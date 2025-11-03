أردوغان يطلق برنامج دعم خاص لسورية: إسرائيل تحاول تخريب اتفاق غزة

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج دعم لسورية تحت مظلة "الكومسيك"، يركز على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، مشيراً إلى أهمية دعم منظمة التعاون الإسلامي لسورية ورفع العقوبات تدريجياً لتعزيز التنمية الاقتصادية. - انتقد أردوغان إسرائيل لمحاولتها تخريب وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار، ورفض تركيا لأي محاولات لتغيير وضع القدس أو ضم الضفة الغربية. - تناول أردوغان الوضع في السودان، معبراً عن رفضه للمجازر ضد المدنيين، وداعياً إلى حماية وحدة السودان واستقلاله، وحل المشاكل الداخلية دون اللجوء للمساعدة الخارجية.

أعلن الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أولوية بلاده هي تعافي سورية وعودتها السريعة لسابق عهدها، وأنه بهذا الصدد، يُطلق اليوم برنامج دعم خاص لسورية تحت مظلة لجنة "الكومسيك" الإسلامية. جاء ذلك في كلمته ضمن اجتماعات لجنة "الكومسيك"، وهي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تعقد الدورة الوزارية الـ41 بإسطنبول في الفترة بين 1 و4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال أردوغان في كلمته، إن "السوريين المظلومين انتصروا في النهاية، وانتهت الفظائع التي حوّلت سورية إلى حمام دم على مدار 14 عاماً في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ودخلت سورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع مرحلة التعافي". وحول البرنامج الذي يُطلق عبر "الكومسيك"، أفاد أردوغان بأنه "من خلال هذا البرنامج الذي سيساهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، سنقدم دعماً للمشاريع في مجالات مثل التدريب، وتبادل الخبراء، وتقييم الاحتياجات، ودراسات الجدوى، وأعتقد أن دولنا الأعضاء ستقدم مساهمات قيمة في مرحلة تنفيذ هذه البرنامج".

وأضاف "أعرب عن بالغ سروري بتمثيل سورية في الاجتماع بعد انقطاع طويل، ونحن في تركيا سنواصل دعمنا للشعب السوري في مجالات تتراوح من النقل إلى التعليم، ومن الأمن إلى التجارة، ومن الرعاية الصحية إلى الخدمات الاجتماعية". وشدد على أن "دعم منظمة التعاون الإسلامي لسورية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الوحدة السياسية وسلامة أراضي البلاد، ولضمان الرخاء المستدام للسوريين، وسيحقق اندماج سورية في الاقتصادات الإقليمية فوائد ملموسة لسورية ومنطقتنا، ولا شك في أن التركيز على تنفيذ مشاريع النقل أمر بالغ الأهمية". وكشف عن أنه بفضل الجهود التركية أيضاً، تُرفع تدريجياً العقوبات التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سورية.

وفي ما يخص التطورات بغزة، اتهم الرئيس التركي إسرائيل بمحاولة تخريب وقف إطلاق النار، واستهداف السبل المؤدية إلى السلام، فيما "حماس" ملتزمة بوقف إطلاق النار. وقال الرئيس التركي "شهدت غزة خلال العامين الماضيين واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية، إذ قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 170 ألفاً، وتحولت غزة إلى كميات هائلة من الأنقاض، ولا تزال جثث للشهداء هناك لم يتم الوصول لها".

وأضاف "الدمار هائل يُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، وحتى لو أُزيلت الأنقاض، فإن الصدمة التي عانى منها الأطفال الأبرياء ربما لن تمحى أبداً، لن تُنسى هذه الوحشية وهذه الإبادة الجماعية أبداً". وحول وقف إطلاق النار، قال أردوغان "حماس ملتزمة تماماً بالاتفاق، ونعلم جميعاً سجل إسرائيل السيء في هذه القضية، متسترة خلف ذرائع مختلفة، وقتلت أكثر من 200 منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وواصلت احتلالها وهجماتها، ومن المؤكد أن هذه الهجمات، لا تستهدف المدنيين فحسب، بل تستهدف أيضاً سبل وطرق السلام".

وأكد أنه "يجب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ثم البدء في جهود إعادة الإعمار، فيما تبذل الحكومة الإسرائيلية كل ما في وسعها لمنع ذلك، وخطة إعادة الإعمار التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يجب أن تنفذ في أسرع وقت ممكن، ومن الضروري أن تلعب دول المنظمة دوراً قيادياً في إنعاش غزة". وأوضح "لن نسمح بضم الضفة الغربية، أو تغيير وضع القدس، أو أي محاولة للنيل من المسجد الأقصى، وسنواصل السعي حتى قيام دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة والموحدة جغرافياً على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتطرق أردوغان للتطورات في السودان، مشدداً على أنه "لا يمكن قبول المجازر الأخيرة التي استهدفت المدنيين في الفاشر، ولا يمكن الصمت حيالها، والمسؤولية الكبرى لوقف سفك الدماء في السودان تقع بلا شك على عاتق العالم الإسلامي". وأردف "علينا بوصفنا مسلمين حل مشاكلنا بأنفسنا بدلاً من طلب المساعدة من الآخرين، ويجب علينا حماية وحدة أراضي السودان واستقلاله، علينا تحمّل مسؤولية ضمان أن ينعم السودان بجو من السلام والهدوء والأمن في إطار القانون الأخوي".