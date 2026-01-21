أردوغان: مستقبل سورية سيكون مشرقاً وأجريت اتصالاً مثمراً مع ترامب

- رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف إطلاق النار في سوريا، مشيداً باتصال مثمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومؤكداً على تعزيز روابط الأخوة والسلام في المنطقة. - أكد أردوغان على أهمية الحذر من خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا ستجلب استقراراً وراحة للأكراد، مع تعزيز الوحدة بين الأتراك والسوريين. - انتقد أردوغان قوات سوريا الديمقراطية لاختيارها العنف، داعياً للالتزام بالاتفاقات وحل القضايا سلمياً، مشيداً بجهود الحكومة السورية الجديدة في الاعتراف بحقوق الأكراد.

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار المعلن في سورية بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كاشفاً أنه أجرى اتصالاً مثمراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سورية. جاء ذلك في كلمة أردوغان باجتماع كتلة الحزب النيابية في البرلمان أفرد فيها مساحة كبيرة للتطورات في سورية.

وقال أردوغان إن "روابط الأخوة ستتعزز مع عودة السلام إلى سورية، ومن هذا المنطلق تمنى أن ينعم جميع أبناء الشعب السوري، ولا سيما الأكراد، بالسلام في أقرب وقت". وأضاف "على الجميع الحذر من خطاب الكراهية الذي يغذى على وسائل التواصل الاجتماع"، مشدداً "نعيش أياماً حرجة للغاية في ظل التطورات العالمية والإقليمية، وأدنى خطأ وإهمال، سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وعن مسار المجريات في سورية منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أضاف أردوغان "تعترف الحكومة الجديدة بحقوق إخواننا الأكراد في سورية، ومع الاندماج الكامل، سيبدأ عهد جديد أيضاً، وسيجلب استقرار سورية وسلامها راحة كبيرة للأكراد السوريين، وسيتعانق المواطنون الأتراك والسوريون بمودة أكبر، مشكلين وحدة قوة فريدة من نوعها قائمة على الأخوة".

وأردف "مع التطورات الأخيرة في سورية سيكون المستقبل أكثر إشراقاً للأتراك والتركمان والأكراد والعرب، ومع استبعاد الإرهاب والعنف والأسلحة، ستناقش كل قضية على الساحة السياسية على طاولة الحوار، وسيتم حلها من خلال التشاور". وشدد الرئيس التركي على أنه بوجود تركيا، فإنه لا حاجة لأحد للبحث عن راع آخر، أو السعي وراء أصدقاء أو شركاء آخرين، والحكومة السورية الجديدة، شأنها شأن جميع الجماعات الدينية والعرقية الأخرى في البلاد بعد الثورة، احتضنت الأكراد السوريين، وعملت بجد وإخلاص لتحقيق اندماج حقيقي".

وأثنى أردوغان على الرئيس السوري أحمد الشرع بإقراره مرسوماً يعترف بحقوق الأكراد في سورية، معتبراً أن "الإعلان الصادر في 16 يناير/كانون الثاني الجاري هو بيان إرادة تاريخي، قائم على المشاركة المتساوية والعادلة لإخواننا وأخواتنا الأكراد في الدولة السورية".

واستدرك أردوغان أنه "رغم كل هذه الخطوات والتوجهات الإيجابية، اختارت قسد إراقة الدماء والصراع والموت والقتل بدلاً من رفاهية الأكراد وسلامهم، اختارت طريقاً يحمي مصالحها الخاصة على حساب دماء الأطفال الأكراد الأبرياء".

وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو "الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس، وإلقاء السلاح، وحل القضية سلمياً، ونهنئ من صميم قلوبنا الحكومة السورية والجيش السوري والشعب السوري الشقيق على عملياتهم الناجحة في الأسابيع الأخيرة، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس".