ألبانيز يأمر بمراجعة أمنية لأجهزة الاستخبارات بعد هجوم سيدني

أخبار
مباشر
21 ديسمبر 2025
ألبانيز يتحدث لوسائل الإعلام، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
ألبانيز (يمين) خلال مؤتمر صحافي، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

أمر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بإجراء مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف احتفالاً يهودياً في سيدني قبل أسبوع. وقال ألبانيز، في بيان اليوم الأحد، إن المراجعة ستقيّم ما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والهياكل والإجراءات المناسبة لحماية الجمهور. وأضاف رئيس الوزراء أن الهجوم، الذي تقول السلطات إنه تأثر بفكر تنظيم "داعش"، سلط الضوء على "البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة" في أستراليا.

وأضاف ألبانيز: "يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة"، مؤكداً أن المراجعة ستُستكمل وتُنشر في إبريل/ نيسان المقبل. ويصادف اليوم الأحد مرور أسبوع على إطلاق مسلحين اثنين النار على حشود في شاطئ بوندي الشهير في سيدني، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

ألبانيز يتحدث للصحافة بعد هجوم سيدني / 14 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

أستراليا تدرس إجراءات بينها إلغاء تأشيرات بعد هجوم سيدني

ويوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مخططاً وطنياً لإعادة شراء الأسلحة وسط مفاوضات لتشديد قوانين الأسلحة الصارمة أصلاً في البلاد. وقال ألبانيز في مؤتمر صحافي في كانبيرا: "ستقوم الحكومة بعمل مخطط وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية الفائضة والمحظورة حديثاً وغير القانونية". وتابع ألبانيز بأن هذه ستكون "أكبر عملية إعادة شراء" منذ عام 1996، عندما استحدثت حكومة جون هوارد قوانين شاملة للسيطرة على الأسلحة بعد إطلاق نار جماعي في بورت آرثر بتاسمانيا، أدى إلى مقتل 35 شخصاً. وأضاف ألبانيز أنه على الرغم من فرض قيود صارمة على الأسلحة في عام 1996، "يوجد حالياً أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح ناري في أستراليا، وهو عدد أكبر مما كان عليه وقت مذبحة بورت آرثر".

وأعلنت السلطات الأسترالية، الجمعة، اعتقال سبعة رجال في جنوب غرب سيدني يعتقد أن لديهم روابط أيديولوجية بالمسلحين الاثنين اللذين كانا وراء هجوم سيدني. واعتقلت شرطة نيو ساوث ويلز الرجال السبعة، الذين سافروا من ولاية فيكتوريا المجاورة في مركبتين، في ضاحية ليفربول بسيدني يوم الخميس.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
لقاء ثلاثي في القاهرة بشأن ليبيا، 20 ديسمبر 2025 (فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اجتماع مصري جزائري تونسي بشأن ليبيا

عناصر من شرطة جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، 22 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

9 قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

كوريا الشمالية تطلق صاروخ خلال إحدى مناوراتها، 28 فبراير 2025 (Getty
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

محادثات نووية بين موسكو وسيول: وساطة روسية بين الكوريتين؟