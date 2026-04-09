أزمة مضيق هرمز: رفض أوروبي للرسوم ودعوات لتجنب الخيارات العسكرية

- أزمة مضيق هرمز وتأثيرها العالمي: يمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يجعله محوراً للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع رفض الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على العبور. - الموقف الدولي والتوترات داخل الناتو: يسعى الرئيس الأميركي ترامب للحصول على دعم حلفاء الناتو لتأمين المضيق، وسط انتقادات لعدم استشارة الحلفاء قبل التحركات ضد إيران، مما يعقد العلاقات الدولية. - الجهود الدبلوماسية والمواقف الأوروبية: تقود بريطانيا جهوداً لإعادة فتح المضيق، بينما ترفض إيطاليا وبريطانيا الرسوم الإيرانية، وتدعو بعض الأطراف الألمانية للتركيز على الدبلوماسية لتجنب تداعيات اقتصادية خطيرة.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يومه الثاني ما زالت أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على المشهد العالمي في ظل تمسك أوروبي بالرفض الكلي لفرض أية رسوم لعبور المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. ورغم الهدنة المعلنة ما زال مضيق هرمز شبه مغلق ما دفع الكثير من الدول إلى المسارعة في البحث عن مخرج، حيث تقود بريطانيا تحالفاً من نحو 40 دولة لوضع خطة عسكرية ودبلوماسية لإعادة فتح الممر الحيوي، الذي يخفي خلفه أزمة أخرى أعمق تتعلق بالعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وباقي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وقال المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني إن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت". وذكّر بأن "مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء... ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اعتبر في تصريحات أدلى بها صباح الخميس لإذاعة "فرانس انتر" أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي. وصرّح بارو: "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.

وبعد بدء إسرائيل وأميركا الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط، عطّلت الأخيرة الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلباً على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء الأربعاء، ما زالت حركة الملاحة مقيّدة بشدّة في المضيق.

ترامب يريد التزامات ملموسة

في الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهما إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أبلغ بعض الدول الأعضاء بأن الرئيس الأميركي يرغب في الحصول على التزامات ملموسة خلال الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز. والتقى روته مع ترامب في واشنطن أمس الأربعاء، وسط توترات داخل الحلف بشأن الحرب على إيران.

وقال أحد الدبلوماسيين: "نلاحظ الشعور بالاستياء في واشنطن، لكنهم لم يستشيروا الحلفاء لا قبل بدء هذه الحرب ولا بعدها". وأضاف: "لن يلعب حلف شمال الأطلسي في حد ذاته دوراً في الحرب ضد إيران، لكن الحلفاء يريدون المساعدة في البحث عن حلول طويلة الأمد لمضيق هرمز. ومع استمرار المفاوضات مع إيران، قد يكون هذا مفيداً".

من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إنه لا يريد أن تُؤدي الحرب إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في حلف الأطلسي. وأضاف للصحافيين في برلين: "لا نريد، وأنا شخصياً لا أريد، انقسام الأطلسي، فهو ضامن لأمننا، بما في ذلك أوروبا. (بل) وبالأخص فيها". وأضاف أنه حثّ ترامب، خلال اتصال هاتفي، على الإسراع في بدء المفاوضات مع إيران. وكشف ميرز أن ألمانيا استأنفت المحادثات المباشرة مع القيادة الإيرانية في طهران.

ودأب الرئيس الأميركي على وصف حلف شمال الأطلسي بأنه "نمر من ورق" وهدد بالانسحاب من الحلف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بدعوى أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا على الضمانات الأمنية الأميركية لكنهم لم يقدموا الدعم الكافي لحملة القصف على إيران.

ورغم أن ترامب قال الثلاثاء إن الهجمات على إيران ستتوقف بموجب وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، فإن تداعيات الصراع لا تزال تؤثر على العلاقات. ونشر ترامب على منصته "تروت سوشال" بعد الاجتماع مع روته، وبحروف كبيرة، أن "حلف شمال الأطلسي لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرة أخرى".

وقال روته في حديث لشبكة "سي.أن.أن" بعد الاجتماع مع ترامب أمس: "من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل تجاه عدد من أعضاء حلف الأطلسي، وأنا أتفهم وجهة نظره". وروته الهولندي الجنسية معروف في أوروبا بقدرته الفائقة على التفاهم مع ترامب وواجه انتقادات بسبب إشادته المتكررة بالرئيس الأميركي.

خطة لإعادة فتح مضيق هرمز

وتقود بريطانيا مجموعة من حوالي 40 دولة تسعى إلى وضع خطة عسكرية ودبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز وحمايته، لكن لا توجد مؤشرات تذكر على أن ذلك سيؤدي إلى أي تقدم في الأمد القريب. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إن حوالي 15 دولة تخطط للمساعدة في استئناف حركة المرور عبر المضيق. وقال وزير الخارجية الفرنسي اليوم إنه ليس بالإمكان فتح مضيق هرمز بالكامل إلا بعد التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين قالت إيطاليا وبريطانيا إن موقف طهران الذي يقضي بفرض رسوم على عبور المضيق غير مقبول.

وقال دبلوماسي أوروبي ثالث: "هناك تحركات جارية بالفعل بشأن مضيق هرمز، لا ترتبط إلى حد كبير بما حدث في البيت الأبيض أمس". وأضاف الدبلوماسي: "نحن ندرك مدى إلحاح الموقف لدى الجانب الأميركي، ونعلم أن روته يحاول أن يضع نفسه في موقف الداعم في هذه المحادثات. نحن على استعداد لإبداء المواقف الصحيحة واتخاذ الإجراءات الصحيحة لاحقاً، لكن المشكلة في النهاية لا تكمن في إرضاء الولايات المتحدة، بل في تهيئة الظروف المناسبة".

من جانبها، دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لاستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز. وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي إنه لا يجب قبول القيود. وأضافت: "إذا تم السماح لإيران بفرض رسوم إضافية مقابل عبور المضيق، فإن ذلك سيؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن توقعها".

وأوضحت ميلوني أن استعادة حرية الملاحة في المضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية بصورة كاملة وفقا للأحوال التي كانت سائدة قبل الحرب في إيران تمثل أولوية لإيطاليا وشركائها الأوروبيين. وأشارت إلى أنها ستعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق هذا الهدف. وفي ظل الوضع الاقتصادي المتوتر، تحدثت ميلوني عن احتمالية تخفيف مؤقت لقواعد الموازنة بالاتحاد الأوروبي.

في الأثناء، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني المعارض، زورين بيلمان، الحكومة الألمانية إلى التريث بشأن احتمال المشاركة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال بيلمان في تصريحات لقناة "أن تي في" الألمانية: "نحن في حزب اليسار على قناعة تامة بأن هذا ليس الطريق الصحيح ولا يسهم في خفض التصعيد، بل يؤدي إلى مزيد من التصعيد... لذلك لا ينبغي لألمانيا أن تشارك، خاصة في تأمين عسكري لمضيق هرمز"، موصياً الحكومة بإبداء قدر أكبر من الحذر والتركيز على الدبلوماسية بدلاً من استعراض القوة.

وطالب بيلمان المستشار الألماني بتوجيه رسائل واضحة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ميرز، الذي يبدو أن لديه علاقة صداقة مع ترامب، يجب أن يوضح بشكل أكثر صراحة أن الولايات المتحدة تتصرف بشكل يخالف القانون الدولي في إيران. وقال: "والتهديد بإبادة شعب بأكمله أو تدمير أمة كاملة هو أمر لا يمكن تجاوزه في تدنيه، وكان يتعين صدور تصريحات علنية واضحة بهذا الشأن من فريدريش ميرز". وكان ترامب قد هدد، من بين أمور أخرى، بالقضاء على الحضارة الإيرانية من خلال قصف البنية التحتية المدنية.

كذلك، دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. وقال ميتسوتاكيس لقناة "سي.أن.أن" أمس: "لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مستعداً لفرض إيران رسوماً على كل سفينة تعبر المضيق. يبدو لي هذا غير مقبول على الإطلاق".

وتملك اليونان أحد أكبر الأساطيل التجارية في العالم من حيث القدرة على نقل البضائع. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اتفاقاً دولياً منفصلاً بشأن المضيق قد يكون ضرورياً، لكنه يجب ألا يشمل أي رسوم. وحذر قائلا: "سنضع سابقة خطيرة للغاية إذا حدث ذلك بالنسبة لحرية الملاحة".

وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن السفن التي تمر عبر مضيق هرمز يجب أن تسلك طريقين بديلين قرب الساحل الإيراني، مشيرة إلى احتمال وجود "ألغام" على الطريق المعتاد. وذكرت وكالة أنباء "مهر" نقلا عن بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية توضح المسارَين في جنوب جزيرة لارك وشمالها أنه "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام، وبالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري (...) سيتعين على (السفن) اتخاذ طرق بديلة للمرور في مضيق هرمز حتى إشعار آخر".

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)