أستراليا تدرس إجراءات بينها إلغاء تأشيرات بعد هجوم سيدني

تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس بشن حملة على ما وصفه بـ"الكراهية والانقسام والتطرف" بعد حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي في سيدني. وقال ألبانيزي في مؤتمر صحافي: "من الواضح أن علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الآفة الشريرة" متعهدا استهداف "الدعاة المتطرفين" وإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ينشرون "الكراهية".

وأضاف أن الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية وستسعى إلى طرح تشريع جديد مع منح صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية لإلغاء تأشيرات من ينشرون التطرف. وقُتل 15 شخصاً يوم الأحد الماضي إثر إطلاق نار استهدف حشداً خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي على شاطئ بوندي بمدينة سيدني في أستراليا.

وقال ألبانيزي الثلاثاء إن الهجوم يبدو أنه "مدفوع بأيديولوجية" تنظيم داعش الإرهابي. من جانبها، قالت الشرطة الأسترالية الثلاثاء إن المسلحين الاثنين اللذين نفذا الهجوم كانا قد سافرا إلى الفيليبين، مضيفة أنهما استلهما فكر تنظيم داعش على ما يبدو. ونفذ الهجوم رجل (50 عاماً) وابنه (24 عاماً). وعرفت الشرطة الأب بأنه يدعى ساجد أكرم وقد قُتل بالرصاص. كما يرقد ابنه نفيد، في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته أيضاً بالرصاص.

وذكرت الشرطة الأسترالية أن الرجلين سافرا إلى الفيليبين الشهر الماضي، وأن الغرض من الرحلة قيد التحقيق. وأعلنت الشرطة الفيليبينية أنها تُجري تحقيقاً في الأمر. وتنشط في الفيليبين شبكات مرتبطة بتنظيم داعش خاصة في الجنوب، لكن نفوذها تراجع في السنوات الأخيرة إلى خلايا ضعيفة في جزيرة مينداناو الجنوبية.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس، أنها اعترضت سيارتين في سيدني بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف. وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أنه "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صلة بين الحادث والتحقيق الجاري في هجوم بوندي الإرهابي".

(فرانس برس، العربي الجديد)