً على المدنيين". وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي". وتابعت: "نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فوراً". وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم".
قال وزير الخارجية الإسباني إن بلاده تتابع من كثب وضع أسطول الصمود، واصفاً مهمة النشطاء بأنها "مبادرة سلمية وإنسانية".
أظهر مقطع فيديو لحظات ما قبل اعتراض بحرية الاحتلال قارب "أورورا" المشارك في أسطول الصمود، حيث قام النشطاء على متنه بالغناء لحرية فلسطين.
قبل قرصنة قارب أورورا ومع اقتراب الجيش الإسرائيلي من القارب، غنى النشطاء أغنية ‘بلا تشاو’ معدلة لتصبح: فلسطين سوف تكون حرة من النهر إلى البحر.— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 1, 2025
هذا القارب هو الثالث الذي يتم اختطافه، وتجري الآن عملية اختطاف القارب الرابع من أسطول الصمود. . pic.twitter.com/WXDYeZJPeD
اختطفت البحرية الإسرائيلية الناشطة السويدية غريتا تونبرغ على متن أسطول الصمود واقتادتها إلى ميناء أسدود، وفق هيئة البث العبرية.
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن إسرائيل اعترضت أربع سفن من أسطول الصمود واعتقلت نحو 70 ناشطاً، وما زالت 40 سفينة تبحر بإصرار إلى غزة وتبقت على الوصول 165 كيلومتراً.
قالت القناة 13 العبرية إن البحرية الإسرائيلية اقتحمت ست سفن كبيرة من أسطول الصمود.
قالت منظمة "كود بينك"، وهي منظمة أميركية ناشطة من أجل السلام، إن اثنين من نشطائها من دعاة السلام موجودان على متن سفينة اعترضتها البحرية الإسرائيلية، مضيفة في بيان لها أنه "وفقاً لآخر تحديث من الأسطول، جرى تعطيل الكاميرات وصعد عسكريون على متن السفينة". وتابعت: "نعمل جاهدين للتأكد من سلامة جميع المشاركين على متنها وحالتهم".
قال أسطول الصمود العالمي إن مصير المشاركين وأفراد الطاقم غير مؤكد بعد مداهمة قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي السفينة "سيريس" وبعض القوارب الأخرى.
نشرت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة فيديو يظهر لحظة اقتحام الاحتلال سفينة ألما. وقالت اللجنة: "حاولت حكومة الاحتلال تخويف الأسطول عبر الراديو مهددة بإيقاف السفن ومصادرتها إذا واصلت نحو غزة"، مضيفة أن "الناشط تياغو رد بحزم: نحن مهمة إنسانية سلمية وغير عنيفة، رحلتنا قانونية بموجب القانون الدولي. نحن نحمل الطعام والمساعدات والملابس والمياه والعكازات وأدوية الأطفال إلى أشخاص يكادون يموتون جوعاً".
هذا الفيديو قبل اقتحام الاحتلال سفينة ألما— ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 1, 2025
حاولت حكومة الاحتلال تخويف الأسطول عبر الراديو، مهددة بإيقاف ومصادرة السفن إذا واصلت نحو غزة.
رد الناشط تياغو بحزم: نحن مهمة إنسانية سلمية وغير عنيفة رحلتنا قانونية بموجب القانون الدولي.
"نحن نحمل الطعام والمساعدات والملابس والمياه… pic.twitter.com/hoseXSvhxg
نظمت قوى حزبية وشعبية أردنية وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود"، مساء اليوم الأربعاء، أمام مسجد الملك عبد الله المؤسس في منطقة العبدلي، مقابل مجلس الأمة، وسط العاصمة عمان، وذلك تحت شعار "ناصروا أبطال أسطول الصمود.. بنصرتهم تنصروا غزة.. تنصروا فلسطين". وقالت الأمينة العامة لحزب العمال رولا الحروب، خلال الوقفة، إن المشاركين في أسطول الصمود العالمي يقومون بواجب إنساني في محاولة كسر الحصار عن غزة التي تتعرض لحرب إبادة بدعم أمبركي، فيما لم يفعل العالم أي شي حقيقي لوقف المجازر.
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينتي "ألما" و"سيريس" وهددت طاقميهما، "فكان الرد بالرفض والإصرار على إتمام المهمة". وأضافت اللجنة: "قرارنا مواصلة الإبحار دون توقّف".
أفادت هيئة البث العبرية بأن جنود البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن عدة سفن من أسطول الصمود.
قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن عناصر من جيش الاحتلال يعتدون في هذه الأثناء على نشطاء أسطول الصمود المبحر إلى غزة. وأضافت: "يجرى اعتراض سفننا الآن بشكل غير قانوني. أفراد عسكريون يصعدون على سفن الأسطول وجرى تعطيل الكاميرات".
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح البحرية الإسرائيلية بدأ السيطرة على عدد من سفن أسطول الصمود.
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تواصلت مع سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة وطلبت منها تغيير مسارها.
أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في نبأ عاجل قبل قليل أن زوراق إسرائيلية حاصرت سفن أسطول الصمود.
Interception en eaux internationales de notre flotille pic.twitter.com/MaUhBc4zXk— Rima Hassan (@RimaHas) October 1, 2025
أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة بأن أسطول الصمود تجاوز موقع الهجوم على سفينة مادلين واقترب من موقع الهجوم على سفينة حنظلة، في طريقه إلى قطاع غزة.
تجاوزنا موقع الهجوم على سفينة مادلين ونقترب من موقع الهجوم على سفينة حنظلة ..— ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) October 1, 2025
هدفنا كسر الحصار عن غزة
تفاعلكم وبقاء أعينكم على الأسطول حماية له ولرسالته ..#أسطول_الصمود_العالمي #GlobalSumudFlotilla
حثّت إيطاليا واليونان، اليوم الأربعاء، إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول الصمود الذي يتأهب لتدخل إسرائيلي لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة. وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأمنهم، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية".
كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يجرى تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية، والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة، وقالوا إن جزءاً أساسياً من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه إسرائيل، وفضح الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.
ويأتي البيان الإيطالي اليوناني المشترك في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير، لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا، وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستجرى السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.