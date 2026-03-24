أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد في غزة: "فلسطين تُحررنا جميعاً"

- انطلاق فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي في غزة تحت شعار "فلسطين تُحررنا جميعاً"، بتنظيم من سكرتارية الأطر الطلابية بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS). - يهدف الأسبوع إلى تعزيز الوعي العالمي وتوسيع حملات المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع التركيز على دور الحركة الطلابية في الجامعات العالمية والفلسطينية في المطالبة بمقاطعة إسرائيل. - أكدت الفعاليات على أهمية التضامن العالمي ودور الإعلام في دعم القضية الفلسطينية، مع تصعيد حملات المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والثقافية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي لهذا العام، تحت شعار: "فلسطين تُحررنا جميعاً"، وذلك خلال مؤتمر نظمته سكرتارية الأطر الطلابية اليوم الثلاثاء في مركز التضامن الإعلامي غربي مدينة غزة. وجاء المؤتمر الذي نُظم بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ليؤكّد أن هذا الأسبوع يُشكل محطة نضالية سنوية تجمع بين البعد الطلابي والإعلامي والشعبي، في إطار حشد الطاقات لمواجهة السياسات الإسرائيلية القائمة على الاستعمار والفصل العنصري.

ويتضمن هذا الأسبوع أبرز الفعاليات العالمية التي انطلقت منذ عام 2005، وتهدف إلى رفع الوعي الدولي وتوسيع حملات المقاطعة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وشددت سكرتارية الأطر الطلابية على أن مدينة غزة ستشكل ساحة رئيسية لفعاليات الأسبوع بعد تدمير الاحتلال للجامعات الفلسطينية، من خلال إقامة أنشطة تفاعلية متنوعة تعزز الوعي بالقضية الفلسطينية، وتربط بين النضال الأكاديمي والميداني، في ظل دعوات إلى توسيع المشاركة الشعبية، خصوصاً بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الأكثر تأثيراً في حملات التغيير.

من فعاليات أسبوع مقاومة الأبارتهايد في غزة (علاء الحلو)

وأوضح موسى سعود، في كلمة سكرتارية الأطر الطلابية، أن فعاليات هذا الأسبوع تركز على "تعزيز الوعي العالمي ضد الاضطهاد، وحشد الدعم العالمي لمقاطعة الاحتلال، وهي أدوات تزداد أهميتها في ظل تزايد الممارسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف: "نعول على الحركة الطلابية في الجامعات حول العالم التي لطالما لعبت دوراً محورياً في المطالبة بمقاطعة إسرائيل وسحب الدعم منها"، مشدداً على ضرورة استعادة الفضاء الجامعي، من أجل تعزيز الفعاليات المناهضة للأبارتهايد والفصل العنصري.

ولفت سعود إلى أهمية أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير المصير، داعياً مجموعات المقاطعة كافة في الجامعات الفلسطينية، التي تشكل دوراً محورياً في هذه القضية إلى تكثيف أنشطتها خلال فعاليات أسبوع المقاطعة.

من جانبها، ألقت أماني أبو كرش كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أوضحت فيها أن قضية فلسطين ليست قضية شعب واحد فحسب، بل قضية كل أحرار العالم، وهو ما يؤكده اتساع رقعة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وأكدت، خلال كلمتها، أن اختيار شعار هذا العام يعكس ترابط نضال الشعب الفلسطيني مع قضايا التحرر في العالم، مشيرة إلى أن "تحرر فلسطين ليس قضية محلية، بل قضية إنسانية جامعة تتقاطع مع نضالات الشعوب ضد القهر والتمييز".

وشددت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أن فعاليات هذا العام ستركز على تصعيد حملات المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز الضغط الدولي لعزل إسرائيل، استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني. بدورها، أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أهمية الدور الإعلامي في نقل الرواية الفلسطينية، وكشف الانتهاكات، وتسليط الضوء على سياسات التمييز، مشددة على أنّ الإعلام "شريك أساسي في معركة الوعي، لا يقل أهمية عن أي شكل آخر من أشكال النضال".

بدوره، اعتبر عضو النقابة وسام زغبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً حياً للفصل العنصري الممنهج، ويُترجم ذلك عبر استهداف الصحافيين وعائلاتهم ومقراتهم، في محاولة لثنيهم عن نقل الحقيقة للعالم، وإخفاء جرائم الاحتلال. ويأتي إعلان انطلاق الفعاليات هذا العام في ظل ظروف استثنائية يعيشها قطاع غزة، حيث تتقاطع الأنشطة النضالية مع واقع إنساني صعب، ما يضفي على الفعاليات طابعاً أكثر إلحاحاً وتأثيراً.

وأكد المشاركون أن تنظيم المؤتمر في غزة يحمل رسالة تحد، مفادها أن الحصار والظروف القاسية لن تمنع استمرار الفعل الوطني والثقافي، بل ستدفع نحو مزيد من التمسك بالحقوق، وتعزيز أدوات المقاومة الشعبية، وعلى رأسها المقاطعة. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الأسبوع في غزة وعدد من المدن حول العالم، ضمن حراك دولي واسع يشارك فيه نشطاء ومؤسسات تضامن في مئات المدن، بهدف تعزيز الضغط على الاحتلال وتوسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني.