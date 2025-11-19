أردوغان وزيلينسكي يؤكدان ضرورة تسريع المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب

- أكد الرئيسان التركي والأوكراني على ضرورة تسريع المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، مع التركيز على التقدم في المسائل الإنسانية وتبادل الأسرى، مشيرين إلى أهمية محادثات إسطنبول السابقة. - ناقش الرئيسان التحديات المستمرة بسبب الهجمات المتبادلة، وأكد أردوغان على أهمية إحياء مفاوضات إسطنبول بنهج شامل لمعالجة الأضرار، مع التركيز على تعزيز التجارة وإعادة إعمار أوكرانيا. - شدد زيلينسكي على ضرورة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مع تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والتزام أوكرانيا بتبادل الأسرى وضمان عودة الأطفال المختطفين.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، اليوم الأربعاء، على ضرورة تسريع المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة، مؤكدين أهمية التقدم في المسائل الإنسانية وتبادل الأسرى.

وقال أردوغان في تصريح صحافي للرئيسين عقب لقائهما في العاصمة التركية أنقرة: "تبادلنا وجهات النظر حول حل الحرب في أوكرانيا، وسبق أن استضافت إسطنبول في مايو/أيار الماضي محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا، حيث أتاحت هذه الجولات إحراز تقدم، ولا سيما في القضايا الإنسانية".

وأضاف أن "الطرفين تمكنا في تلك المفاوضات من تناول وقف إطلاق النار وخطط السلام بشكل مباشر، إلى جانب المسائل العسكرية. وتعتبر تركيا جميع هذه الخطوات قيمة، وفي اجتماع اليوم أكدنا ضرورة مواصلة عملية إسطنبول بنهج عملي وموجه نحو النتائج، ونؤمن بأن محادثات إسطنبول تمثل علامة فارقة في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي، في وقت تتفاقم فيه الآثار المدمرة للحرب على كلا الجانبين".

وتطرّق أردوغان إلى استمرار الهجمات المتبادلة بين البلدين، قائلاً: "إن تزايد الهجمات على البنية التحتية للطاقة وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح يلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها. ونعتقد أن إحياء مفاوضات إسطنبول بنهج أكثر شمولية لمعالجة هذه المشاكل سيكون مفيداً، ونتوقع من جميع شركائنا الساعين لوضع حد لإراقة الدماء أن يظهروا نهجاً بنّاء تجاه هذه المفاوضات".

وأردف: "ناقشنا قضايا ثنائية وأكدنا التزامنا بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. ورغم صعوبات الحرب نهدف إلى رفع حجم تجارتنا الثنائية إلى 10 مليارات دولار، ونسعى للمساهمة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا".

وختم بالقول: "تركيا مستعدة دائماً لمناقشة المقترحات مع روسيا بما يسهم في تسريع وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لسلام عادل ودائم، ونثمّن مشاركة الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

تشديد أوكراني على الضمانات الأمنية

من جهته، تطرّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الهجمات الروسية المستمرة، مشيراً إلى أن 25 شخصاً، بينهم أطفال، قُتلوا خلال الليلة الماضية وحدها، مؤكداً ضرورة توفير الضمانات الأمنية لبلاده.

وقال زيلينسكي: "عقدنا اجتماعاً مثمراً وشاملاً مع الرئيس أردوغان. ونقدّر الثقة المتبادلة، وأشكر تركيا على موقفها الواضح ضد العدوان الروسي، وعلى دعمها استقلال أوكرانيا وسيادتها".

وأوضح أن روسيا شنت الليلة الماضية هجوما جديداً على المدن الأوكرانية، مستهدفة مباني سكنية، ما أدى إلى سقوط مدنيين كانوا ينامون في منازلهم. وأضاف: "هذه الحرب دامية للغاية، وعلينا الدفاع باستمرار ضد جميع الهجمات، ونسعى للحصول على الصواريخ اللازمة للدفاع الجوي، والأسلحة والمعدات والطائرات الحربية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش مع أردوغان التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، مؤكداً اتفاق الطرفين على تعزيز مشاريع الإنتاج المشترك. كما أشار إلى تسارع الجهود الدبلوماسية الهادفة لضمان الأمن وتحقيق سلام فوري.

وشدد بالقول: "يجب أن تنتهي الحرب، ولا بديل عن السلام. وعلى روسيا أن تدرك أن قتل الناس ليس مكافأة. ويجب منعها من امتلاك القدرة على شن حرب على أي دولة أخرى في المنطقة. ونتفق مع تركيا على ضرورة ضمان السلام والأمن، وهذه الضمانات الأمنية بالغة الأهمية، وسنواصل التنسيق مع جميع شركائنا".

وأكد أيضاً العمل على استئناف تبادل الأسرى: "نحن ملتزمون بإعادة أسرانا العسكريين والمدنيين المحتجزين لدى روسيا، ونعمل على ضمان عودة الأطفال المختطفين، وقد أنشأنا منصات لهذا العمل في تركيا. ونأمل في استعادة عدد كبير من الأسرى بحلول نهاية العام".