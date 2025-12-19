أستراليا تعتقل 7 أشخاص على خلفية هجوم سيدني

- اعتقلت السلطات الأسترالية سبعة رجال في سيدني يُشتبه بارتباطهم أيديولوجيًا بالمهاجمين الذين نفذوا هجومًا في شاطئ بوندي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال احتفال بعيد "الحانوكا" اليهودي. - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن مخطط وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية الفائضة والمحظورة، في خطوة تُعد الأكبر منذ عام 1996، بهدف تشديد قوانين الأسلحة في البلاد. - ألبانيز أشار إلى وجود خلل في قوانين الترخيص، مؤكدًا على ضرورة تقليل عدد الأسلحة النارية في أستراليا، حيث يتجاوز عددها 4 ملايين قطعة حاليًا.

اعتقلت السلطات الأسترالية سبعة رجال في جنوب غرب سيدني يعتقد أن لديهم روابط أيديولوجية بالمسلحين الاثنين اللذين كانا وراء الهجوم في شاطئ بوندي والذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً خلال احتفال بعيد "الحانوكا" اليهودي يوم الأحد الماضي. واعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز الرجال السبعة، الذين سافروا من ولاية فيكتوريا المجاورة في مركبتين، في ضاحية ليفربول بسيدني أمس الخميس.

وقال نائب مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ديفيد هودسون لهيئة الإذاعة الأسترالية في سيدني إن هناك "بعض المؤشرات على أن بوندي كانت أحد المواقع التي ربما كانوا يزورونها". وأضاف الشرطة لم يكن لديها في البداية "روابط قاطعة بين الأفراد الذين ارتكبوا هذه الفظائع يوم الأحد وهؤلاء (الرجال الذين اعتُقلوا) بالأمس، بصرف النظر عن القواسم المشتركة المحتملة في بعض الأفكار".

وكان مهاجمان قد فتحا النار يوم الأحد على حشود تحتفل بعيد "حانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي الشهير بسيدني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات، وكان معظم القتلى من اليهود. وقتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب الآخر ووجهت إليه لاحقاً 15 تهمة قتل و40 تهمة تسبب في أذى جسدي جسيم مع نية القتل.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الجمعة مخططاً وطنياً لإعادة شراء الأسلحة وسط مفاوضات لتشديد قوانين الأسلحة الصارمة أصلاً في البلاد. وقال ألبانيز في مؤتمر صحافي في كانبرا: "ستقوم الحكومة بعمل مخطط وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية الفائضة والمحظورة حديثاً وغير القانونية". وتابع ألبانيز إن هذه ستكون "أكبر عملية إعادة شراء" منذ عام 1996، عندما استحدثت حكومة جون هوارد قوانين شاملة للسيطرة على الأسلحة بعد إطلاق نار جماعي في بورت آرثر بتاسمانيا أسفر عن مقتل 35 شخصاً. وأضاف ألبانيز أنه على الرغم من فرض قيود صارمة على الأسلحة في عام 1996، "يوجد حالياً أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح ناري في أستراليا، وهو عدد أكبر مما كان عليه وقت مذبحة بورت آرثر".

كذلك تحدث ألبانيز عن "خطأ ما في قوانين الترخيص. لهذا السبب تتحرك الحكومة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد سبب" يجعل شخصاً يعيش في ضواحي سيدني "يحتاج إلى هذا العدد الكبير من الأسلحة"، في إشارة إلى أحد منفذي الهجوم. وذكر ألبانيز أن المناقشات مع قادة الولايات والأقاليم بشأن خيارات سياسة الأسلحة النارية الجديدة مستمرة، على الرغم من عدم الاتفاق على إصلاحات محددة بعد. بينما قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن برنامج إعادة شراء الأسلحة سيكون "فعلياً" إلزامياً إذا طرأ تغيير في القانون يجعل "حيازة هذا العدد من الأسلحة النارية أمراً غير قانوني".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)