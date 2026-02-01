- تشهد ليبيا تصعيداً في الخلاف بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب، بسبب أحكام دستورية أثارت جدلاً حول صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية. - تم تشكيل لجنة قضائية بإشراف البعثة الأممية، تضم فقهاء وقضاة متقاعدين، لبحث الجدل القانوني وتعليق العمل مؤقتاً بالأحكام الصادرة. - الأزمة بدأت في ديسمبر 2022 بعد إنشاء مجلس النواب لمحكمة دستورية في بنغازي، مما أدى إلى توتر مع المحكمة العليا التي اعتبرت ذلك مخالفاً للنظام القضائي.

تشهد المؤسّسة القضائية في ليبيا تصعيداً في الخلاف بين المحكمة العليا من جهة، والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب من جهة أخرى، بعد سلسلة أحكام دستورية أصدرتها المحكمة العليا مؤخراً، أعادت خلالها فتح الجدل حول حدود صلاحيات كل من السلطتَين التشريعية والقضائية، معيدة إلى الواجهة أزمة ممتدة منذ سنوات بشأن الجهة المخولة بالفصل في النزاعات الدستورية.

والأربعاء الماضي أصدرت المحكمة العليا، وهي أعلى جهة قضائية ليبية، أحكاماً قضت بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول 2023، والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء لسنة 2006، إذ أعاد مجلس النواب تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، بأن يكلف مجلس النواب رئيساً للمجلس يؤدي اليمين الدستورية أمامه، خلافاً للقانون الأصلي الذي يجعل رئيس المحكمة هو رئيس مجلس القضاء. وأثار حكم المحكمة العليا جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، إذ اعتبره مؤيدوه خطوة تعيد الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية، وتحد من تدخل السلطة التشريعية في شؤونها، فيما رأى معارضوه أن الحكم يعمق حالة الانقسام المؤسّسي المعقد الذي تعيشه البلاد.

تشكيل لجنة قضائية لحل الخلاف

في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية، مقربة من المحكمة العليا، عن جهود بذلها عدد من القضاة انتهت إلى تشكيل لجنة قضائية ليبية للتعامل مع الخلاف القائم بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، لاحتواء التداعيات القانونية والمؤسسية. ووفقاً لمعلومات المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ البعثة الأممية تشرف على ترتيبات تشكيل اللجنة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن عضويتها تضم فقهاء في القانون الليبي مشهود لهم بالكفاءة، من بينهم الخبير الدستوري الكوني عبودة، إلى جانب قضاة متقاعدين من ذوي الخبرة، من بينهم القاضي المبروك الفاخري والقاضي حسين البوعيشي، فضلاً عن تمثيل لمجلسَي النواب والدولة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللجنة "لم تُمنح أي صلاحيات تنفيذية، ولا تهدف إلى إصدار قرارات ملزمة، وإنما ينحصر دورها في إدارة الجدل القانوني القائم، وتهيئة مسار مهني لمعالجة الإشكالات المثارة. ويشمل ذلك تعليق العمل مؤقتاً بالأحكام الصادرة أخيراً عن المحكمة العليا، ودراسة آثارها القانونية، ولا سيّما تدخل بعض الجهات في اختصاصات القضاء، وعلى رأسها مجلس النواب، وصولاً إلى بلورة تصور قانوني منظم يضع حداً لحالة الإرباك داخل المؤسسة القضائية".

وأكدت المصادر الليبية، أن التوجه نحو تشكيل هذه اللجنة جاء بدفع من داخل الوسط القضائي نفسه، خصوصاً من عدد من القضاة والمحامين الذين عبروا عن رفضهم لأي مسار قد يفضي إلى ازدواج أو انقسام داخل الجسم القضائي، وشددوا على ضرورة أن تُعالج الخلافات القائمة ضمن أطر مهنية وقانونية، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو تصعيد إعلامي.

تحفظ لمجلس النواب

وفي هذا السياق، لم يصدر أي تعليق رسمي عن مجلس النواب حتى الآن، غير أن الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق تحفظ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على التعليق على الحكم، مبرراً ذلك بأن المجلس لا يزال يدرس موقفه من الأحكام الصادرة، كما التزم غالبية أعضاء مجلس النواب الصمت، باستثناء تدوينة نشرها عضو المجلس ميلود الأسود، وصف فيها الحكم بأنه "مخيب للآمال"، معتبراً أن المحكمة "غابت عنها الحكمة وحسن التقدير"، ودعا إلى فتح مسار لحوار قضائي وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية، تقوده لجنة خبراء مستقلة.

ويعكس تشكل لجنة الوساطة القضائية حالة تحفظ غير معلنة من جانب كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء حيال أحكام المحكمة العليا، إذ تعيد أحكامها الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل صدور التعديلات، ما يعني سقوط الأساس القانوني لتشكيل المجلس الحالي، وفقدانه للصفة القانونية.

وتعود جذور الأزمة القضائية الراهنة إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانوناً بإنشاء محكمة دستورية يكون مقرها مدينة بنغازي، مع نقل اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، المعنية بالفصل في النزاعات الدستورية، إلى المحكمة الدستورية المنشأة بهذا القانون الذي نص أيضاً على تغيير تسمية المحكمة العليا إلى "محكمة النقض"، مبرراً ذلك بأن القوانين القضائية الليبية، وفق تفسيره، لا تمنح المحكمة العليا ولاية النظر في الطعون الدستورية.

كما أصدر مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول 2023 تعديلاً على قانون نظام القضاء، قضى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء (الهيئة العليا المشرفة على المحاكم والنيابات)، بأن يكلف رئيسه من مجلس النواب، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، مع إسقاط عضوية المحكمة العليا من تركيبة المجلس. ورغم الرفض الذي واجهته هذه الخطوات من جانب المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة، مضى مجلس النواب في تنفيذ تشريعاته على مراحل، كان آخرها أداء أعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية في أغسطس/ آب الماضي أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وإعلان مباشرة المحكمة أعمالها من بنغازي، وقبلها باشر رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وشكل مجلسه دون إشراك المحكمة العليا.

ووسط اعتراض المحكمة العليا، وعدد من القضاة الليبيين، على إجراءات مجلس النواب التي اعتبروها مخالفة للنظام القضائي الليبي الذي يقضي بأن يجري ترشيح رؤساء المحاكم وهيئاتها ومجالسها من المنظومة القضائية، فيما يقتصر دور مجلس النواب على المصادقة، بدأت المحكمة العليا في سلسلة من إجراءاتها، من بينها حكمان قضائيان، في نوفمبر الماضي، قضيا بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب عامَي 2017 و2022، يتعلقان بتعديل مجلس النواب في قانون العقوبات العسكرية الذي أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ونقل مجلس النواب تبعية الجريدة الرسمية إليه.

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية في بنغازي قراراً ببدء النظر في القضايا الدستورية التي كانت منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، استناداً إلى قانون إنشائها وإلغاء الدائرة الدستورية وإحالة جميع الدعاوى القائمة إليها.

وتصاعد التوتر بين مجلس النواب والمحكمة العليا، عندما جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال كلمة له في مجلس النواب مطلع يناير/ كانون الثاني المنصرم، تأكيده نقل اختصاصات الدائرة الدستورية إلى المحكمة الدستورية في بنغازي، واصفاً رئيس المحكمة العليا عبد الله بورزيرة بأنه "خصم سياسي وغير محايد"، و"غير مؤهل للنظر في أي أمر يتعلق بالبرلمان".

في المقابل، ردت المحكمة العليا بأن "مجلس النواب سلطة مؤقتة تقتصر مهمته على تلبية متطلبات المرحلة الانتقالية بما يضمن تسريع الوصول إلى المرحلة الدائمة"، مؤكدة أن "أي تعرض من رئيس مجلس النواب للسلطة القضائية يعد عملاً محظوراً ومخالفاً للدستور"، ومشددة على أن "إنشاء محكمة دستورية شأن دستوري خالص يختصّ به دستور البلاد وليس التشريع".