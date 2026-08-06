أزمة داخل الائتلاف الحاكم في باكستان... والقرار بيد الجيش

- تشهد العلاقة بين حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني توتراً متزايداً بسبب الخلافات حول توزيع الصلاحيات، خاصة بعد انتخابات كشمير، حيث اتهم حزب الشعب الحكومة بالتزوير لصالح حزب الرابطة. - نفت وزيرة الإعلام في حكومة إقليم البنجاب الاتهامات بالتزوير، مؤكدة أن فوز حزب الرابطة جاء نتيجة ثقة الناخبين، ودعت حزب الشعب إلى تقديم أدلة رسمية بدلاً من التصريحات الإعلامية. - يرى محللون أن الخلافات المتصاعدة داخل الائتلاف الحاكم تمثل رسائل ضغط متبادلة، وقد تضعف تماسك الائتلاف، خاصة إذا انسحب حزب الشعب، مع دور حاسم للمؤسسة العسكرية في بقاء الحكومة.

تشهد العلاقة بين أعضاء الائتلاف الحاكم في باكستان وتحديداً بين حزب الرابطة الإسلامية (بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نواز شريف) وحزب الشعب الباكستاني، تصعيداً ملحوظاً في حدة الخطاب السياسي منذ أيام، بعد تبادل انتقادات علنية بين قيادات الحزبين بشأن عدد من الملفات، منها توزيع الصلاحيات والتشاور حول الأمور المهمة والانتخابات التشريعية في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع الهند. في السياق، أكد رئيس حزب الشعب بيلاوال بوتو زرداري في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الماضية، أن حزبه شريك أساسي في الائتلاف، لكن الحكومة تقوم بأمور مهمة من دون الأخذ برأي الحزب والتشاور معه. ودعا زرداري الحكومة إلى اعتماد مبدأ التشاور الحقيقي واحترام حقوق الشركاء والأقاليم، متهماً إياها بالتزوير لمصلحة حزب الرابطة مقابل حزبه، حزب الشعب.

ومع استمرار تبادل التصريحات بين مسؤولي الحزبين، وعدم توقفها، يتكهن مراقبون بأن تلك هي بداية نهاية حكومة شهباز شريف، ذلك على الرغم من تأكيدات من مسؤولين في الحكومة أن الائتلاف لا يزال بخير، وأن باب الحوار مفتوح لمعالجة جميع نقاط الخلاف، من هؤلاء المسؤولين وزير الدفاع خواجه أصف ووزير التخطيط أحسن إقبال، مؤكدين أنه لا خطر على الحكومة رغم وجود التباينات.

انتخابات كشمير سبب أزمة باكستان

وعززت انتخابات الشطر الباكستاني من إقليم كشمير أزمة الائتلاف الحكومي في باكستان بعد إجرائها على مراحل. وأُجريت المرحلة الأولى في 27 يوليو/تموز الماضي، والثانية في الثاني من أغسطس/آب الحالي، والثالثة ستنظم في العاشر من أغسطس الحالي. وصبّت نتائج المرحلتين الأوليين في مصلحة حزب الرابطة الإسلامية، وعمّقت الخلافات داخل الائتلاف. وهو ما دفع القيادي في حزب الشعب، شرجيل ميمن، وهو وزير الإعلام في الحكومة المحلية بإقليم السند، إلى القول في مؤتمر صحافي في الثالث من أغسطس الحالي، إنّ انتخابات كشمير شهدت عملية تزوير واسعة النطاق، متهماً مسؤولين في الحكومة وفي حزب الرابطة الإسلامية (نواز) بالتأثير في سير الاقتراع والفرز، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات انتخابية وإجراء تحقيق شفاف.



محمد أرشد: الخلافات المتصاعدة داخل الائتلاف الحاكم ليست مجرد تباينات سياسية عابرة

غير أن وزيرة الإعلام في حكومة إقليم البنجاب، القيادية في حزب الرابطة الإسلامية عظمى بخاري، نفت الاتهامات التي وجهها حزب الشعب الباكستاني بشأن وجود تزوير في انتخابات كشمير، معتبرة أن هذه الادعاءات تأتي بسبب عدم تقبل الحزب لنتائج الانتخابات. وقالت إن فوز حزب الرابطة الإسلامية (نواز) جاء نتيجة ثقة الناخبين بأداء الحزب وبرامجه التنموية، وليس نتيجة أي تدخل أو تلاعب بالعملية الانتخابية، مضيفة أن حزبها لم يكن بحاجة إلى تزوير النتائج، كما أن الفوارق الكبيرة في الأصوات بين المرشحين، تعكس حجم التأييد الشعبي الذي حصل عليه الحزب. كما طالبت بخاري حزب الشعب بتقديم أدلة رسمية على ما وصفه بالتجاوزات الانتخابية، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، مؤكدة أن الطريق القانوني للطعن في النتائج متاح أمام جميع الأحزاب من خلال لجنة الانتخابات. وانتقدت ما اعتبرتها محاولة لتحويل الخلافات السياسية إلى اتهامات بالتزوير، داعية الأحزاب إلى احترام قرار الناخبين والتركيز على العمل السياسي بدل التشكيك في العملية الانتخابية من دون إثباتات.

ومع أن القيادات في الحزب الحاكم في باكستان شددت على أن الحكومة ملتزمة بالحوار مع حلفائها، وأن الخلافات السياسية لا تعني انهيار الائتلاف، بل تُعالج ضمن الأطر الدستورية والسياسية إلا أن مراقبين يرون أن التصريحات الأخيرة لقيادات حزب الشعب والرد من جهة حزب الرابطة، علاوة على تصريحات مسؤولين مقربين من المؤسسة العسكرية توحي بأن القضية أعمق وأن انهيار الحكومة أمر وشيك.

حول ذلك، رأى الإعلامي الباكستاني محمد أرشد، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات المتصاعدة داخل الائتلاف الحاكم ليست مجرد تباينات سياسية عابرة، بل تمثل رسائل ضغط متبادلة بين الشركاء في السلطة. وأوضح أن الحكومات الائتلافية في باكستان اعتادت مواجهة مثل هذه الخلافات، إلا أن استمرارها من دون احتواء أو التوصل إلى تفاهمات سياسية، قد يضعف تماسك الائتلاف ويقربه من مرحلة الانهيار. ولفت إلى أن الأحزاب الحليفة، وعلى رأسها حزب الشعب الباكستاني، تحاول من خلال مواقفها الأخيرة تحسين موقعها التفاوضي، غير أن تجاهل هذه المطالب أو عدم معالجتها قد يؤدي إلى تطورات سياسية أكثر تعقيداً.

وشدّد أرشد على أن استمرار الخلافات من دون حلول سياسية قد يغيّر المشهد سريعاً، لأن الحكومات الائتلافية تعتمد بدرجة كبيرة على تماسك شركائها، وهو ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة، فإذا نجحت الأطراف في احتواء الخلافات عبر الحوار والتفاهم فستحافظ الحكومة على استقرارها، أما إذا تصاعدت الأزمة وانسحب حزب الشعب أحد الشركاء الرئيسيين من الائتلاف، فإن احتمال انتهاء الحكومة وإعادة تشكيل المشهد السياسي سيصبح أقرب من أي وقت مضى.

تعدد المصالح وتباين الأولويات

بدوره، اعتبر الإعلامي الباكستاني إنعام الله ختك أن سقوط الحكومة نتيجة الخلافات الحالية لا يزال توقعاً سابقاً لأوانه. وقال، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن الخلافات القائمة داخل الائتلاف الحاكم في باكستان تعكس طبيعة الحكومات الائتلافية التي تقوم على تعدد المصالح وتباين الأولويات بين الأحزاب المشاركة، ولا سيما بين حزب الرابطة الإسلامية (نواز) وحزب الشعب الباكستاني. واعتبر أن التباينات التي ظهرت في عدد من الملفات، مثل آليات إدارة بعض الملفات السياسية، والتشاور بين الحزبين، والتزوير في انتخابات كشمير، لا تعني بالضرورة أن الحكومة باتت على وشك الانهيار، وإنما تمثل في جانب كبير منها أدوات ضغط سياسي، يسعى كل طرف من خلالها إلى تعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مزيد من المكاسب داخل الائتلاف. كذلك رأى ختك أن هذه ليست أول مرة تبرز الخلافات فيها داخل الحزب الحاكم، بل حصل ذلك مراراً وتم احتواؤها، ونرى في الأيام القادمة إذا بذلت الجهود لاحتوائها حينها ستبقى الحكومة، ولكن إذا استمرت الخلافات، فسيشكّل ذلك خطراً.



شفاعت علي خان: حزب الشعب لا يستطيع أن يخرج من الحكومة أو يسحب الثقة منها إذا كان الجيش لا يريد ذلك

لكن المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي خان، اعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن كل تلك الخلافات والتباينات في الآراء والتصريحات والمواقف لا معنى لها، ولن تؤدي إلى انهيار الحكومة طالما المؤسسة العسكرية تريد بقاءها والحفاظ عليها. وأشار إلى أن حزب الشعب لا يستطيع أن يخرج من الحكومة أو يسحب الثقة منها، إذا كان الجيش لا يريد ذلك، أما إذا كان العكس، فستكون تلك التصريحات أو أي ذريعة أخرى، سبباً في إسقاطها. وهنا سأل علي خان، ما إذا كانت تصريحات زرداري ومسؤولين في حزب الشعب نابعة منهم أم بأمر من الجيش، فلو كانت بأمر من الجيش فإن الحكومة ستسقط لا محال، أما إن كانت تصريحات شخصية بدوافع سياسية وحزبية فلا جدوى منها.