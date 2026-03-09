أردوغان يحذر إيران بعد اعتراض صاروخ.. وبزشكيان ينفي استهداف تركيا

- جدد الرئيس التركي أردوغان تحذيراته لإيران بسبب خطواتها الاستفزازية، مؤكدًا على تأهب تركيا لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وسعيها للسيطرة على الوضع الدبلوماسي عبر الحوار والاتصالات الدولية. - أشار أردوغان إلى اعتراض صاروخ باليستي إيراني عبر أنظمة "ناتو"، مؤكدًا على ضرورة تجنب التصعيد، واتخاذ تركيا تدابير إضافية لتعزيز دفاعاتها ومراقبة الأنشطة الإرهابية. - أجرى الرئيس الإيراني بزشكيان اتصالًا مع أردوغان لنفي إطلاق صواريخ، مشيرًا لمحاولات إسرائيلية أميركية لإثارة الخلافات، وأكد استعداد إيران لخفض التوتر، بينما شدد أردوغان على أهمية الدبلوماسية.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، توجيه تحذيره إلى إيران، مؤكداً أنه على الرغم من تحذيرات تركيا الصادقة، فإنها لا تزال تتخذ خطوات خاطئة واستفزازية للغاية تهدد الصداقة مع تركيا. وجاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة في أنقرة، مؤكداً أن الحكومة في حالة تأهب قصوى مع جميع وحداتها منذ 28 فبراير/شباط الجاري، وقد حشدت جميع مؤسسات الدولة، وبفضل الخبرات في إدارة الأزمات، تتابع جميع التطورات لحظة بلحظة ولا يُغفَل أي احتمال.

وشدد أردوغان على أن الحكومة "لن تتراخى لحظة واحدة، هدفنا الأساسي هو حماية بلادنا من هذا الخطر، إن ضمان أمن تركيا وسلامة 86 مليون نسمة هو أولويتنا القصوى، ولا نريد أن يمس أي فرد من شعبنا بأذى".

وجدد الرئيس التركي الحديث عن دور بلاده في الدبلوماسية بالقول: "على الرغم من الذين يصبون الزيت على النار بهدف جرّ منطقتنا إلى حالة من عدم الاستقرار، فإننا نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على الوضع قبل أن ينتشر أكثر وإذا أمكن إخماده".

وأضاف: "تركيا في الأزمة الإيرانية تقف إلى جانب الحق والعدل والقانون الدولي والسلام والاستقرار، وهي تؤيد حل النزاعات عبر الحوار، ومنذ اليوم الأول، انخرطت في نشاط دبلوماسي مكثف، وأجريت اتصالات مع 16 زعيماً، وأجرى وزير الخارجية نحو 50 مكالمة مع نظرائه المسؤولين".

وتحدث أردوغان عن التدابير الأمنية والمخاطر من جراء اعتراض صاروخ باليستي إيراني في وقت سابق من اليوم، وهو الثاني من نوعه، قائلاً: "يجب ألا نسلك مساراً يلحق جراحاً عميقة في قلوب وعقول شعبنا، ويلقي ظلاله على علاقاتنا الأخوية والجوار".

وأكد: "موقف تركيا واضح لا لبس فيه، إن جهودها الاستثنائية لمنع انتشار الحريق وتجنب المزيد من إراقة الدماء واضحة للعيان، وفي سياق أحداث اليوم، أؤكد مجدداً ضرورة تجنب الإصرار على الخطأ والتشبث به، سنواصل مراقبة التطورات بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفائنا الآخرين، وسنتخذ تدابير إضافية لتعزيز أمننا".

وكشف أردوغان عن الإجراءات المتبعة بقوله: "نشرنا ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وأنظمة دفاع جوي شمالي قبرص لتعزيز دفاعها، ونتضامن مع الدول الشقيقة في المنطقة، لا سيما أذربيجان العزيزة، كما نراقب من كثب أنشطة العناصر الإرهابيين في المنطقة". وأكمل: "تراقب مقاتلات إف-16 مجالنا الجوي على مدار الساعة، إلى جانب طائرات الإنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود، وعبر قواتنا البرية والبحرية والجوية نضمن أمن حدودنا في جميع الظروف، بمشاركة نحو 60 ألف عنصر".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم اعتراض صاروخ باليستي إيراني، هو الثاني من نوعه، عبر أنظمة دفاع "ناتو" المنتشرة شرق المتوسط، وسقطت شظايا الصاروخ في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا من دون حصول أضرار.

بزشكيان يهاتف أردوغان نافياً إطلاق صواريخ تجاه تركيا

ولمنع التوتر في العلاقات التركية الإيرانية، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع أردوغان، بحثا خلاله تطورات المنطقة في أعقاب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، إضافة إلى تداعياته الإقليمية والدولية. وتحدث بزشكيان، وفق التلفزيون الإيراني، عن "محاولات إسرائيلية أميركية" لإثارة الخلاف بين بلاده وجيرانها، مشيراً إلى "الاتهامات التي تروجها وسائل إعلام مرتبطة بهما بشأن تنفيذ إيران هجمات صاروخية ضد تركيا". وأكد أن إيران أعلنت دائماً استعدادها لخفض التوتر في المنطقة، "شريطة عدم استخدام أجواء أو أراضي أو مياه الدول المجاورة لشن هجمات على الشعب الإيراني".

من جهته، قدّم أردوغان مجدداً تعازيه باغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معرباً عن أسفه وتعاطفه إزاء استشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء، لا سيما الأطفال في مدرسة ميناب جنوبي إيران. كما تمنى الرئيس التركي التوفيق لرجل الدين مجتبى خامنئي بصفته القائد الجديد لإيران. وأكد أردوغان استمرار جهود الحكومة التركية لخفض التوتر في المنطقة، مشدداً على أن بلاده أعلنت في كل مناسبة أن التدخل في شؤون إيران "أمر غير مقبول"، وأن تصاعد التوتر بين دول المنطقة لا يخدم مصالح الدول المجاورة ولا المصالح بعيدة المدى لإيران.

وأضاف الرئيس التركي وفق التلفزيون الإيراني: "نحن لا نفكر إطلاقاً في مواجهة إيران بأي شكل من الأشكال، وندرك الظروف الصعبة التي تمر بها، ونحن مستعدون للمساهمة قدر الإمكان في خفض التوتر في المنطقة". وتابع قائلاً: "في هذه المرحلة، نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى فتح أبواب الدبلوماسية". وأضاف بزشكيان أن إيران مستعدة لتشكيل فريق مشترك لدراسة الادعاءات المتعلقة بإطلاق صواريخ من إيران نحو تركيا، "بما يساهم في إزالة أي سوء فهم ويحول دون تأثر العلاقات بين البلدين".