أردوغان: وساطتنا مع قطر بين أفغانستان وباكستان تسير بشكل إيجابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن هدف وساطة تركيا وقطر لإنهاء النزاع بين أفغانستان وباكستان هو "الوصول إلى تطبيق تدابير وآليات تضمن وقف إطلاق نار مستدام"، مؤكداً أن مسار المحادثات "إيجابي".

وأفاد أردوغان، في تصريحات للإعلام على متن طائرة العودة من زيارة أجراها إلى أذربيجان: "نجري وساطة مع قطر لإنهاء النزاع بين أفغانستان وباكستان، وهدفنا تطبيق تدابير وآليات تضمن وقف إطلاق نار مستدام تنهي الأنشطة الإرهابية في المنطقة بشكل دائم"، مضيفاً: "تدخلنا يسير في اتجاه إيجابي، وستكون النتيجة إيجابية. نأمل اختتام المسار الذي بدأ في الدوحة في أنقرة في أقرب وقت ممكن. نأمل في سلام ووقف إطلاق نار بشكل دائم، ونواصل نصح الطرفين بضبط النفس".

وكشف الرئيس التركي عن أنه "من المرجح أن يزور وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، باكستان هذا الأسبوع".

إيران تعرض الوساطة

وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداده للتوسط بين كابول وإسلام أباد. ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى "حوار مستمر" بين كابول وإسلام أباد لتخفيف التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، قال عراقجي إن طهران مستعدة لمساعدة الجانبين من خلال وساطة دبلوماسية، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وطبقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عراقجي عن قلقه "إزاء تدهور الوضع" وحث على "حوار مستدام بالتعاون مع القوى الإقليمية" لتسوية النزاعات سلمياً. وأطلع وزير خارجية باكستان إسحاق دار نظيره الإيراني على نتائج المحادثات الأخيرة التي عقدت في إسطنبول، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلام الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد.

وكانت محادثات السلام في إسطنبول بين باكستان وأفغانستان قد وصلت إلى طريق مسدود أمس الأول الجمعة، بعد يوم من اتهامات من الجانبين بتصعيد الاشتباكات الحدودية التي هددت بخرق وقف إطلاق النار.

أردوغان: ممرات المساعدات إلى غزة تغلق عمداً

وعلاقة بغزة، أكد أردوغان أن "ممرات المساعدات إلى غزة تغلق عمداً، مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث كان من المقرر دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يومياً، ولكن هذه التعهدات لم يوف بها". وأضاف: "تواصل تركيا حالياً تقديم أعلى مستوى من المساعدات لغزة، ونعمل بجد لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، ونناقش ونطور خططاً لهذا الأمر من خلال اتصالاتنا، حيث إن نقل الإمدادات العاجلة إلى المنطقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. هذه القضية ليست مجرد مسألة مساعدة، بل هي أيضاً مسألة إنسانية نتابعها من كثب".

الملف السوري حاضر أيضاً..

وحضر الملف السوري ضمن أسئلة الصحافيين، خاصة في ما يتعلق بملف العودة الطوعية، وقال أردوغان إنه "منذ 2016 بلغ عدد العائدين إلى سورية مليوناً و290 ألفاً، وهذا العدد في ازدياد مستمر، وهي نتائج مشجعة وإيجابية". واعتبر أن قضية اللاجئين من أكثر القضايا استغلالاً في تركيا، وقد "استغلها حزب الشعب الجمهوري على وجه الخصوص على نطاق واسع في فترة الانتخابات الأخيرة عبر حملة عنصرية، ونتائج هذه الحملة العنصرية معروفة، وقد استهدفوا السوريين المضطهدين الذين لجؤوا إلى تركيا ظناً منهم أنهم يستطيعون تحقيق نتائج لمجرد بضعة أصوات، لكنهم لم يحصلوا على النتائج المرجوة". وأكد أنه "في الوقت الذي تعزز سورية وحدتها وتضامنها وسلامها واستقرارها، تتسارع عودة اللاجئين المنتشرين في جميع أنحاء العالم".

مأساة السودان

ولدى سؤال عن التطورات في السودان، قال أردوغان: "لا يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في السودان، حيث تراقب ما يحدث، وستواصل الجهود الدبلوماسية لضمان السلام والأمن في البلاد، ولا يمكن التحرك من دون وجود خطة تتحول إلى مشروع عمل". وأضاف "كل ألم ومذبحة ومأساة في السودان تدمي قلوبنا (..) لهذا نواصل تقييم الأوضاع والعمل على تقديم الدعم، وللأسف فقد آلاف الأشخاص أرواحهم هناك خلال العامين الماضيين، ونزح الملايين، ويعاني الأطفال الجوع والمرض، نأمل حلّ الصراع في السودان ووقف سفك الدماء، ونؤمن بضرورة إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حلول من خلال الحوار، ويمكن للشعب السوداني أن يطمئن إلى وقوف تركيا إلى جانبه".