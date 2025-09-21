أردوغان: نأمل أن تسرع قرارات الاعتراف بفلسطين في تطبيق حل الدولتين

- أشار الرئيس التركي أردوغان في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، حيث اعترفت بها نحو 140 دولة، مع إعلان 11 دولة إضافية نيتها الاعتراف بها، مما يعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين. - أكد أردوغان على أهمية مشاركة الحكومة السورية الجديدة في الاجتماعات، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية التركية لدعم السلام والاستقرار في سوريا. - يعتزم أردوغان مناقشة القضايا الإقليمية مع الرئيس الأميركي ترامب، مع التركيز على تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن ما يميز اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام عن سابقاتها هو اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين، متأملا أن تسرع هذه القرارات في تطبيق حل الدولتين.

وشدد الرئيس التركي في مؤتمر صحافي بإسطنبول قبيل بدء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، على أن وجود الحكومة الجديدة لسورية في الاجتماعات، يعد تطورا مرحبا به للغاية، مبينا اعتقاده أن هذه الاجتماعات ستساهم في "تحقيق السلام الدائم لإخواننا وأخواتنا السوريين، الذين عانوا كثيرا ودفعوا ثمنا باهظا من أجل حريتهم".

ورداً على سؤال حول المبادرات الدبلوماسية التركية المتعلقة بالاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، قال أردوغان "زارنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين، وأجرينا معه محادثات مطولة في أنقرة". وأضاف "لطالما واجهت فلسطين صعوبات بالغة في المنطقة، وما زالت تواجهها، ولطالما وقفنا إلى جانب فلسطين ونواصل ذلك، وسنواصل بالطبع، ورغم كل هذا لم يقف العالم للأسف إلى جانب فلسطين".

وأكد "لكن مؤخرا هناك ما يقرب من 140 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين، وهذا أمر مشجع بالتأكيد، وهذه المرة سنرى بعض الدول تعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا بالطبع سيكون مشجعا لنا بشكل خاص، ونأمل أنه كلما زاد هذا العدد، زاد الاعتراف بفلسطين".

كما أجاب أردوغان عن سؤال حول المشاركة السورية عبر الرئيس أحمد الشرع في الاجتماعات، "كان للزيارات المستمرة لبعض أصدقائنا (الوفود التركية) إلى سورية، دور رئيسي في انطلاق عملية جديدة في سورية، ومؤخرا التقينا في قطر بالسيد أحمد الشرع ووزير الخارجية، وأعقب هذا اللقاء زيارة لرئيس استخباراتنا إلى سورية، وسنستضيف قريبا الشرع ووزير الخارجية في أنقرة، كما ستتاح لنا فرصة لقائهما في الولايات المتحدة في البيت التركي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لن نتخلى عن سورية، وسنستخدم كل ما في وسعنا لدعمها يوما بعد يوم".

وفي ما يخص لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، قال أردوغان "ستكون القضايا الإقليمية بلا شك في صدارة جدول أعمالنا، وبصفتنا صديقين وحليفين، تتضح أهمية التشاور والتنسيق الوثيق بيننا يوما بعد يوم، وقد أعربنا سابقا عن دعمنا لرؤية ترامب للسلام العالمي والجهود التي بذلها لتحقيق هذا الهدف".

وأكمل "نؤمن بأن السلام العادل لا يخسر فيه أحد، ونحن كقادة نتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السلام، وتعزيز الاستقرار، وإنهاء الصراعات والتوترات في منطقتنا، ومنذ البداية عملنا دائما بهذا الفهم، ساعيين لإيجاد حلول للمشاكل عبر الحوار والدبلوماسية، وما زلنا على هذا الموقف".

وأوضح "نرغب في وضع حد كامل لإراقة الدماء والدموع في منطقتنا، وأن يسود السلام والهدوء في كل شبر منها، ومهما فعلنا فإننا نفعل لهذا الهدف فقط"، مبينا أنهما سيناقشان خلال هذا اللقاء القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية.

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن بين تلك الدول مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة. ومن أصل 193 دولة عضواً في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.