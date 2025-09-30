- شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بجر المنطقة والعالم إلى الهاوية لحماية منصبه من تحقيقات الفساد، ومشيراً إلى أن الوحشية في غزة تجاوزت الإبادة الجماعية. - أكد أردوغان أن القضية الفلسطينية هيمنت على أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى اعتراف عشر دول غربية جديدة بدولة فلسطين، ليصل العدد إلى 158 دولة. - شدد أردوغان على أن هدف إسرائيل هو القضاء على فلسطين الحرة، مؤكداً أن تركيا تشكل عقبة أمام هذه المخططات، مما يجعلها مستهدفة باستمرار.

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، هجوماً جديداً على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

، مؤكداً أنه يجرّ المنطقة والعالم إلى الهاوية، وأن لا أحد يرغب في التقاط الصور مع الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة في أنقرة، حيث تطرق أردوغان إلى مداولات الأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هيمنت على أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة رغم محاولة إسرائيل العرقلة.

وأوضح أردوغان أن "الوحشية المتفاقمة في غزة تجاوزت الإبادة الجماعية ووصلت إلى القتل الجماعي"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ومستعرضاً 23 شهراً من الحرب المستمرة بالأرقام والصور. وأضاف: "الجميع يقرّ في الاجتماعات بأن نتنياهو يجرّ المنطقة والعالم إلى الهاوية لحماية منصبه من تحقيقات الفساد، وهذه ليست عقلية دولة بل عقلية تعيش على الدماء. باستثناء حفنة من الدول، لم يعد أحد يرغب في التقاط الصور مع نتنياهو وحكومته".

وأشار أردوغان إلى أن عشر دول غربية جديدة اعترفت بدولة فلسطين مرحباً بهذه الخطوة، ومؤكداً أن "عدد الدول التي اعترفت بفلسطين وصل إلى 158 دولة، والخطوة التالية هي ترجمة الاعتراف إلى دولة فلسطينية مستقلة". وشدد على أن "هدف إسرائيل هو القضاء على فلسطين الحرة عبر ضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى"، مضيفاً أن "تركيا تشكّل اليوم إحدى أبرز العقبات أمام هذه المخططات، وهو ما يجعلها مستهدفة باستمرار".