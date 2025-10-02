أسطول الصمود العالمي | الاحتلال يعترض جميع السفن ويختطف ناشطيها

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:19 (توقيت القدس)
+ الخط -

قال منظمو أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت قوارب وسفناً على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة. وأشار الأسطول في منشورات منفصلة على تليغرام إلى أن قوات الاحتلال اعتلت القوارب "سبكتر" و"ألما" و"سيريوس" وغيرها في المياه الدولية، وإن وضع من هم على متنها غير مؤكد. وكانت القوارب على بعد حوالي 70 ميلا بحريا عند اعتراضها قبالة القطاع المدمر داخل منطقة تراقبها إسرائيل لمنع أي قوارب تقترب من غزة. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صباح اليوم، أن نشطاء أسطول الصمود في طريقهم إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. 

وفي وقت سابق، أظهر شريط فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبري وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود، كما أظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لحظات الاستيلاء على بعض السفن والقوارب بما في ذلك طريقة التعامل مع النشطاء. وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية تبرير الاستيلاء على الأسطول ومهاجمته عن طريق الزعم أنه تابع لحركة حماس.

وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة تسير على شكل مجموعات تفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول وتلك التي في مؤخرته نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول. ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفنا تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول، وذلك للمساعدة في أي عملية إنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنها توقفت عن متابعته عندما أصبح على بعد 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من غزة لأسباب تتعلق بالسلامة. ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

"العربي الجديد" يتابع تطورات أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة أولاً بأول...

12:07 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
جيش الاحتلال يعلن اعتراض جميع السفن

نقل مراسلون لوسائل إعلام عبرية، منهم مراسل القناة 13 أور هيلر، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفيه وصول إي سفينة من ضمن أسطول الصمود العالمي إلى غزة، مشيرًا إلى اعتراض جميع السفن.

وأضاف مراسل القناة، أن "عملية السيطرة تمت بسلاسة ودون استخدام القوة.  التحدي كان في حجم الأسطول، مما اضطر الجيش الإسرائيلي وسلاح البحرية إلى إرسال مئات الجنود إلى عرض البحر في مساء يوم الغفران".

12:04 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طرابلس
الجيش الإسرائيلي يوقف سفينة عمر المختار ويختطف ناشطيها

أعلنت اللجنة المشرفة على سفينة عمر المختار، اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي السفينة في المياه الدولية المفتوحة على بُعد خمسين ميلًا بحريًا من غزة، واختطاف الناشطين واقتيادهم إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى أن "جميع من كانوا على متن السفينة هم مدنيون سلميون غير مسلّحين، التزموا بالكامل بتعليمات السلامة واللاعنف".

10:53 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
جيش الاحتلال يسيطر على أكثر من 40 سفينة من "أسطول الصمود"

أفادت قنوات عبرية إخبارية غير رسمية على منصة تليغرام، أن الجيش الإسرائيلي سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود المتّجه إلى غزة، من خلال قوات سلاح البحرية، بما فيه قوات الكوماندوز "شاييطيت 13".

10:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
"أسطول الصمود": سفينة ميكينو وصلت مياه غزة

قال أسطول الصمود العالمي، إن سفينة "ميكينو" وهي إحدى السفن المشاركة في الأسطول قد وصلت مياه غزة.

10:50 am

الأناضول

avata
الأناضول
إسرائيل تعتقل 25 ناشطا تركيا في أسطول الصمود العالمي

أعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني.

أوضحت الهيئة في بيانها أن أسطول الصمود العالمي المدني والسلمي الذي ينقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعرض لاقتحام غير قانوني من القوات الإسرائيلية في المياه الدولية. وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 15 سفينة في الأسطول، كما اعتقلت 25 ناشطا تركيا من عدة سفن مشاركة، مثل "سيريوس"، و"ألما"، و"سبيكتري"، و"هيوج آي"، و"دير ياسين آي"، و"جراندي بلو".

وأكد أن ممارسات إسرائيل تعد انتهاكا جسيما" للقانون الدولي، وأمن الملاحة البحرية، مشددا أن الأسطول انطلق لأغراض إنسانية بشكل كامل.

10:41 AM
وزير الخارجية اليوناني: 39 سفينة من أسطول الصمود في أسدود

نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية اليوناني أن 39 سفينة من أسطول الصمود العالمي وصلت ميناء أسدود بعد اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية. وبخصوص الناشطين  المختطفين، قال الوزير اليوناني إن "جميع الأشخاص على متنها بخير".

10:10 am

الأناضول

avata
الأناضول
كولومبيا: إسرائيل اعتقلت 2 من رعايانا بأسطول الصمود

قالت كولومبيا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل اثنين من مواطنيها خلال اقتحامه سفنا من أسطول الصمود العالمي الهادف لكسر الحصار على غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكولومبية، مساء أمس الأربعاء، أدانت فيه اقتحام القوات الإسرائيلية أسطول الصمود، واعتبرته "انتهاكا للقانون الدولي".

وشددت على رفضها "بشكل قاطع كل عمل ينتهك السلامة الجسدية" لمواطنيها في الخارج وحريتهم وحقوقهم الإنسانية، وطالبت بالإفراج الفوري عن مواطنيها المعتقلين، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الصديقة للضغط الدبلوماسي على إسرائيل بشكل عاجل في سبيل ضمان سلامة جميع أعضاء الأسطول، وأكدت على تضامن كولومبيا مع الشعب الفلسطيني.

10:01 AM

هاني محمود

هاني محمود
هاني محمود
واجبنا أن نوثق ونكتب.. لا للتاريخ، ولكن للمستقبل.
طرابلس
تشويش بالاتصالات مع اقتراب سفينة حربية من سفينة عمر المختار

أفاد نشطاء يرافقون سفينة "عمر المختار" بتعرضهم لتشويش على الاتصالات، بالتزامن مع اقتراب سفينة حربية إسرائيلية منهم، وذلك أثناء إبحارهم على بعد نحو 50 ميلاً من سواحل غزة.

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
اعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين

أكد مركز عدالة الحقوقي الذي يتابع التطورات المتعلّقة بأسطول الصمود أن اختطاف إسرائيل مدنيين سلميين في المياه الدولية يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا. وأدان المركز في بيان "بأشد العبارات اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي".

وفيما أكد أن الأسطول "بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وفتح ممر إنساني، في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية"، أفاد باعتراض 20 سفينة من أصل أكثر من أربعين، فيما لا يزال مصير عدد من السفن الأخرى مجهولا بعد انقطاع الاتصال بها.

وشدد على أن "اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". ودعا المركز الحقوقي السلطات الإسرائيلية إلى "وقف هذه الاعتراضات غير القانونية فورا، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة".

كما دعا إلى "ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة".

09:04 am

رويترز

avata
رويترز
إسرائيل تستعد لترحيل ناشطي أسطول الصمود المختطفين إلى أوروبا

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اختطفوا من المياه الدولية قبل ساعات بعد اعتراض سفنهم في طريقهم إلى إسرائيل، معلنة أنها سترحلهم إلى أوروبا.

08:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
الاحتلال يقرصن أسطول الصمود قرب غزة | تظاهرات غاضبة وتنديد

تتوالى ردات الفعل الدولية المنددة بإعلان وزارة خارجية الاحتلال أن إسرائيل اعترضت سفناً تابعة لأسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة، واختطفت نشطاء، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 
تقارير دولية
التحديثات الحية

قرصنة أسطول الصمود | إسبانيا تحتج وسط تنديد دولي وتظاهرات حول العالم

08:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تونس
نقابة الصحافيين التونسيين: فقدنا الاتصال بثلاثة صحافيين

قالت نقابة الصحافيين التونسيين إنها فقدت الاتصال بثلاثة صحافيين ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 
إعلام وحريات
التحديثات الحية

فقدان الاتصال بثلاثة صحافيين تونسيين في أسطول الصمود العالمي

8:00 AM
بحرية الاحتلال تعترض القارب أوتاريا وغيره في المياه الدولية

قال أسطول الصمود العالمي إن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت واعتلت بشكل غير قانوني القارب أوتاريا وغيره في المياه الدولية.

07:59 am

رويترز

avata
رويترز
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض 13 سفينة حتى الآن

قال متحدث باسم أسطول الصمود العالمي، فجر اليوم الخميس، إن البحرية الإسرائيلية اعترضت 13 سفينة من أسطول الصمود حتى الآن، مضيفاً أن 30 قارباً لا تزال تبحر نحو غزة على بعد 46 ميلاً بحرياً فقط رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

7:21 AM
أبرز أحداث أمس الأربعاء | 1 أكتوبر

  • أسطول الحرية ينطلق لدعم أسطول الصمود

  • إيطاليا واليونان تحثان إسرائيل على عدم إلحاق أي أذى بالنشطاء

  • انقطاع الاتصال بسفينة عمر المختار

  • أسطول الصمود يتجاوز موقع اعتراض سفينة مادلين

  • زوارق إسرائيلية تحاصر أسطول الصمود

  • بحرية الاحتلال تقتحم سفينتي ألما وسيريس

  • أسطول الصمود: مصير نشطاء سفينة سيريس وطاقمها لا يزال مجهولاً

  • بحرية الاحتلال تختطف غريتا تونبرغ

  • وزارة خارجية الاحتلال تعلن اعتراض عدد من السفن واختطاف نشطاء

  • اللجنة الدولية لكسر الحصار: جنود الاحتلال يتعاملون بقسوة مع النشطاء

دلالات
المساهمون
نايف زيداني
هاني محمود
رويترز
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جانب من الاحتجاجات في أوكلاند، 2 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مسيرة إلى منزل وزير الخارجية النيوزيلندي بعد اعتراض أسطول الصمود

من أسطول الصمود العالمي، 30 سبتمبر 2025 (أوغنين ماركوفيتش/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أسطول الصمود المغاربي يعلن دخوله إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة

الاحتلال على متن سفينة "أوكسيغونو" بأسطول الصمود 2/10/2025 رويترز
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

إسرائيل تقتاد ناشطي أسطول الصمود إلى أسدود تمهيداً لترحيلهم لأوروبا