أزمة ماندلسون تهز الحكومة البريطانية: ستارمر يرفض التنحي

- اضطر كير ستارمر للدفاع عن منصبه كرئيس وزراء بريطانيا بعد فضيحة ماندلسون، حيث رفض الاستقالة وتعهد بتغيير آلية عمل مكتبه في 10 داونينغ ستريت، وذلك بعد استقالة مسؤولين بارزين بسبب تعيين ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة. - كشفت وثائق أن ماندلسون سرب معلومات حساسة لجيفري إبستين، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي في بريطانيا، ودعا أنس سروار، زعيم حزب العمال في اسكتلندا، ستارمر للاستقالة. - رغم الضغوط، حشد أنصار ستارمر دعمهم له، بينما بدأت وسائل الإعلام التكهن بخلفائه المحتملين مثل أنجيلا رانير وشبانة محمود.

اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إلى المثول أمام نواب حزب العمال الحاكم للدفاع عن منصبه، وسط تصاعد مخاوف داخل الحزب من تمرد قد يطيح زعامته، وتزايد الدعوات لاستقالته. وفي لقاء مع النواب مساء الاثنين في البرلمان، أصر ستارمر على رفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة بعد تفجر فضيحة ماندلسون. وقال رئيس الوزراء إنه "انتصر في كل معركة خاضها". وأكد أنه "لن يتنحى، وأنه غير مستعد للتخلي عن ولايته".

إلا أنه تعهد بـ"تغيير آلية عمل مكتبه" في 10 داونينع ستريت، بعد الإقرار بخطئه في اتباع نصيحة رئيس هيئة مكتبه مورغان ماكسويني بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة رغم علمه بعمق علاقته مع جيفري إبستين، الملياردير الأميركي الراحل المدان بجرائم الاتجار بالنساء والقاصرات لأغراض الجنس. وكان ماكسويني قد اضطر للاستقالة تحت ضغوط متزايدة على ستارمر. كما استقال أيضا تيم آلان، مسؤول الاتصالات في داونينع ستريت، بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب. وقال آلان، الاثنين، في بيان استقالته، إنه تنحى "للسماح بتشكيل فريق جديد في مقر رئاسة الوزراء".

ولم تخفف هاتان الاستقالتان الضغوط المتصاعدة على ستارمر منذ كشفت أحدث وثائق أفرجت عنها الولايات المتحدة يوم السبت قبل الماضي أن ماندلسون سرب معلومات بالغة الحساسية عن الوضع الاقتصادي البريطاني إلى صديقه إبستين، عندما كان وزيراً للأعمال في الحكومة البريطانية بين عامي 2008 و2010. وبعدما أحالت الحكومة وثائق تتعلق بماندلسون، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً في ما إذا كان ماندلسون، الذي استقال من حزب العمال ومجلس اللوردات الأسبوع الماضي، قد ارتكب ممارسات جنائية خلال فترة عمله وزيراً. وينفي ماندلسون ارتكاب أي جريمة، فيما لم تقبض عليه الشرطة بعد استجوابه.

ومن اسكتلندا، دعا أنس سروار، زعيم حزب العمال في الإقليم، ستارمر إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء وزعامة حزب العمال. وقال سروار، في كلمة مصورة، إن القيادة في داونينغ ستريت "يجب أن تتغير". وأضاف أن شعب اسكتلندا "يطالب بحكومة كفؤة، وبالشفافية، وبالنزاهة، وبالوفاء بالوعود".

وفي مقابل الدعوات باستقالة ستارمر، حشد أنصاره من النواب قواهم للدفاع عن زعامته. وفي تغريدة على منصة إكس، قالت راشل ريفيز، وزيرة الخزانة: "مع كير رئيساً للوزراء، نحن نغير وجه البلاد". أما ستيف ريد، وزير الإسكان والمجتمعات، فقال إن ستارمر "قاد حزبنا (العمال) إلى الانتصار وحصل على تفويض للتغيير". وفي تصريحات تلفزيونية، قالت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال، إن عشرات النواب حضروا لدعم ستارمر. وفي التصريحات التي جاءت بعد حديث رئيس الوزراء مع نواب الحزب في البرلمان، قالت لوسي: "أعتقد أن ما رأيناه الليلة - بوضوح شديد وقاطع - هو مقدار الدعم الذي يحظى به كير ستارمر زعيماً لنا في الهيئة البرلمانية لحزب العمال".

كما قال ويس ستريتتنع، وزير الصحة، في تصريحات صحافية، إنّ لا ضرورة لاستقالة ستارمر. وطالب الشعب بـ"منح كير فرصة"، إلا أنه اعترف بأن الأسبوع الماضي "لم يكن أفضل أسبوع للحكومة"، وأقر بوجود "جو متوتر".

في الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام البريطانية الكبرى التكهن بالشخصيات المحتمل أن تحل محل ستارمر. ومن بين الشخصيات التي يعتقد أنها تتمتع بفرصة للمنافسة، نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رانير، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير الصحة ويس ستريتينغ، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووزير الدفاع جون هيلي، وعمدة مدينة مانشستر الكبرى أندي بورنام، وزعيم الحزب السابق وزير الطاقة الحالي إيد ميلليباند. وحسب لوائح حزب العمال، فإن أي شخص يرغب في أن يحل محله في زعامة الحزب، وبالتالي رئاسة الحكومة، فإنه يحتاج إلى تأييد 20% على الأقل من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بما يعادل 80 نائباً. ووفقاً للوائح نفسها، فإن هذا الشخص يجب أن يكون عضواً في البرلمان، ويدخل في منافسة انتخابية داخل الحزب، يكون فيها ستارمر، بصفته زعيماً للحزب، منافساً من دون ترشيح.