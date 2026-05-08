أردوغان: 182 اتفاقية في معرض ساها للدفاع بقيمة 8 مليارات دولار

- شهد معرض "ساها إسطنبول 2026" توقيع 182 اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صفقات تصدير، بمشاركة 1763 شركة من 120 دولة، مما يعكس أهمية تركيا في الصناعات الدفاعية عالميًا. - أكد الرئيس أردوغان على دور تركيا الرائد في الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى عرض 203 منتجات جديدة، ومشدداً على أهمية البرمجيات وأجهزة الاستشعار والمحركات في تعزيز قوة الردع. - تركيا تطور أنظمتها الدفاعية الخاصة، من الطائرات إلى السفن الحربية، رغم التحديات والعوائق، مما يعزز استقلالها وقدرتها على مواجهة التهديدات.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن معرض "ساها إسطنبول 2026" للصناعات الدفاعية شهد توقيع 182 اتفاقية، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صفقات تصدير. وفي كلمة ضمن فعاليات المعرض هنأ أردوغان المشاركين فيه، إذ شهد حضور 1763 شركة من 120 دولة حول العالم، منها 1500 شركة محلية و263 شركة أجنبية.

وأوضح الرئيس التركي أنه عُرضت 203 منتجات لأول مرة في المعرض. وتطرق إلى موقع تركيا على صعيد الصناعات الدفاعية، وقال "أصبحت الصناعة الدفاعية التركية اليوم منظومة رائدة ومرغوبة ليس فقط في منطقتها، بل في العالم أجمع، ورسخت مكانتها بين الدول التي تتألق في مجالات الدفاع والطيران والفضاء، ووراء هذا النجاح يكمن جهد أكثر من 100 ألف من أبناء تركيا بدعم الحكومة الشعب"، مشدداً على أن تركيا "ستعمل بلا كَلَال في الصناعات الدفاعية حتى نحقق هدف تركيا المستقلة تماماً".

وأوضح أنه جرى تجاوز "عتبة قياس قوة الردع للدول بما تملكه من منصات، بل المهم هو نوعية البرمجيات المستخدمة في المنصات، ونوعية أجهزة الاستشعار، ونوعية المحركات التي تنتجها، وسرعة إنتاج الذخائر". وأكد الرئيس التركي "يعد مدى استعدادنا لمواجهة الهجمات الإلكترونية والحرب الإلكترونية والأنظمة غير المأهولة أمراً بالغ الأهمية، وقد شهدنا هذا الواقع مجدداً في بيئة الصراع الأخيرة".

وتابع "تعد تركيا دولة تصنع طائراتها المقاتلة والمسيّرة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ودباباتها، وسفنها الحربية، وتطور برامجها وأنظمتها الخاصة في جميع المجالات، من أعماق البحار إلى الفضاء الخارجي، حيث تمتلك تركيا القدرة على كسر إرادة من يهدد استقلالها". واعتبر أنه لم يكن "من السهل كتابة قصة النجاح هذه، حيث واجهت تركيا عوائق جمة من الحظر والقيود، ومرت أيام رفضوا فيها تسليم الأنظمة التي دفعت ثمنها مسبقاً، وواجهت الخيانة والمؤامرات ليس فقط من الخارج، بل من الداخل أيضاً".

وانطلق معرض "ساها إسطنبول 2026" للصناعات الدفاعية الثلاثاء الماضي ويسدل ستاره غداً السبت، بمشاركة مكثفة حيث تعرض أنظمة تعتمد على الذخائر الذكية والآليات المسيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي بعدما أدت التوترات العالمية بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى توجّه العديد من الدول لاستراتيجيات عسكرية جديدة.