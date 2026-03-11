أردوغان: نشهد تأجيجاً للطائفية والعالم بأسره سيدفع ثمن هذه الحرب

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الدبلوماسية لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، محذراً من تأثيرها المدمر على الاقتصاد العالمي، ومشدداً على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمات المحيطة بها. - أشار أردوغان إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها تركيا، بما في ذلك التواصل مع إيران والولايات المتحدة والدول الإقليمية، بهدف منع تفاقم الصراع وإعادة تنشيط الدبلوماسية بحذر. - حذر أردوغان من تأجيج الطائفية في المنطقة، مؤكداً على وحدة الشعوب ورفض التمييز على أساس العرق أو الدين، وداعياً لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء على أن إتاحة الفرصة للدبلوماسية يمكن أن توقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن العالم بأسره يستعد لدفع فاتورة الحرب. وقال أردوغان خلال اجتماع كتلة حزبه النيابية إن المنطقة تعاني من الأزمات والصراعات من الشمال إلى الجنوب، حيث تندلع صراعات جديدة كل يوم قبل أن تنتهي الصراعات القائمة.

وأوضح أردوغان أن الحرب الأخيرة على إيران بتحريض من إسرائيل تسببت بدمار هائل، مضيفاً "بينما كانت هناك إمكانية لحل هذه المشاكل عبر المفاوضات، إلا أن سوء التقدير وباستفزازات شبكة متعطشة للدماء، أغرقت منطقتنا مجدداً برائحة الدم والبارود".

واعتبر أردوغان أن الحرب على إيران "تشكّل ضغطاً خطيراً على الاقتصاد العالمي. العالم بأسره يستعد لدفع ثمن هذه الحرب، وتركيا ليست دولة تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمات المحيطة بها، تتحمّل المخاطر والمسؤوليات لحل الأزمات".

وحول المساعي الدبلوماسية لبلاده، قال الرئيس التركي إنه تواصل مع كل من إيران والولايات المتحدة والدول الإقليمية المعنية، وأجرى أكثر من عشرين مكالمة هاتفية، بهدف "إيقاف هذه الحرب قبل أن تتفاقم وتشعل المنطقة بأكملها". وشدّد بالقول "إذا أُتيحت الفرصة للدبلوماسية فمن الممكن تحقيق ذلك، نواصل جهودنا لإعادة تنشيط الدبلوماسية، نتحدث بحذر شديد، ونختار كلماتنا بدقة، ونتصرف بحذر، ونتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سيناريوهات دموية".

أردوغان محذراً: نشهد تأجيجاً للطائفية

وحذر أردوغان من الفتن المذهبية في المنطقة، قائلاً "لم ننظر قط إلى شعوب منطقتنا، بمن فيهم الشعب الإيراني الشقيق، على أساس هذا شيعي، وهذا سني، وهذا تركي، وهذا كردي، ولن نفعل ذلك أبداً، بالنسبة لنا كأمة لا يوجد عرب أو أكراد أو سنة أو شيعة، إنما نحن بشر نقف إلى جانب كل مظلوم أو متألم". وأردف "فعلنا ذلك سابقاً في العراق، وفي الصومال، وفي سورية، وفي الحرب الروسية الأوكرانية، نرفض التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو اللغة أو الأصل، واليوم أكررها بكل تأكيد ليس لدينا دين مثل السنة أو الشيعة، لدينا دين واحد فقط وهو الإسلام".

وأوضح أردوغان في معرض حديثه عن مساعي الفتن هذه بالقول "نشهد اليوم تأجيجاً للطائفية، وعودتها للظهور ليست مصادفة، علينا اليوم تجنب النقاشات التي لا تعود علينا بالنفع". وقال أردوغان أيضاً "نحن على دراية بالحملات التي تشنها جماعات الضغط المعادية لتركيا، نؤيد تحقيق السلام الدائم الذي يتوق إليه الشرق الأوسط، وندافع عن وحدة أراضي جميع دول المنطقة، ولكن إذا طمعت أي جهة في الأراضي التركية وسعت إلى المغامرة بذلك، فلن نتردد في مواجهتها".