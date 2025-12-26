أسئلة معلقة في ملف حصر سلاح الفصائل العراقية

- يتصدر ملف "حصر السلاح بيد الدولة" المشهد السياسي في العراق، حيث تتوزع الفصائل المسلحة على أكثر من 70 جماعة، مع قوام عسكري يتجاوز 215 ألف عنصر. بعض الفصائل تؤيد تسليم سلاحها للحكومة، بينما تعارض أخرى مثل "كتائب حزب الله". - تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً دولية، خاصة من الولايات المتحدة، لنزع شامل للسلاح. تتباين مواقف الفصائل بين التأييد والرفض، مع مخاوف من تفوق الفصائل المسلحة على الأحزاب السياسية التقليدية. - يواجه العراق تحديات في التفريق بين الفصائل المسلحة و"الحشد الشعبي"، وتحديد نوعية الأسلحة التي ستُسلم للدولة. لم تصدر الحكومة العراقية أو إيران أي تعليق رسمي، مما يترك المشهد ضبابياً.

بموازاة ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والمفاوضات الجارية منذ أيام بين مختلف القوى السياسية، يتصدر ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو التعبير الذي تم اصطلاحه حكومياً وسياسياً، للإشارة إلى قضية سلاح الفصائل العراقية المسلحة، ومسألة انتفاء الحاجة له، وضرورة سيطرة الدولة العراقية عليه.

غير أن أسئلة كثيرة ما زالت من دون إجابة مباشرة من المعنيين بموضوع السلاح، أو على الأقل من غير المفهوم كيف سيتم التعامل مع هذا السلاح. من المقصود بالفصائل المسلحة؟ هل هي "الحشد الشعبي" ككل أم فصائل بعينها؟ وهل هناك أصلاً فصائل غير منضوية تحت مظلة "الحشد الشعبي"؟ أم أن الضغوط الأميركية في هذا الإطار تستهدف "الحشد" ذاته؟ وما المقصود بالسلاح؟ هل هو الثقيل والنوعي، مثل الطيران المسيّر والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، أم مجمل مخازن ومستودعات السلاح التي تخضع لإدارة وسيطرة هذه الفصائل؟

على طول الخريطة العراقية يتوزع أكثر من 70 فصيلاً وجماعة مسلحة، تحمل عناوين وأسماء مختلفة، بقوام عسكري يبلغ أكثر من 215 ألف عنصر. وتمتلك هذه الفصائل العراقية مقرات ومعسكرات ثابتة ومستقلة. غير أنه في العام 2019، توقف منحها أرقاماً وتصنيفات ألوية عسكرية داخل "هيئة الحشد الشعبي"، إلا أنه من ناحية عملية، فإن كل فصيل مسلح قائم بذاته، وبوجوده وانتشاره، من دون أن يختلط بفصيل أو جماعة أخرى.

وأعلنت عدة فصائل عراقية، خلال اليومين الماضيين، أنها تؤيد خطوة تسليم سلاحها، ضمن مبدأ حصر القرار العسكري والأمني بيد الحكومة العراقية، في تطور لافت لخطاب تلك الفصائل العراقية لكن من دون أن تشرح أو توضح معنى حصر السلاح بيد الدولة. فقد صدرت عدة تعليقات لاحقة عن جماعات "أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء"، اعتبرت فيها أن "الحشد الشعبي" مؤسسة حكومية رسمية، في تلميح إلى أن سلاحها، بحسب قرار الانفتاح على مبدأ حصر السلاح، سيكون داخل مؤسسة "الحشد" ولن يذهب بعيداً عنها. علماً أن فصائل أخرى عارضت هذه الخطوة من الأساس، أهمها "كتائب حزب الله" و"النجباء"، وهما من أبرز الفصائل الحليفة لإيران.

وتتركز بعض الأسئلة المطروحة حالياً، حول الفارق الهش بين بنية الفصائل العراقية المسلحة من جهة وألوية الحشد الشعبي من جهة ثانية، إذ لا يبدو أن هناك حداً فاصلاً بينهما كون الفصائل العراقية هي البنية الأساسية للحشد الشعبي الذي تمثل ألويته مجاميع الفصائل العراقية، عدا عن المديريات التي تقدم خدمات إعلامية وأخرى هندسية. كما تُثار الأسئلة حول نوعية الأسلحة التي ستُسلم للدولة، والجدول الزمني والضمانات في كون أن الأسلحة التي ستسلم للدولة هي كل أسلحة الفصائل، وهل تحتفظ بعض الفصائل ببعض الأسلحة؟ فضلاً عن جدية التزام الفصائل فعلاً في توجهاتها الأخيرة التي ظهر منها "دعم الدولة".

التفريق بين الفصائل العراقية و"الحشد الشعبي"

ومصطلح الفصائل المسلحة في العراق يقصد به عملياً التفريق بين "الحشد الشعبي"، الذي يضم نحو 70 تشكيلاً مسلحاً من جهة، وبين الجماعات التي تُقدّم نفسها باعتبارها "مقاومة إسلامية"، وأبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"الطفوف" و"البدلاء" و"الأوفياء" و"سيد الشهداء" و"الإمام علي" و"عصائب أهل الحق". لكن في الواقع تمتلك هذه الجماعات تحديداً وجوداً ونفوذاً داخل "الحشد الشعبي" نفسه، يُقدّره مراقبون عراقيون بأنه يشكل أكثر من 60% منه، وتسيطر على المناصب القيادية فيه.

في المقابل، فإن حضور فصائل عراقية مرتبطة بالعتبات الدينية في العراق، وتُعرف باسم "حشد العتبات"، إلى جانب وحدات مرتبطة بزعيم التيار الوطني (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، وأخرى بعشائر عربية سنية، تكاد تقوم جميعها بدور ثانوي أمام الفصائل الموالية لإيران.

ضغوط أميركية

وكان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، قد رحب الاثنين الماضي، بتبني عدة فصائل خطاب نزع السلاح، معتبراً في الوقت نفسه خلال منشور على منصة إكس أن "بيانات النوايا وحدها ليست كافية. ويجب أن يكون نزع السلاح شاملاً ولا رجعة فيه، وأن يتم تنفيذه من خلال إطار وطني واضح وملزم". وشدد على ضرورة "أن تشمل هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال منظم وقانوني لأعضائها إلى الحياة المدنية".

كما برز منشور على "إكس"، لعضو الكونغرس الأميركي النائب جو ويلسون، والذي وصف فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، بأنه "فاسد"، بعد أن شكر الأخير "علناً الفصائل المسلحة على نيتها المعلنة نزع سلاحها". وأضاف أن "القضاء المستقل لا يشكر الجماعات المسلحة على اتباع نصائحه ولا يقيّم أعمالها السياسية أو العسكرية"، معتبراً أن "مثل هذا السلوك يخرج تماماً عن دوره الدستوري... ويُعد من أخطر التهديدات التي تهدد العدالة والدولة نفسها".

وكان زيدان، قد قدّم "الشكر"، لقادة الفصائل على ما قال إنها "استجابة لنصيحته بحصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً في بيان مقتضب، السبت الماضي، على "ضرورة الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وسبق أن أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، العمل على إدماج الفصائل العراقية المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، فيما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مقابلة صحافية في وقت سابق، عن أن بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف إلى إقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية. إلا أن الواقع لم يشهد أياً من تحركات الحكومة، بل ساءت العلاقة كثيراً بين السوداني و"كتائب حزب الله"، بعد اشتباكات مسلحة وقعت ببغداد، في يوليو/تموز الماضي.

شكوك بشأن جدية مواقف الفصائل

مواقف بعض الفصائل المسلحة بشأن موافقتها على نزع سلاحها وحصره بيد الدولة تثير استغراباً لدى المراقبين العراقيين وشكوكاً حول جديتها، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع زيادة الضغوط الأميركية التي أطلقها مسؤولون أميركيون من ضمنهم سافايا، وويلسون. مع العلم أن غالبية الفصائل العراقية كانت تؤكد في كثير من المرات أن "سلاح المقاومة" لا يمكن التفريط به أو تسليمه إلا للإمام المهدي، ضمن سردية عقائدية للفصائل العراقية المسلحة.

وبحسب مصدر من فصيل مسلح نافذ في بغداد، لم يعلن موقفه لغاية الآن من تسليم سلاحه، فإن "لغاية اللحظة ما صدر عن الفصائل التي أعلنت عدم ممانعتها تسليم سلاحها، يمثل وجهة نظرها فقط، وليست بالضرورة وجهة نظر كل فصائل المقاومة الإسلامية". ويضيف لـ"العربي الجديد": "نحن (يقصد الفصيل الذي ينتمي إليه) لم نبحث تسليم سلاحنا، وربما لن نسلم سلاحنا مطلقاً، فما يزال تهديد الأميركيين موجود فضلاً عن طموحات الكيان الإسرائيلي المتواصلة في التمدد والجوار السوري الذي بات غير صديق".



مصدر في أحد الفصائل: لا ضمانات بعدم الاعتداء الأميركي أو الإسرائيلي



وبحسب المصدر نفسه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "فلا ضمانات بعدم الاعتداء الأميركي أو الإسرائيلي، على الفصائل، ولا ضمانات أو مقابل إزاء الخطوة التي يريدون فيها تسليم السلاح". وفي اعتقاد هذا الفصيل فإن "الأميركيين يريدون من موضوع حصر السلاح الحشد الشعبي ككل، لأنهم لا يرون فرقاً بين الفصائل والحشد".

ويتابع المصدر: "نعتقد أن جزءاً من حالة الانشغال الإعلامي والتصريحات السياسية، تعتمده الأحزاب من أجل إشغال الرأي العام العراقي، وهناك مخاوف لدى بعض الأحزاب الشيعية القديمة، من تفوق أجنحة الفصائل السياسية عليها بعد النتائج التي حققتها بالانتخابات الأخيرة (الشهر الماضي، بحصولها على ما يقارب ثلث البرلمان المكوّن من 329 مقعداً)". وبالتالي فإن الغلبة، وفق المصدر، ستكون "للقوى المسلحة ضمن البيت الشيعي، وهو ما يجعل بعضهم يتفاعل مع دعوات حصر السلاح بيد الدولة".

من جهته، يشير الباحث في الشأن العراقي، سيف السعدي، إلى أن "مواقف كثيرة تدل على أن العراق دخل مرحلة جديدة، وهي تتضح بانتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله اللبناني (جنوب نهر الليطاني نهاية العام الحالي) وتهديدات سافايا بالتزامن مع انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة (لمساعدة العراق) يونامي (في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي)".

سيف السعدي: مؤشر جديد ظهر، وهو دخول مجلس القضاء العراقي على الخط



ويلفت السعدي إلى أن "مؤشراً جديداً ظهر، وهو دخول مجلس القضاء العراقي على الخط، ما يعني أن استمرار عمل الجهات المسلحة بنشاطها قد يُفسر على أنه نشاط خارج الدولة، وبهذه الحالة قد يتدخل القضاء العراقي في المحاسبة". ويوضح السعدي أن "هناك ثلاثة مفاهيم مطروحة حالياً، الأول هو حصر السلاح الذي يعني أن يبقى السلاح في مقراته وضمن الإدارة الأمنية النظامية، والثاني نزع السلاح وهو أن تسيطر الدولة على السلاح أو تسليمه بسلمية من الفصائل". أما الثالث فهو تنظيم السلاح و"هذا يكون عبر الجانب التشريعي، أي من خلال تشريع قوانين تلزم بتنظيم سلاح الفصائل، وما يزال المشهد ضبابياً وقد تبدي الأيام تفاصيل جديدة".

أما عبد الرحمن الجزائري، وهو محلل سياسي قريب من الأحزاب العربية الشيعية، فيلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رسائل أميركية مشفرة وصلت إلى العراق، تزامنت مع رسائل من مرجعية النجف (علي السيستاني) حثت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية". مع العلم أن ما يجري حالياً في العراق، بحسب الجزائري، يجري في بعض البلدان القريبة "وذلك بفعل المتغيرات الجديدة التي طرأت على المنطقة".



عبد الرحمن الجزائري: من واجب الحكومة أن تعلن عن المقصود من حملات حصر السلاح بيد الدولة



ويشدد على أن "من واجب الحكومة أن تعلن عن المقصود من حملات حصر السلاح بيد الدولة، والتعليق بخصوص التداخل ما بين الفصائل وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن معرفة أي الأسلحة مشمولة بالخطة". ويعزو ذلك إلى أن "الحديث يجري عموماً حول السلاح بما فيه سلاح العشائر وجيش المهدي (التيار الصدري) وقوات البيشمركة الكردية".

ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية لم تعلق على ما يجري من أخبار وبيانات "فصائلية" حول هذا الأمر، كما أن إيران لم يصدر عنها أي موقف، خصوصاً أن ما يُعرف بـ"فصائل المقاومة الإسلامية" تُعد ظهيراً لمفهوم "محور المقاومة" الذي تدعمه إيران. من جهة أخرى يرى مراقبون أن "إيران قد لا يظهر لها موقف رسمي، لكنها لن تقبل بتطورات هذه المواقف التي أُعلنت في بغداد، لأنها غير مستعدة لخسارة جبهة العراق، خصوصاً أن العراق هو خط الدفاع الأخير لإيران بعد الانهيارات التي حصلت في اليمن وسورية ولبنان".