- التوترات في مالي تؤثر على العلاقات الجزائرية التركية، حيث تدعم تركيا السلطة الانتقالية في باماكو عسكرياً، مما يثير قلق الجزائر بسبب المواجهات مع حركات الأزواد. - زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا تهدف لفتح حوار سياسي حول الأزمة في مالي، مع التركيز على ترشيد الإمدادات العسكرية التركية لباماكو وتجنب الحسم العسكري. - تم توقيع 13 اتفاقية بين الجزائر وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والتعدين، مما يعكس تصميم البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية.

تفرض التطورات في مالي نفسها على أجندة النقاشات في خضم الزيارة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان . وتُعد أنقرة فاعلاً رئيسياً في الأزمة المالية في ظل التطور اللافت لعلاقاتها مع السلطة القائمة في باماكو، وتصدرها توريد الإمدادات العسكرية والطائرات المسيّرة لصالح الجيش المالي الذي يستخدمها ضد حركات الأزواد في شمال البلاد قريباً من الحدود الجزائرية، وهو ما يمثل مصدر قلق للجزائر بسبب تداعيات المواجهة بين الجيش المالي وجبهة أزواد.

وبحسب مراقبين، تُعد زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا فرصة مناسبة لفتح نقاش وحوار سياسي بنّاء بين البلدين حول قضايا وملفات تشهد بعض التباين في المواقف والقراءات، أبرزها الملف المالي، حيث تقف الجزائر وأنقرة على اختلاف في الموقف وتباين في قراءة التطورات وتداعياتها. ويستدعي ذلك حاجة سياسية لوضع إطار لتفاهمات مشتركة بشأن تطورات منطقة الساحل، وفرز المخاطر الأمنية المرتبطة بها، خاصة بالنسبة لتركيا التي يتعين عليها فهم المقاربة الجزائرية للأزمة، واستيعاب القلق الجزائري من تداعياتها.

وتعتبر الجزائر نفسها معنية بشكل مباشر بالأزمة في مالي، في حين تُعد أنقرة حليفاً عسكرياً وسياسياً للسلطة الانتقالية في باماكو، حيث تساهم في بناء الجيش المالي وتزويده بالطائرات المسيّرة. ففي 31 مارس/آذار 2025، أسقط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار" تركية الصنع كان قد زُوّد بها الجيش المالي، وذلك خلال محاولتها قصف منطقة تين زواتين بعد اجتيازها الحدود الجزائرية. وقد أثار هذا الحادث أزمة سياسية لا تزال مستمرة بين الجزائر وباماكو، كما دفع الجزائر إلى السعي للضغط على أنقرة لتوضيح طبيعة موقفها.

وبالنسبة لأنقرة، فإن الحفاظ على الحوار مع الجزائر حول الملف المالي يبقى أمراً ضرورياَ وبالغ الأهمية لضبط الأوضاع، خاصة أن مستوى الثقة السياسية بين قيادتي البلدين بلغ درجة متقدمة، تسمح بنقاش صريح حول القضايا التي تتباين فيها المصالح.

وتشكل زيارة تبون فرصة للجزائر لإقناع الجانب التركي بضرورة ترشيد الإمدادات العسكرية لباماكو، والتحذير من التداعيات الخطيرة لخيار الحسم العسكري الذي تنتهجه السلطات المالية ضد حركات الأزواد، بدل السعي إلى حلول سياسية تقود إلى إطار للسلام.

وفي بياناتها الأخيرة عقب هجوم 25 إبريل/نيسان الماضي على مدن الشمال، دعت جبهة تحرير أزواد تركيا صراحة إلى "مراجعة طبيعة دورها في مالي"، و"إدراك تعقيد الديناميات المحلية في سياق متعدد الفاعلين"، مع اعتماد قراءة متوازنة ومسؤولة تستند إلى الوقائع واحترام القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه الدعوة في ظل تنامي الدور التركي في مالي.

من جهته، أكد الخبير في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل أكرم خريف أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة الملف المالي بعمق. وقال في تصريح لـ"العربي الجديد": "من الواضح أن الجزائر تحاول التنسيق مع أنقرة، على الأقل لتفادي سيناريو تصعيدي في مالي، خاصة مع وجود تسريبات عن مفاوضات محتملة بين تركيا وجماعة نصرة الإسلام". وأضاف أن "هناك مبررات عدة لنقاش جزائري - تركي حول مالي ومنطقة الساحل عموماً، في ظل الحضور التركي المتزايد، ومخاوف من أن تتجه باماكو إلى تعويض روسيا بتركيا، إضافة إلى تقارير عن وجود شركة "سادات" الأمنية التركية في مالي لتأمين رئيس السلطة الانتقالية آسيمي غويتا".

ويرى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية بجامعة الشلف غربي الجزائر عريبي بومدين أن فتح النقاش بين الجزائر وأنقرة بشأن الملف المالي يُعد مسألة تكتسي أهمية سياسية واستراتيجية، في إطار ما يصفه بـ"أدبيات العلاقات الدولية وإدارة التنافس"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن "ملف مالي يمكن اعتباره من الملفات غير المعلنة التي قد تكون مطروحة خلال هذه الزيارة، باعتبارها فرصة لفتح نقاش استراتيجي أوسع حول منطقة الساحل، ليس بهدف دفع تركيا إلى التخلي عن دعم باماكو، بل لحثها على أخذ الهواجس الجزائرية بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بعدم تحويل الدعم العسكري إلى عامل يزيد من تعقيد التوازنات الحدودية أو يهدد الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "في المحصلة، لا يمكن للجزائر الوقوف ضد الطموح التركي، ولكن يمكن التعامل معه عبر استراتيجية الاحتواء والتنسيق"، موضحاً أن "أي تقارب جزائري - تركي حول مالي لن يكون قائماً على تطابق الرؤى، بل على محاولة إنتاج حد أدنى من التفاهم، يضمن للجزائر تحوطها الاستراتيجي في المنطقة، خاصة أن العلاقة التركية - المالية شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة، ما جعل أنقرة تتحول إلى فاعل أمني مؤثر في الساحل عبر صناعاتها العسكرية الصاعدة".

وفي المقابل، تنظر الجزائر إلى التطورات في مالي من زاوية أمنها القومي، وهو ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الهجمات التي نسّقتها الحركات المطلبية أخيراً.

13 اتفاقية في مجالات مختلفة

وقعت كل من تركيا والجزائر، اليوم الخميس، 13 اتفاقية في مجالات مختلفة خلال زيارة يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أنقرة، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان وانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأفاد الرئيس أردوغان في كلمته عقب مراسم توقيع الاتفاقيات بأن بلاده مصممة على تطوير تعاونها مع الجزائر في العديد من المجالات الاستراتيجية وخصوصاً الطاقة والتعدين والنقل والزراعة، وأن "القوة الدافعة للعلاقات التركية الجزائرية هي الاحترام المتبادل والمودة النابعة من التاريخ المشترك، ويلمس ذلك في الموقف المشترك الذي تتبناه الدولتين حيال العديد من القضايا الدولية".

وأضاف: "عازمون على تطوير تعاوننا مع الجزائر، أحد أكبر شركائنا التجاريين في القارة الأفريقية، في العديد من المجالات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والتعدين والنقل والزراعة". وأكد أردوغان أن الحرب في المنطقة، التي بدأت باستفزازات إسرائيل ومخططاتها، لا تزال تؤثر سلباً في أسواق الطاقة، وأن تركيا أقامت منذ سنوات تعاوناً موثوقاً ومستقراً ومستداماً مع الجزائر في مجال الطاقة.

من جهته، قال تبون إن علاقات بلاده مع تركيا تشهد ديناميكية متزايدة تدعو إلى الارتياح، مثمناً الخطوات التي قطعها البلدان للوصول إلى هذا المستوى. وأضاف أن هذه الزيارة تستهدف أيضاً "توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الطاقات المتجددة، الزراعة، الصناعة والمناجم، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإنسانية، وتثمين تراثنا التاريخي والحضاري المشترك".