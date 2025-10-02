أسطول الصمود العالمي | الاحتلال يعترض جميع السفن ويختطف ناشطيها

أكد مركز عدالة الحقوقي الذي يتابع التطورات المتعلّقة بأسطول الصمود أن اختطاف إسرائيل مدنيين سلميين في المياه الدولية يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا. وأدان المركز في بيان "بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي".
وفيما أكد أن الأسطول "بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وفتح ممر إنساني، في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية"، أفاد باعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولا بعد انقطاع الاتصال بها.
وشدد على أن "اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". ودعا المركز الحقوقي السلطات الإسرائيلية إلى "وقف هذه الاعتراضات غير القانونية فورا، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة".
كما دعا إلى "ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة".