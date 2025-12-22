- أظهرت وثائق الشرطة الأسترالية أن نافيد أكرم ووالده ساجد تدربا على الأسلحة في ريف نيو ساوث ويلز قبل تنفيذ هجوم بوندي، حيث أطلقا النار خلال احتفال يهودي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. - تم العثور على تسجيل فيديو يظهر المتهمين أمام راية تنظيم "داعش"، يتحدثان عن دوافعهما للهجوم، مما يبرز ارتباطهما بأيديولوجيات متطرفة. - تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتشديد قوانين خطاب الكراهية، مؤكدًا على حماية المجتمع اليهودي وضمان حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والانخراط في المجتمع.

أفادت الشرطة الأسترالية بأنّ الرجلين المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي الأسبوع الماضي على شاطئ بوندي، تدربا على الهجوم في الريف الأسترالي، وفق ما ورد في وثائق قضائية نشرت الاثنين. وتتهم السلطات الأسترالية نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بوندي في 14 ديسمبر/ كانون الأول، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات. وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء الاعتداء، بينما أصيب نافيد (24 عاماً). وأعلنت الشرطة نقله من المستشفى إلى السجن الاثنين.

وأظهرت وثائق للشرطة أنّ المتهمين "تدربا على الأسلحة النارية" في ريف ولاية نيو ساوث ويلز قبل الهجوم. ونشرت صور يظهر فيها المتهمان وهما يطلقان النار من بنادق، ويتحركان بأسلوب وصفته الشرطة بـ"التكتيكي". إلى ذلك، أفادت الشرطة بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو ينددان فيه بـ"الصهاينة" قبل تنفيذ هجومهما. وقد ظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما، جالسين أمام راية تنظيم "داعش"، وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن "دوافعهما وراء هجوم بوندي".

وذكرت الوثائق أيضاً أن ساجد ونافيد أكرم قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بوندي قبل أيام من تنفيذ هجومهما. وأحيت أستراليا الأحد ذكرى مرور أسبوع على الهجوم بدقيقة صمت عند الساعة 6:47 مساء (07:47 توقيت غرينتش).

وتعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اعتماد قوانين أكثر صرامة حيال خطاب الكراهية. وقال الاثنين "لن نسمح لإرهابيين يستلهمون تنظيم الدولة الإسلامية بالانتصار. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنتجاوز ذلك معاً". وأضاف "كوني رئيسا للوزراء، أشعر بحمل المسؤولية عن فظاعة ارتكبت خلال ولايتي، وأنا آسف لما خبره المجتمع اليهودي وبلادنا ككل"، مشدداً على أن "الحكومة ستعمل يومياً على حماية اليهود الأستراليين، لحماية الحق الأساسي بصفتهم أستراليين بأن يفخروا بما هم عليه، ويمارسوا شعائرهم الدينية، ويعلّموا أولادهم وينخرطوا في المجتمع الأسترالي على أكمل وجه ممكن".

(فرانس برس)