أردوغان وشيخ محمود: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" غير شرعي

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض تركيا لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، مشددًا على دعم وحدة الصومال وسيادته، ومشيرًا إلى محاولات إسرائيل لزعزعة استقرار القرن الأفريقي. - شدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على رفض القرار الإسرائيلي، معتبرًا إياه انتهاكًا للقوانين الدولية، محذرًا من دعم المجموعات الراديكالية وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة. - تعود العلاقات التركية الصومالية إلى الدولة العثمانية، حيث تطورت مع افتتاح السفارة التركية في مقديشو عام 2011، وتقديم مساعدات إنسانية وعسكرية، وتعزيز الحوار بين الحكومة الصومالية وسلطات "أرض الصومال".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" غير شرعي، مشددا على موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسيادته. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إسطنبول، أن حكومة بنيامين نتنياهو، التي وصفها بأن يدها ملطخة بدماء 71 ألف فلسطيني، تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال أردوغان إن إسرائيل تحاول نقل حالة عدم الاستقرار إلى القرن الأفريقي، بعد هجماتها على غزة واليمن وقطر ولبنان وإيران وسورية، مشيرا إلى أهمية المواقف والبيانات التي صدرت عن دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر والسعودية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في رفض الإعلان الإسرائيلي المتعلق بـ"أرض الصومال".

وأضاف الرئيس التركي أن موقف أنقرة المبدئي يقوم على أن أي خطوة لا تسهم في الحل لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وتفاقمها. وشدد على أن القرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" يجب أن تُتخذ بما يعكس إرادة الشعب الصومالي، مؤكدا أن وحدة الصومال تمثل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا، متعهدا بمواصلة دعم بلاده لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في "مكافحة الإرهاب" وتعزيز الوحدة الوطنية.

بدوره، شكر الرئيس الصومالي الدول كافة على مواقفها الداعمة عقب القرار الإسرائيلي الأخير، مؤكدا أن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العدواني مرفوض وغير شرعي، ويتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المعمول بها في القارة الأفريقية.

وحذر حسن شيخ محمود من أن دعم "المجموعات الراديكالية" في المنطقة لن يعود بالنفع على أي طرف، بل سيؤسس لمرحلة من الفوضى في منطقة القرن الأفريقي، ستكون كلفتها باهظة على أمن الإقليم واستقراره. وشدد، في الوقت نفسه، على أن الحكومة الصومالية ماضية بحزم في التزامها بالقانون الدولي، ومسار التنمية، وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى تركيا بعد إعلان نتنياهو، الجمعة الماضية، اعتراف إسرائيل رسمياً بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة وذات سيادة، حيث وقّع نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية جدعون ساعر و"رئيس جمهورية صوماليلاند" إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، فإن الخطوة جاءت "بروح اتفاقات أبراهام" التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح إسرائيل أول جهة تعلن اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال.

وأثار الإعلان الإسرائيلي موجة واسعة من الإدانات الإقليمية والدولية، إذ اعتبرت أطراف عديدة أن الخطوة تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ولمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وفي هذا السياق، نددت الجامعة العربية، إلى جانب السعودية وقطر والكويت ومصر وتركيا وجيبوتي ودول أخرى، بالإعلان الإسرائيلي، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ورفضها أي إجراءات تمسّ وحدة الدولة الصومالية.

العلاقات التركية الصومالية

وتعود العلاقات التركية الصومالية إلى حقبة الدولة العثمانية، فيما افتتحت تركيا في العصر الحديث سفارتها في مقديشو عام 1979 قبل أن تُغلق عام 1991 على خلفية اندلاع الحرب الأهلية، ثم أُعيد افتتاحها عام 2011. وفي عام 2014، بدأت القنصلية العامة التركية في هرجيسا عملها، في إطار توسيع الحضور الدبلوماسي التركي في الصومال.

وفي عام 2011، زار أردوغان الصومال عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، في زيارة وُصفت حينها بالمفصلية، إذ أعقبتها أكبر عملية مساعدات إنسانية وتنموية تركية خارجية. ونفذت وكالة التعاون والتنسيق التركية، إلى جانب الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، مشاريع واسعة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات البلدية والبنية التحتية، تجاوزت قيمتها مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخارجية التركية.

وتواصل هذا الحضور من خلال زيارات أردوغان للصومال في عامي 2015 و2016، حيث افتُتح خلال الزيارة الأخيرة أكبر مجمع سفارات تركية في العالم بالعاصمة مقديشو. كذلك توالت زيارات المسؤولين الصوماليين لتركيا على أعلى المستويات، بالتوازي مع مساعٍ تركية منذ عام 2013 لدعم مسارات الحوار بين الحكومة الصومالية وسلطات إقليم "أرض الصومال".

وعلى الصعيد العسكري، تواصل القوات المسلحة التركية منذ عام 2017 تدريب الجنود الصوماليين في قاعدة التدريب العسكرية التركية "تركصوم" في مقديشو، في إطار دعم جهود السلام والاستقرار. ويأتي ذلك استناداً إلى اتفاق إطاري أبرم بين البلدين عام 2010، واتفاق التعاون في التدريب العسكري لعام 2012، وبروتوكول قوة المهام التركية لعام 2014، وقرار مجلس الوزراء التركي الصادر عام 2015.

وبدأت قيادة قوة المهام التركية في الصومال عملها رسمياً في 30 سبتمبر/ أيلول 2017، حيث تنفذ برامج تهدف إلى تطوير هيكل القوات المسلحة الصومالية في مجالات التدريب والتعليم والبنية التحتية العسكرية والأنظمة اللوجستية، بما يسهم في بناء الجيش الوطني الصومالي وتعزيز قدراته.