أردوغان: ما جرى في غزة إبادة جماعية يستحيل تجاهلها

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحرب في غزة تمثل "إبادة جماعية"، مشيداً بموقف جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار وتخفيف آثار الدمار كمسؤولية عالمية. - شدد أردوغان على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام، مؤكداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومراجعة موقف تركيا من قوة الاستقرار الدولية في غزة. - تناول أردوغان الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى جهود تركيا لتحقيق السلام ووقف الصراع، من خلال اجتماعاته مع زيلنيسكي وبوتين، وأهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، اليوم الأحد، على أن ما حدث من حرب في قطاع غزة هو "إبادة جماعية يستحيل تجاهلها"، مبيناً أنه خلال اجتماعاته مع قادة دول مجموعة العشرين بحث هذه المسائل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي ختامي لقمة دول مجموعة العشرين التي جرت في جنوب أفريقيا، وفيها تطرّق الرئيس التركي لمواضيع المناقشات التي جرت وتلقى أسئلة أجاب عنها.

وفي ما يخص القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، قال أردوغان: "نعتزم مواصلة هذا الزخم وتعزيزه، ودعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية أمر بالغ الأهمية، حيث أبدت موقفاً مثالياً خلال الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها نحو 70 ألف فلسطيني، كثير منهم أطفال، وبينما كانت ترتكب الجرائم لم يدر أصدقاؤنا في جنوب أفريقيا ظهرهم لتلك الوحشية، أُحيي جنوب أفريقيا بكل احترام على موقفها الشجاع في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وأكد الرئيس التركي أنّ الحرب في غزة هي إبادة جماعية، وأنه أثار مسألة هذه الإبادة مع القادة الذين التقاهم وشرح بوضوح كل ما يتعلّق بها، مشدداً بقوله: "من المستحيل علينا تجاهل هذه الإبادة الجماعية في غزة، ومرتكبو هذه الإبادة الجماعية هم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وإسرائيل". وأضاف: "وقفنا بثبات إلى جانب القضية الفلسطينية دون تردد، مدافعين عن حقوق المضطهدين في غزة، وبفضل المساهمات التركية أيضاً تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونبذل قصارى جهدنا لمنع عودة الصراع، وأكدت أن تخفيف آثار الدمار في غزة مسؤولية عالمية".

واعتبر أنّ "تطبيق حل الدولتين إلى جانب وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن تحقيق السلام العالمي دون إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتركيا ستحافظ على موقفها المبدئي تجاه غزة". ورداً على سؤال حول قوة الاستقرار الدولية في غزة والرفض الإسرائيلي لها، اكتفى أردوغان بالقول إنه يراجع الأمر مع وزارة الدفاع، لتقييم وضع القوات التركية واتخاذ القرار النهائي بعد التقييم.

وتلقى أردوغان سؤالاً حول الموقف التركي من تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا قائلاً: "للأسف يشهد العالم متعدد الأقطاب صراعات مستمرة، حيث فقد مئات الآلاف حياتهم خلال السنوات الأربع الماضية، هناك عدد كبير من القتلى في أوكرانيا وروسيا، وتركيا تسعى جاهدة لإنهاء هذا الوضع وتحقيق السلام".

وأوضح أنه التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي في أنقرة، الأسبوع الماضي، وأنه سيبحث هاتفياً، غداً الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات هذا الملف. كما أوضح أنّ هذه الاجتماعات تهدف إلى تمهيد الطريق للسلام، وأنه نجح سابقاً إلى حد ما وتوقف لاحقاً ولم يستمر، وأنه سيطلب من بوتين مجدداً العودة "حيث سيكون من المفيد استئناف عملية السلام، وسيتم نقاش الخطوات التي يمكن اتخاذها لوقف عمليات القتل، وسيكون له فرصة لمناقشة نتائج مداولاته مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين".

وكان أردوغان قد استقبل زيلنيسكي في أنقرة، الأربعاء الماضي، حيث زار الأخير تركيا في زيارة عمل، في وقت تستمر فيه الجهود الأميركية لإحلال السلام عبر خطة جديدة ومفاوضات تجري في جنيف من أجل التوصل إلى نتائج توقف الحرب على أوكرانيا.