أرض الصومال تعيّن سفيراً لدى تل أبيب: هروب إلى الأمام

- أعلنت أرض الصومال عن تعيين محمد عمر حاجي محمود سفيراً لدى إسرائيل بعد إقامة علاقات دبلوماسية في ديسمبر 2025، في خطوة لتعزيز شرعيتها الدولية رغم عدم الاعتراف الدولي بها. - وافقت إسرائيل على تعيين السفير بعد تفاهمات وزيارة وزير خارجيتها إلى هرجيسا، ونظمت دورة تدريبية لمسؤولين من أرض الصومال، مما يعكس تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة. - تعيين السفير يثير مخاوف من نزاعات داخلية في أرض الصومال، وقد يعيد تشكيل التحالفات في القرن الأفريقي، ويثير حساسية لدى الحكومة الفيدرالية في مقديشو والدول المجاورة.

في خطوة أولى من نوعها بعد إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين أرض الصومال (إقليم صوماليلاند الانفصالي غير المعترف به دولياً) وإسرائيل في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، يوم الأربعاء الماضي، تعيين محمد عمر حاجي محمود، سفيراً لدى إسرائيل، على أن يتمتع بكامل الصلاحيات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور المحلي. وهذه هي أول مرة يتم تعيين دبلوماسي من الإقليم الانفصالي سفيراً في تل أبيب منذ إعلان هذا الإقليم، من جانب واحد، الانفصال عن الصومال عام 1991، والذي لم يحظ بأي اعتراف دولي باستثناء دولة الاحتلال أخيراً. ويعد ذلك سابقة تاريخية واجتماعية في مجتمع صومالي يعتبر الكيان الإسرائيلي دولة احتلال تمارس الاضطهاد والإبادة بحق الفلسطينيين في أرضهم منذ النكبة عام 1948.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة الرسمية على تعيين محمد حاجي محمود أول سفير لأرض الصومال لدى تل أبيب، وذلك في بيان نشرته الخارجية الإسرائيلية في صفحاتها على المنصات الرقمية الخميس الماضي. وجاءت الخطوة في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

إلى هرجيسا، الشهر الماضي، والتي مهدت لتبادل التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين. وبحسب الخارجية الإسرائيلية، يشغل السفير المعيَّن حالياً منصب مستشار لرئيس أرض الصومال، والذي كان "من بين المسؤولين البارزين الذين قادوا جهود الدفع نحو إقامة العلاقات مع إسرائيل طوال عام 2025". ومن المتوقع أن تعيّن إسرائيل بدورها سفيراً لها لدى أرض الصومال قريباً، في خطوة إضافية لتعزيز مسار العلاقات الثنائية.

كما أقامت الحكومة الإسرائيلية، وفق بيان الخارجية، دورة تدريبية متخصصة نظمها مركز التعاون الدولي (في القدس المحتلة) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية (ماشاف)، بمشاركة مسؤولين من هيئة المياه في أرض الصومال برئاسة المدير العام لوزارة المياه آدن عبد الله عبدلي. وقالت مواقع صحافية إلكترونية في أرض الصومال، إن وفد حكومة أرض الصومال ضم عشرات من الموظفين، وشهدت الزيارة سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في سلطة المياه الإسرائيلية ركزت على آليات التخطيط المتقدم للموارد المائية.

كما عقد المسؤولون لقاءً في وزارة الخارجية الإسرائيلية سلط الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. والتقى آدن عبدلي برئيسة الوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي من أجل التنمية "ماشاف"، إينات شلين، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم قطاع المياه في أرض الصومال. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول على هذا المستوى من أرض الصومال إلى إسرائيل عقب الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، في خطوة تعكس توجهاً نحو التطبيع الكامل بين الكيانين، ما يعد انتهاكاً وخرقاً خطيراً بحق سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

مخاوف من نزاعات

في هذا الصدد قال محمد سعيد فارح، الباحث الصومالي ومدير مركز هدف للبحوث والتنمية (مستقل)، لـ"العربي الجديد"، إن إعلان حكومة أرض الصومال تعيين سفير لها لدى تل أبيب "يثير جملة من المخاوف". واعتبر أن الخطوة هي "محاولة تعني مزيداً من الهروب إلى الأمام من قبل قيادات هرجيسا، كما أنها ستعطي فرصة لإسرائيل في إمكانية الوصول إلى مناطق في أرض الصومال لتنفيذ أجنداتها الاستراتيجية في المنطقة، بالإضافة إلى أن إسرائيل يمكن أن تمد حكومة هرجيسا بمعونات مالية واقتصادية". وفي رأيه فإن "المخاوف تكمن في أن تؤدي تلك المساعدات إلى نشوء نزاعات داخل أرض الصومال نتيجة تقاسم الحصص أو المناصب والثروات التي تجنيها من قبل حكومة (الاحتلال، بنيامين) نتنياهو".

محمد سعيد فارح: الخطوة يمكن أن تدفع أرض الصومال إلى المحور الإسرائيلي الذي أعلن عنه نتنياهو

وأشار فارح إلى أن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وحكومة إقليم أرض الصومال "يمكن أن تسرّع من وتيرة التحالفات في المنطقة، خصوصاً تلك التي نشأت في أعقاب الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي". وفي المقابل رأى أن هذه الخطوة "يمكن أن تدفع أرض الصومال إلى المحور الإسرائيلي في المنطقة، والذي أعلن عنه نتنياهو"، معتبراً أن "هذا التطبيع بحد ذاته يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية داخلياً، إلى جانب أنه عقبة كبيرة تهدد مبادرات السلام العربية الإسرائيلية في المنطقة". وكان نتنياهو أعلن الأحد الماضي، أن إسرائيل ستنشئ "نظاماً كاملاً" في ما وصفه نوع من "التحالفات السداسية حول الشرق الأوسط أو داخله" يضم إلى جانب إسرائيل كلاً من الهند واليونان وقبرص إلى جانب دول عربية وأفريقية وآسيوية لم يذكر أسماءها. أما الهدف، فهو، بحسب نتنياهو، تشكيل محور مقابل للمحورين "الراديكالي الشيعي" و"الراديكالي السني المتشكل" في المنطقة على حد زعمه.

ووفق متابعين، فإن تعيين أرض الصومال سفيراً له في إسرائيل، لا يُعد خطوة بروتوكولية فحسب، بل تطوراً سياسياً يحمل أبعاداً إقليمية معقدة قد تعيد رسم جزء من توازنات القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ومن المرجّح أن يسهم التعيين في تأزيم الوضع القائم في المنطقة، نظراً لحساسية ملف أرض الصومال بالنسبة للحكومة الفيدرالية في مقديشو، ولارتباطه المباشر بقضايا السيادة ووحدة الأراضي. في المقابل، تمثل الخطوة ترسيخاً عملياً للعلاقات بين هرجيسا وتل أبيب، عبر الانتقال من مرحلة الاتصالات السياسية إلى مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه والزراعة.

تبعات خطوة أرض الصومال

في هذا السياق، قال الكاتب والصحافي الصومالي، عدنان عبدي علي، لـ"العربي الجديد"، إن تبعات هذا التعيين من قبل حكومة هرجيسا "تفرض المزيد من العزلة الإقليمية والدولية على كل المنخرطين في الملف". لكن هذه الأطراف، وفق علي، تتمسك في المقابل "بسياسة فرض الأمر الواقع وعدم الاكتراث لأي أبعاد ومخاطر تحملها عملية الارتماء في الحضن الإسرائيلي مقابل رفض التعامل مع المخاوف الجدية والحقيقية على الأمن الإقليمي".

عدنان عبدي علي: تل أبيب تسعى إلى توسيع هامش نفوذها في مناطق الفراغ السياسي أو النزاعات السيادية

وأضاف أن التحرك الإسرائيلي لا يُقرأ فقط في إطار علاقة ثنائية، بل ضمن إعادة تموضع استراتيجي في القرن الأفريقي، موضحاً أن "تل أبيب تسعى إلى توسيع هامش نفوذها في مناطق الفراغ السياسي أو النزاعات السيادية، بما يمنحها أدوات تأثير خارج الإطار التقليدي للدول المعترف بها دولياً". ولفت إلى أن "هذه المقاربة تسمح لها ببناء شراكات أمنية واقتصادية من دون الاصطدام المباشر بالبنية الإقليمية القائمة، لكنها في المقابل تثير حساسية عالية لدى الحكومة الفيدرالية في مقديشو والدول المجاورة".

وحول إمكانية ولادة ترتيبات عسكرية أو أمنية على خليج عدن عبر بربرة، المدينة الساحلية في أرض الصومال، والانخراط في معادلة البحر الأحمر، رأى علي أن ميناء بربرة المطل على خليج عدن يمنح أي شريك خارجي موقعاً استراتيجياً على أحد أهم خطوط الملاحة العالمية المرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس. وشدد على أنه "في حال تطورت العلاقات إلى مستوى تعاون أمني أو عسكري، فإن ذلك سيُدخل إسرائيل بشكل مباشر في توازنات البحر الأحمر، وهي منطقة تشهد أصلاً تنافساً بين قوى إقليمية مثل السعودية ومصر وتركيا، إلى جانب حضور دولي متزايد". واعتبر أنّ "أي وجود أمني جديد سيُعاد تفسيره ضمن صراع النفوذ البحري وتأمين خطوط التجارة والطاقة".

وبحسب علي، فإن أي محاولة لإعادة هندسة خرائط القرن الأفريقي، ستثير موجات من التحالفات في المنطقة، وهي تحركات إقليمية مضادة للمحور الإسرائيلي في المنطقة، وتضم الصومال والسعودية وتركيا وجيبوتي وإريتريا ومصر. ولفت إلى أنّ هذه الدول تتقاطع مصالحها في حماية توازنات البحر الأحمر ومنع أي اختلال استراتيجي مفاجئ "فالسعودية ترى البحر الأحمر عمقاً أمنياً مباشراً، بينما تمتلك تركيا حضوراً عسكرياً واقتصادياً في الصومال، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر أمن البحر الأحمر جزءاً من عقيدتها الأمنية ومرتبطاً بأمن قناة السويس". أما بشأن الدور الإقليمي بين أرض الصومال وإثيوبيا في الحسابات الإسرائيلية في المنطقة، فأشار علي إلى أنه إذا تلاقت المصالح الإسرائيلية مع طموح أديس أبابا في إيجاد منفذ بحري دائم، فقد يتحول ميناء بربرة إلى نقطة تقاطع استراتيجية. يُذكر أن إثيوبيا وقعت مع إقليم أرض الصومال مذكرة تفاهم، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، تهدف من خلالها أديس أبابا للحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف بالإقليم الانفصالي.

ولفت علي إلى أن هذا السيناريو "يعني إعادة توزيع للأدوار في القرن الأفريقي، حيث تحصل إثيوبيا على منفذ بحري، وتحصل إسرائيل على موطئ قدم متقدم على البحر الأحمر، فيما تجد الحكومة الفيدرالية نفسها أمام تحدٍ سيادي وسياسي معقد". ورأيه، فالمسألة بالمجمل لا تتعلق بعلاقة دبلوماسية فقط، بل بإعادة تشكيل شبكة نفوذ في منطقة تعد من أكثر المناطق حساسية في العالم من حيث الأمن البحري والتوازنات الإقليمية، وإذا استمرت التحركات بوتيرتها الحالية، فإن القرن الأفريقي قد يدخل مرحلة جديدة من الاستقطاب الاستراتيجي.

وبحسب مراقبين فأن القيادة في هرجيسا تسعى إلى استثمار أي نافذة دولية لتعزيز حضورها الخارجي وكسر عزلتها، معتبرة العلاقة مع تل أبيب فرصة استراتيجية لتعزيز شرعيتها السياسية. في المقابل، ذهب منتقدون إلى أن هذه الخطوة قد تضع الإقليم في دائرة استقطاب حاد، وربما تحوله إلى ساحة نفوذ إسرائيلي في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً. أما داخلياً، فقد تثير الخطوة توترات سياسية واجتماعية داخل أرض الصومال نفسها، في ظل وجود تيارات ترفض الانخراط في تحالفات قد تزيد من تعقيد موقع الإقليم إقليمياً وتضعه في مواجهة مباشرة مع مقديشو وحلفائها. كما أن مبادرة حكومة هرجيسا بتعيين السفير في تل أبيب ليس مجرد إجراء دبلوماسي، بل خطوة ذات أبعاد استراتيجية قد تعيد ترتيب التحالفات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.