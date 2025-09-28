أسطول الحرية يغادر صقلية وينضم إلى مبادرة كسر الحصار عن غزة

- انطلق "أسطول الحرية" من ميناء كاتانيا في صقلية محملاً بمساعدات إنسانية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، ويضم 60 ناشطاً من 15 جنسية، بينهم برلمانيون من دول أوروبية وأمريكية. - يهدف الأسطول إلى الانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي" قبالة سواحل كريت، محملاً بإمدادات طبية وغذائية ومواد مدرسية، في محاولة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين. - دعت النائبة الفرنسية ميليسا كامارا الاتحاد الأوروبي لحماية الأساطيل، بينما انتقدت النائبة ألما دوفور تقاعس الحكومات عن وقف ما وصفته بالإبادة الجماعية.

غادر "أسطول الحرية" المكوّن من عشر سفن محمّلة بمساعدات إنسانية ميناء كاتانيا في صقلية جنوبي إيطاليا، يوم السبت، من أجل اللحاق بأسطول الصمود العالمي الذي يواصل الإبحار نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. الأسطول الجديد، الذي يحمل مساعدات إنسانية، من تنظيم ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "ألف مادلين"، وانطلق في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة، ويضم نحو 60 ناشطاً من أكثر من 15 جنسية مختلفة، بينهم برلمانيون من بلجيكا والدنمارك وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينضم "أسطول الحرية"، الذي تأخر انطلاقه بضعة أيام، إلى سفن أسطول الصمود العالمي الموجود حالياً قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية. وأبحر عدد من سفن أسطول الصمود من كاتانيا في 13 سبتمبر/أيلول الجاري. وقال تحالف "أسطول الحرية" و"ألف مادلين" في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "هذه البعثات المدنية تشير جميعها إلى أنّ المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي لا يمكن إسكاتها أو ردعها".

وأوضح المنظمون، خلال مؤتمر صحافي السبت في كاتانيا، أنّ "معظم سفننا تحمل إمدادات طبية وأغذية جافة ومواد مدرسية، إذ حُدِّدَت هذه الأمور كأولوية قصوى من قبل الفلسطينيين على الأرض". وقالت المتحدثة باسم التحالف، تان صافي: "لن نتوقف مهما كلّف الأمر. نحن نبحر لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، الذي حرم الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وسيادتهم وحرية تنقلهم، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان"، مشيرة في الوقت ذاته إلى المحاولات السابقة التي قامت بها سفن إنسانية للوصول إلى غزة والتي منعتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وأضافت: "لا ينبغي للحكومات أن تتدخّل مؤقتاً فقط من خلال التعبئة من أجل مواطنيها على متن السفن التي ترافقها الآن، بل أيضاً من أجل الفلسطينيين في غزة"، وذلك في إشارة إلى السفن العسكرية التي أرسلتها إسبانيا وإيطاليا لمساعدة أسطول الصمود العالمي بعد تعرّضه لهجمات بمسيّرات ليل الثلاثاء الأربعاء.

من جانبها، دعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "حماية الأساطيل حتى نتمكن من توصيل المساعدات التي نريد تقديمها إلى قطاع غزة لإنقاذ الأرواح". أما النائبة الفرنسية، ألما دوفور، التي تشارك أيضاً في الأسطول، فقد قالت: "أود أن أقول للحكومات، للحكومة الفرنسية على سبيل المثال، إننا هنا بسببها، بسبب تقاعسها"، مضيفة: "نحن نخاطر بحياتنا لأنهم لن يفعلوا شيئاً (لوقف) هذه الإبادة الجماعية، ويتركون إسرائيل تدمر حياة مليوني غزّي وتدمّر الضفة الغربية".

(فرانس برس، العربي الجديد)