أردوغان يزور قطر الأربعاء ضمن جولة خليجية

- يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عُمان، حيث يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. - تشمل الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة، والتعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستدامة البيئية. - يرافق أردوغان وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين، في ظل نمو الاستثمارات القطرية في تركيا ونجاح شركات البناء التركية في قطر.

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء المقبل، دولة قطر، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت وسلطنة عُمان. وقال السفير التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس التركي يلتقي خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية، فضلاً عن العلاقات الثنائية. كذلك سيرأس الجانب التركي في الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية المشتركة، المقرّر عقده في الدوحة.

وأضاف السفير أن الزيارة تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، منها الدفاع والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي. كما ستركّز المباحثات على توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستدامة البيئية، إلى جانب مبادرات ثقافية وتعليمية وشراكات في الرعاية الصحية. ويُرافق الرئيس التركي وفدٌ رفيع المستوى يضمّ وزراء الخارجية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والدفاع الوطني والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب رؤساء مؤسسات وأعضاء في البرلمان.

وكانت قطر وتركيا قد وقّعتا، خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي عُقدت في أنقرة العام الماضي، اتفاقيات في مجالات مختلفة، شملت مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الوثائق والأرشيف والإعلام والاتصال، واتفاقية تعاون في المساعدات الإنسانية، وبرنامجاً تنفيذياً لعامي 2025–2026 في مجال الشباب والرياضة، واتفاقية تعاون في النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وإعلان نيات لتسهيل التجارة.

وشهدت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا نمواً ملحوظاً في قطاعات عدّة، بما في ذلك التجارة والسياحة والزراعة والأغذية. وبلغت قيمة الأعمال التي نفّذتها شركات البناء التركية في قطر حتى عام 2024 نحو 20.16 مليار دولار.