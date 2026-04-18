أستراليا تشتري سفناً حربية من اليابان بقيمة 7 مليارات دولار

وقّعت أستراليا واليابان، اليوم السبت، عقوداً تطلق صفقة تاريخية بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي (سبعة مليارات دولار أميركي) لتزويد أستراليا بسفن حربية، وهي أكبر صفقة عسكرية لطوكيو منذ رفع حظر تصدير الأسلحة في عام 2014. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز في بيان إنه ونظيره الياباني شينغيرو كويزومي وقعا مذكرة "تؤكد من جديد التزام الحكومتين المشترك بالتسليم الناجح" للسفن الحربية.

وبموجب الصفقة، تزوّد اليابان البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل نحو 12 فرقاطة، في سياق تعزيز عسكري أوسع تنتهجه كانبيرا لزيادة قدراتها النارية بعيدة المدى، وردع الصين. وبموجب الصفقة التي أُعلنَت العام الماضي، والتي وُصفت بأنها إحدى أكبر صفقات تصدير الدفاع اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، سترصد أستراليا مليارات الدولارات على مدى السنوات العشر المقبلة للحصول على أسطول من فرقاطات الشبح.

وأفادت وزارة الدفاع الأسترالية بأن وزير الدفاع الياباني شينغيرو كويزومي حضر مراسم توقيع عقد تسليم أول ثلاث سفن. وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي، "هذه أسرع عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية الأسترالية في زمن السلم". وأضاف "نعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في الصناعة اليابانية والأسترالية لحيازة واحدة من أكثر الفرقاطات متعددة الأغراض تطوراً في العالم، إن لم تكن أكثرها تطوراً على الإطلاق".

وتسعى أستراليا لزيادة قطع أسطولها من السفن الحربية الكبيرة من 11 إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. وفازت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالمناقصة، متفوقة على شركة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية. والسفن الحربية "موغامي"، فرقاطات متطورة ذات قدرات تخفٍّ، ومجهزة بترسانة أسلحة قوية. وتعمل اليابان على تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذين مثل طوكيو، يخوضون نزاعات إقليمية مع الصين. واليابان وأستراليا عضوان في مجموعة "كواد"، إلى جانب الهند والولايات المتحدة.

(رويترز، فرانس برس)