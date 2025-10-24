أردوغان يطالب بالضغط على إسرائيل للحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة

- دعا أردوغان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على فرض عقوبات ووقف مبيعات الأسلحة، وأكد استعداد تركيا لدعم إعادة الإعمار وتسهيل وصول المساعدات. - أشار إلى تمديد مهام القوات التركية في سورية والعراق لحماية الأمن القومي، منتقداً حزب الشعب الجمهوري لعدم دعمه القرار، واعتبرها مسألة وطنية. - أكد أهمية الحوار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معبراً عن استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام، وأشار إلى محادثات مع قطر وعُمان لشراء طائرات يوروفايتر.

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، ببذل المزيد من الجهود لضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في غزة حيث تواصل انتهاك الاتفاق. وقال أردوغان في تصريحات لصحافيين على متن طائرة الرئاسة، في طريق العودة إلى تركيا عقب جولة خليجية شملت الكويت وقطر وعُمان، إنه "لا بد من ممارسة ضغط دبلوماسي كاف على إسرائيل خلال هذه المرحلة"، مشدداً على أنه "حان وقت العمل لا مجرد الكلام، وفرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة، حيث يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها".

وأوضح أردوغان أنه لا تزال المناقشات جارية بشأن فريق العمل الذي سيتولى العمليات في غزة بالمرحلة اللاحقة، ولم تحدد بعد آليات عمل هذا الفريق، معتبراً أنها قضية متعددة الجوانب والمفاوضات جارية، وأن تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم لغزة في هذا الشأن. وأضاف أردوغان: "سنعيد بناء غزة معاً. هذا جهد جماعي لإعادة الإعمار، وتركيا تبذل قصارى جهدها لضمان وقف إطلاق النار، حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وأعلنت بوضوح التزامها بذلك".

وشدد الرئيس التركي على أنه "ستنهض غزة من جديد لا شك في ذلك، ومسألة وصول المساعدات إلى غزة دون انقطاع أمر بالغ الأهمية، لم نتوقف قط عن إرسال المساعدات ولن نتوقف، إخواننا وأخواتنا في غزة بحاجة ماسة إلى كل شيء بسبب الحصار الإسرائيلي اللاإنساني ووجهنا نداء واضحا، ولمسنا إرادة قوية وصادقة تجاه هذه القضية في الكويت وقطر وعمان، وقطر خاصة من أكثر الدول دعما لفلسطين، غزة ساحة اختبار للعالم الإسلامي وسنجتاز هذا الاختبار بنجاح باهر". وكانت وزارة الدفاع التركية قد أفادت، أمس الخميس، بأنه تم إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري CMCC لقوة مهام غزة، ومن المقرر إنشاء قوة الاستقرار الدولية في إطار المركز للقيام بمهام في قطاع غزة.

"تعطيل اللعبة ضد تركيا"

وفي سياق آخر، علق أردوغان على إقرار البرلمان قبل أيام تمديد مهام عمل القوات التركية في سورية والعراق لمدة ثلاث سنوات، وعدم تصويت حزب الشعب الجمهوري المعارض لصالح القرار، بالقول: "يعلم الجميع الآن سبب وجودنا في العراق وسورية، لكن حزب الشعب الجمهوري لم يفهم بعد سبب ذلك وهذه هي المشكلة"، وقال: "لم يدرك حزب الشعب الجمهوري أن هذه القضية ليست قضية حزبية، بل قضية وطنية، لكن أعتقد أن هذه التطورات ستساعد الشعب الجمهوري على فهم هذا أيضاً، حيث إن الصراع في سورية والعراق ليس مجرد حرب ضد الإرهاب، بل هو أيضاً عملية لتعطيل اللعبة التي تحاك ضد تركيا، وأعتقد أننا نشهد نتائج ذلك، كما يجب أن نكون حذرين، عندما يسود عدم الاستقرار تزدهر المنظمات الإرهابية، فيجب ألا نمنحهم هذه الفرصة أبداً"، مؤكداً أنه "لا يمكننا المخاطرة بأمن تركيا لمجرد أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري قد يشعرون بالانزعاج".

ورداً على سؤال يخص اللقاء الملغى بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في بودابست، قال أردوغان: "تتجلى هنا مرة أخرى أهمية تركيا وإسطنبول في رؤية السلام، نحن مستعدون لاستضافة مثل هذه الخطوة في أي وقت، أتمنى لو عقد اجتماع بودابست". وأضاف: "نعتقد أن أي نوع من الحوار سيكون مفيداً لإنهاء هذه الحرب (الروسية الأوكرانية)، لقد دافعنا عن هذا منذ البداية وعملنا من أجله، وأكدنا أن السلام العادل ممكن، حيث تربطنا علاقات جيدة مع كلا الجانبين وتركيا نالت ثقة البلدين، وهذا يمنحنا أفضلية على طريق السلام، ونحن عازمون على استغلال هذا الوضع لصالح البشرية".

وفي ما يخص شراء تركيا طائرات يوروفايتر من قطر وعمان، قال أردوغان: "نجري حالياً محادثات مع قطر وعُمان، وأجرينا محادثات بهذا الصدد، وستتواصل هذه المناقشات في المستقبل، ونرغب بوصول المشاورات لنتيجة سريعاً لتعزيز القوات الجوية أكثر". كما تحدث أردوغان عن الانتخابات في قبرص التركية، مبيناً أنه مستعد لاستقبال الرئيس الجديد توفان أرهورمان في أنقرة والحديث معه، حيث أنه هنأه باتصال هاتفي ودعاه للقاء عقب جولته الخليجية الأخيرة، وفاز أرهورمان بانتخابات الرئاسة في قبرص الأحد الماضي.