- تواجه كتائب الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصاً حاداً في وسائل النقل، مما يؤثر سلباً على جاهزية القوات في قطاع غزة وظروف الجنود، حيث يضطر القادة للاختيار بين المهام العملياتية ومنح الجنود استراحات ضرورية. - يعاني الجنود من الإرهاق والإحباط بسبب عدم اليقين حول مواعيد لقاء عائلاتهم، مما يضع الضباط في موقف صعب لاتخاذ قرارات تراعي احتياجات الجنود الفردية، ويؤثر ذلك على القدرة على تنفيذ المهام. - الحلول الارتجالية التي يلجأ إليها الضباط تزيد من احتمالية التصرف خلافاً للأوامر، مع وجود مركبات صالحة غير مستخدمة، مما يهدد بانهيار منظومة الاحتياط.

تزعم أوساط عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثمة نقصاً "خطيراً" ومتواصلاً في وسائل النقل في كتائب الاحتياط، يضر بالجاهزية العملياتية للقوات في قطاع غزة وبظروف الجنود. وبعد نحو ثلاث سنوات على حرب الإبادة المستمرة، أشار تقرير في موقع واينت العبري، نُشر مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الجنود منهكين، بينما يواجه قادتهم مأزقاً؛ إذ مع غياب مركبات نقل الجنود، يُضطرون إلى الاختيار بين المهام العملياتية ومنع الجنود من الخروج في عطل لاستراحات حيوية وتجديد نشاطهم.

ووسط حالة من التذمّر، قال ضابط كبير: "الفرقة تتولى خط مواقع خلفي وأمامي (في قطاع غزة). لا مشكلة في الأول، فهو في منطقتنا، لكن الأمامي يتطلب نقل الجنود إلى الداخل والخارج"، موضحاً أنهم بحاجة لأخذ استراحة، لكن نقص الآليات المخصّصة لنقل القوات إلى داخل قطاع غزة وإخراجهم منه، يشكّل خطراً محتملاً على الجنود، يتعلق بحاجتهم إلى فترة استراحة، وسط مشاعر إحباط بينهم، بسبب منظومة تتركهم في حالة من عدم اليقين، إزاء مواعيد لقائهم عائلاتهم أو المشاركة في مناسبات عائلية، أو قضاء أمور تتعلق بالعمل، "ما يخلق صعوبة في الثقة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الحلول الارتجالية" التي يلجأ إليها الضباط في الميدان لمواجهة نقص وسائل النقل؟ كيف يؤثر إرهاق الجنود المستمر على قدرتهم على تنفيذ المهام العملياتية وفقاً لتقدير الضابط الكبير؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح القائد العسكري كيف تتأثر عمليات جيش الاحتلال أيضاً، بحيث يضطر الضباط أحياناً إلى تخصيص جزء من مركبات النقل السليمة المتوفّرة للقوات، لنقل الجنود إلى داخل القطاع وخارجه، بدل استخدامها في نشاط عملياتي. واعتبر أن هذا القرار نابع من إدراك أن الإرهاق الشديد لدى الجنود يُلزم ضباطهم باتخاذ قرارات قيادية تراعي احتياجات الفرد منهم، التي تؤثر مباشرةً بالقدرة على تنفيذ المهام.

ولفت الضابط الكبير إلى أن الحلول الارتجالية التي يوفّرها الضباط في الميدان في ظلّ النقص القائم، "تزيد من احتمال التصرّف خلافاً للأوامر". وبحسبه فإن "الجيش يجعلني، أنا كضابط في الاحتياط، مجرماً. لأن الواحد منا سيضطر في النهاية إلى الموافقة على أمور لا يعتقد أنها سليمة. رغماً عني، أنا مخالف للقانون، لأنني إمّا أنّ أفعل شيئاً غير نظامي، وإما لا أستطيع تنفيذ نشاط عملياتي".

وتحدث الضابط نفسه عن أنّ هناك مركبات صالحة مركونة في أحد مخازن الطوارئ، لكن بسبب إبقائها هناك، لا يستطيع الجنود العودة إلى منازلهم، محذراً من أن "منظومة الاحتياط على شفا الانهيار".

من جانبه، علّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على ما أورده الموقع العبري، بأن "الادّعاء أن ثمة فجوة بشأن مركبات الكتيبة معروف. نؤكد أن النقص لم يمسّ بالجاهزية العملياتية للجنود".