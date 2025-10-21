أردوغان يبدأ جولته الخليجية من الكويت

- بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين بارزين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية. - في قطر، يلتقي أردوغان بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار، مع التركيز على تعزيز التعاون في الطاقة والاستدامة البيئية والمشاريع الاستثمارية المشتركة. - تشمل الجولة أيضاً زيارة لسلطنة عمان، حيث يسعى أردوغان لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسطنبول، صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عمان أيضا. وأفادت وكالة الأناضول بأن الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له أقلعت من مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.

وترافق أردوغان في زيارته إلى الكويت عقيلته أمينة، إضافة إلى وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط. كما يرافقه أيضا رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الأمنية والخارجية عاكف تشاغطاي قليتش، إلى جانب شخصيات من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ومن الكويت يتوجه أردوغان غداً إلى قطر، حيث قال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس التركي يلتقي خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والملفات الدولية، فضلاً عن العلاقات الثنائية، كما سيرأس الجانب التركي في الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية - القطرية المشتركة، المقرّر عقده في الدوحة.

وأضاف السفير أن الزيارة تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، منها الدفاع والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي. كما ستركّز المباحثات على توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتوطيد التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستدامة البيئية، إلى جانب مبادرات ثقافية وتعليمية وشراكات في الرعاية الصحية. وبعد قطر، من المقرر أن يتوجه الرئيس التركي إلى سلطنة عمان.

(الأناضول، العربي الجديد)