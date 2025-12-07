أردوغان يحض مادورو على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وحضه على مواصلة الحوار مع واشنطن على وقع تصاعد مخاوف كاراكاس من تحرك عسكري أميركي. وقال أردوغان لمادورو، بحسب بيان لمكتب الرئيس التركي: "من المهم إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الولايات المتحدة وفنزويلا"، مبدياً أمله بـ"احتواء التوتر في أقرب وقت ممكن". وذكر البيان، أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية، وأنّ الرئيس أردوغان شدد على أن تركيا تؤمن بحل كافة المشاكل عبر الحوار، وأنها تشدد على ذلك في كل منبر دولي.

وأكد أردوغان أنّ تركيا تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وترى أن "المشاكل يمكن حلها بالحوار". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة قضية فنزويلا بعد أشهر من التوتر مع كاراكاس. ويتهم ترامب مادورو بقيادة كارتيل مخدرات، لكن فنزويلا تنفي ذلك.

وتكثف واشنطن الضغط على كاراكاس عبر حشد عسكري في منطقة البحر الكاريبي، حيث نفذت أكثر من عشرين ضربة استهدفت قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، مما تسبب بمقتل 87 شخصاً على الأقل. والشهر الماضي، أرسلت واشنطن أكبر حاملة طائرات في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من القطع الحربية، وأعلنت إغلاق المجال الجوي الفنزويلي في شكل تام.

ولتركيا علاقات وثيقة بفنزويلا، وقد زارها أردوغان في ديسمبر/ كانون الأول 2018 لإعلان دعمه لمادورو بعد أن رفضت واشنطن وعدة دول أوروبية إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالتزوير. وأورد العديد من المسؤولين الأميركيين أنه في حال أُجبر مادورو على التنحي فقد يلجأ إلى تركيا.

(فرانس برس، الأناضول)