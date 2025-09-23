أردوغان: نتنياهو يرتكب إبادة جماعية كاملة في غزة

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، محملاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية، ويؤكد رفض تركيا القاطع لهذه الأفعال، مشيراً إلى إصابة أكثر من 125 ألف شخص في غزة ونقل العديد منهم للعلاج في تركيا. - أردوغان يرفض اعتبار حماس منظمة إرهابية، ويصفها بمنظمة مقاومة، مشيراً إلى أن إسرائيل تستخدم الأسلحة بلا هوادة ضد المدنيين، ويشكك في قدرة حماس العسكرية مقارنة بإسرائيل. - في لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم أردوغان مناقشة قضايا شراء مقاتلات إف 35 وإف 16، وسط توتر العلاقات بسبب شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس 400.

اعتبر الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان أن ما يجري في قطاع غزة هو إبادة جماعية "ولا يوجد تفسير آخر لما يجري". ورأى أردوغان في مقابلة مع قناة فوكس الأميركية خلال وجوده في نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مرتكب الإبادة الجماعية.

وعندما سأله المذيع المعروف بريت باير: "هل تعتبر ما يحدث في غزة إبادة جماعية؟"، أجاب أردوغان: "لا يوجد تفسير آخر، إنها إبادة جماعية كاملة، ونتنياهو هو مرتكب هذه الإبادة الجماعية". وأضاف الرئيس التركي: "ارتكب نتنياهو مجزرة وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف، في تركيا نرفض هذه الإبادة رفضاً قاطعاً"، موضحاً أن أكثر من 125 ألف شخص جُرحوا في غزة وتم نقل عدد كبير منهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

ورداً على سؤال حول إطلاق حماس سراح المحتجزين، أكد أردوغان أنه من الخطأ إلقاء اللوم على حماس وحدها في هذا الوضع، متسائلاً "كيف يمكننا أن نضع جانباً أفعال نتنياهو". وتابع أردوغان: "هل يمكننا القول إن حماس أقوى من إسرائيل من حيث الأسلحة"، ليجيب "هذا مستحيل، إسرائيل تستخدم هذه الأسلحة بلا هوادة ضد النساء و الأطفال و كبار السن، بغض النظر عن أعمارهم". وعن انهاء الحرب على غزة، قال أردوغان: "كما تتذكرون أدلى ترامب بتصريح قال فيه إنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فهل انتهت؟ لا تزال مستمرة، وبالمثل قال سينهي حرب غزة، فهل انتهت؟ لا". ورفض أردوغان اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وقال: "لا أعتبر حماس منظمة إرهابية، على العكس أعتبرها منظمة مقاومة".

لقاء أردوغان مع ترامب

وتطرق أردوغان في المقابلة إلى قضية شراء تركيا مقاتلات إف 35 سارداً المرحلة التي كانت فيه تركيا جزءاً من المشروع ودفعت 1.4 مليار دولار ثمناً لشراء مقاتلات لكنها لم تتسلمها. وكانت أميركا قد منعت تركيا من تسلم المقاتلات في العام 2019 بعد شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400، حيث أثار ذلك حفيظة أميركا. وأكد أردوغان أنه سيناقش هذه المسألة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما القادم بالإضافة لقضية شراء مقاتلات إف 16.

ويلتقي أردوغان مع ترامب في 25 من الشهر الجاري بالبيت الأبيض بواشنطن، ويولي الجانبان أهمية كبيرة لهذا اللقاء نظراً لتداخل العلاقات بين البلدين وخاصة في حلف الناتو، والعلاقة مع روسيا، والتطورات في سورية، والمواقف المتباينة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).