أردوغان والبرهان يبحثان إنهاء الحرب في السودان

- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أنقرة، حيث ناقشا سبل وقف الحرب في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع. - أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف النزاع في السودان، مشدداً على أهمية توسيع الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وتبادل التهاني بعيد الأضحى. - أجرى أردوغان اتصالاً مع رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأكد أهمية تعزيز الحوار مع هولندا وإعادة صياغة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث عقد الجانبان مباحثات تناولت سبل وقف الحرب في السودان وتطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وذكرت الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس"، أن أردوغان أكد خلال اللقاء مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى وقف إراقة الدماء في السودان، في ظل استمرار النزاع الدائر هناك منذ أكثر من عامين.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/XftNcBhnHi — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 2, 2026

واستقبل أردوغان البرهان عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، قبل أن يعقدا اجتماعاً ثنائياً حضره من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن

وبحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناولت المباحثات العلاقات التركية ـ السودانية وسبل تطويرها في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها التجارة والزراعة والطاقة والدفاع. وأكد الرئيس التركي أن العمل مستمر لتعزيز التعاون بين أنقرة والخرطوم في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية توسيع الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

وفي سياق منفصل، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً حرص تركيا على تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أن أنقرة تواصل جهودها المكثفة لإنهاء النزاعات في المنطقة، معتبراً أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تبرز أهمية إعادة صياغة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن إطار شراكة مؤسسية أكثر شمولاً وتعدداً في الأبعاد.

وتطرق الاتصال إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الرئيس التركي على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في قطاع غزة والضفة الغربية.